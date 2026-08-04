Người nộp thuế nhàn hẳn với ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2

Theo trang thông tin điện tử của Cục Thuế, cơ quan này vừa mới vừa nâng cấp ứng dụng eTax Mobile lên phiên bản 3.4.2 với nhiều cải tiến về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng. Theo đó, phiên bản mới này của ứng dụng có nhiều điểm mới khá nổi bật.

1. ETax Mobile phiên bản 3.4.2 cải tiến về giao diện

ETax Mobile phiên bản 3.4.2 được cải tiến toàn diện giao diện trang chủ theo hướng trực quan, khoa học và dễ sử dụng. Ngay sau khi đăng nhập, người nộp thuế có thể theo dõi đầy đủ các thông tin quan trọng tại khu vực Tổng quan, bao gồm: tình trạng tạm hoãn xuất cảnh; thông tin nghĩa vụ thuế; thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; danh sách địa điểm kinh doanh; đồng thời hiển thị thông tin của tổ chức, doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện. Việc tập trung các thông tin thiết yếu trên cùng một màn hình giúp người nộp thuế dễ dàng nắm bắt tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước.

Phiên bản mới cũng tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay trên màn hình "Thông tin nghĩa vụ thuế", chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được bổ sung ngay trên màn hình Tổng, điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp với chức năng Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế... đã tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý, chủ động theo dõi số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thông tin liên quan đến tài sản thuộc diện quản lý, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc phát sinh nghĩa vụ do không kịp thời nắm bắt thông tin. Toàn bộ thông tin tra cứu rõ ràng, chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính và nâng cao tính minh bạch của dữ liệu trên ứng dụng.

2. Chatbot AI 2.0 giúp người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện

Việc nâng cấp Chatbot AI 2.0 của phiên bản 3.4.2 đang hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chatbot AI 2.0 đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế lập tờ khai đối với cá nhân kinh doanh bằng ngôn ngữ tự nhiên, góp phần đơn giản hóa quy trình kê khai, giảm sai sót và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Sự đổi mới, nâng cấp về mặt kỹ thuật tại ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 thể hiện rõ quyết tâm của Cục Thuế trong việc không ngừng hoàn thiện các dịch vụ thuế số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường tính công khai, minh bạch và thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ.

5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile GĐXH - Hiện nay, chỉ với 5 bước đơn giản, thông qua ứng dụng Etax Mobile người dân có thể kịp thời phát hiện các sai lệch về nguồn thu nhập và kịp thời phản ánh trực tuyến đến cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cũng khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN của mình từ năm 2021 đến nay để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.