Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào?

Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào khi sang tên sổ đỏ cho con.

Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con? GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?