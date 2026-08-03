Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào?
GĐXH - Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
Vì sao giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm sốc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang ô tô điện?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang vô cùng hấp dẫn bởi ưu đãi lớn tháng 8/2026 để kích cầu tiêu dùng giúp giá xe rẻ nhất từ trước đến nay.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 3/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
3 chính sách mới về kinh doanh có hiệu lực từ tháng 8/2026, người dân cần lưu ýSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách mới như kinh doanh hàng miễn thuế, lựa chọn nhà đầu tư, cho thuê tài chính và số hóa giao dịch tín dụng sẽ chính thức có hiệu lực.
Rộng hơn Toyota Innova Cross, MPV 7 chỗ giảm sốc chỉ còn 395 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning để cạnh tranh Mitsubishi XpanderGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 7 chỗ MG G50 đang có giá thực tế của bản tiêu chuẩn giảm xuống chỉ còn từ 395 triệu đồng, thấp hơn cả nhiều mẫu xe cỡ A, trong khi không gian rộng hơn Toyota Innova Cross và đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander
Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 50 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng vượt 7%/năm, cao nhất lên tới 9%/năm.
Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ của Toyota giá 440 triệu đồng đẹp long lanh, động cơ hybrid hiện đạiGiá cả thị trường -
GĐXH - MPV 7 chỗ của Toyota sở hữu thiết kế đẹp lấn át Mitsubishi Xpander, trang bị động cơ Hybrid hiện đại, giá cực rẻ chỉ 440 triệu đồng.
Chất hơn Honda Future, xe số 125cc giá 29 triệu đồng về Việt Nam đẹp long lanh, trang bị hiện đại, siêu tiết kiệm xăngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe số 125cc của Thái Lan vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam với thiết kế ‘huyền thoại’ như Honda Super Cub C125 với mức giá chỉ 29 triệu đồng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3 - 9/8/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Cha mẹ cần chuẩn bị những gì khi muốn sang tên sổ đỏ cho con?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Sang tên sổ đỏ cho con là nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình. Thế nhưng hiện nay không ít trường hợp vẫn gặp vướng mắc do chưa nắm rõ trình tự, thủ tục hoặc bỏ sót các mốc thời gian theo quy định của pháp luật.
Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính số căn hộ ưu tiên khi mua nhà ở xã hộiGiá cả thị trường -
GĐXH - Hiện nay, theo Bộ Xây dựng nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người tái định cư, nữ giới, khi mua nhà ở xã hội sẽ có cách tính số căn hộ ưu tiên riêng.