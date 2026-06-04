Nắng nóng, người đàn ông suy thận nặng vì 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Thường xuyên làm việc dưới trời nắng gắt nhưng ít uống nước, một người đàn ông 66 tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy thận cấp nặng, tăng kali máu và nhiễm toan chuyển hóa - những biến chứng nguy hiểm có thể gây rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Suy thận nặng sau thời gian dài mất nước

Theo người nhà, ông B.N. (66 tuổi, quốc tịch Campuchia), làm nghề xây dựng và có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn 3 nhưng không được theo dõi điều trị thường xuyên. Do đặc thù công việc phải lao động liên tục ngoài trời nắng nóng, đổ nhiều mồ hôi nhưng ít uống nước, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm.

Vài ngày trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau tức vùng hông lưng, ăn uống kém, cơ thể suy kiệt. Khi nhận thấy lượng nước tiểu giảm dần, nước tiểu sẫm màu, người nhà đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám.

Hình ảnh bác sĩ thăm khám bệnh nhân suy thận do ít uống nước. Ảnh: BVCC

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân trong tình trạng lừ đừ, vô niệu (không có nước tiểu trong 24 giờ), mất nước nặng. Các chỉ số xét nghiệm ghi nhận ure máu tăng rất cao, creatinin lên tới 1.529,5 umol/L, kali máu 6,02 mmol/L, kèm nhiễm toan chuyển hóa nặng với pH máu giảm còn 7,284.

Theo các bác sĩ, đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm bởi tăng kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột. Trong khi đó, nhiễm toan chuyển hóa và suy giảm chức năng thận nặng có thể khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan.

Người bệnh suy thận suýt ngừng tim vì tăng kali máu

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Nội Tổng quát và Khoa Nội Thận - Lọc máu đã hội chẩn khẩn cấp, triển khai điều trị tích cực nhằm kiểm soát tăng kali máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, xử lý nhiễm trùng và tiến hành lọc máu cấp cứu.

Người bệnh được chỉ định chạy thận nhân tạo do chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ biến chứng tim mạch rất cao.

Sau 9 ngày điều trị tích cực và lọc máu, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chức năng thận hồi phục về mức nền, lượng nước tiểu trở lại bình thường và không còn phải tiếp tục chạy thận nhân tạo. Sau xuất viện, người bệnh được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi chức năng thận lâu dài.

Ảnh minh họa.

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ suy thận

BS.CKI Hồ Ngọc Việt, Trưởng khoa Nội Tổng quát của bệnh viện cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dễ rơi vào tình trạng mất nước mà không nhận ra. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi hoặc đã có bệnh thận mạn tính từ trước.

"Khi cơ thể mất nước kéo dài, lượng máu đến thận giảm, buộc thận phải hoạt động quá sức. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải và tăng kali máu nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhân này nếu đến viện muộn hơn, nguy cơ ngừng tim do tăng kali máu và nhiễm toan chuyển hóa là hoàn toàn có thể xảy ra", bác sĩ Việt cho biết.

Cách bảo vệ thận, ngừa nguy cơ suy thận trong mùa nắng nóng

Các bác sĩ khuyến cáo những người thường xuyên làm việc ngoài trời như công nhân, thợ xây, nông dân hoặc lao động chân tay cần chủ động bổ sung nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống.

Bên cạnh đó, cần nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế làm việc liên tục dưới trời nắng gắt và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như mệt mỏi kéo dài, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, đau lưng, phù chân, tiểu bọt, tiểu máu, buồn nôn hoặc khó thở.

Để giảm nguy cơ suy thận, mỗi người nên uống đủ nước, hạn chế ăn mặn, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu, không tự ý sử dụng thuốc nam hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, thận trọng với thuốc giảm đau, kháng viêm và duy trì vận động thể lực phù hợp. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần mỗi năm để phát hiện sớm các bất thường về chức năng thận trước khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm.