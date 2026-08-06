Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Bạn đang kinh doanh nhỏ lẻ, bạn đang chuẩn bị mở hộ kinh doanh, bạn đang thắc mắc: Doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm có phải nộp thuế hay không? Và nếu thuộc diện này thì cần kê khai như thế nào? Cùng hiểu rõ hơn nội dung này với bản tin podcast ngày hôm nay của chúng tôi nhé.

Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.Người nộp thuế nhàn hẳn với ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2

GĐXH - Để nâng cao chất lượng, phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.4.2. Ứng dụng được đánh giá ngày càng cải tiến, trực quan, khoa học và dễ sử dụng.

Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.Tin sáng 4/8: Thông báo quan trọng về ưu tiên xét tuyển công chức; 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế từ 21/8/2026

GĐXH - Từ 1/8, Nghị định 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 10 trường hợp được kinh doanh hàng miễn thuế theo Nghị định 273/2026/NĐ-CP từ 21/8/2026.

Hộ kinh doanh phải nộp thuế bao nhiêu khi có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm - Ảnh 3.Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào?

GĐXH - Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

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