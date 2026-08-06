Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

3 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 8. Theo đó có nhiều đề xuất mới về quy định cấp sổ đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.