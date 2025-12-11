Delta POS – Giải pháp quản lý tối ưu về thuế cho nhà hàng, quán ăn, tạp hóa
Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, khi mà hàng loạt các chính sách quản lý, nhất là lĩnh vực thuế đang trở nên chặt chẽ hơn, Công ty Việt Vang tự hào là đơn vị đồng hành và tiên phong hỗ trợ các đối tác kinh doanh.
Với gần 20 năm phát triển các hệ thống phần mềm trong và ngoài nước, Việt Vang luôn chú trọng đến việc phát triển hệ thống POS cho nhiều thị trường khó tính như Đức, Nhật Bản, Singapore…. Chính điều này đã giúp Việt Vang tiếp cận và tích lũy nhiều kinh nghiệm để phát triển phần mềm Delta POS cho thị trường Việt Nam.
Thời gian gần đây, Delta POS đồng hành cùng "60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh (12/2025 - 01/2026)" chuẩn hóa hóa đơn và dữ liệu thuế trước bước ngoặt 1/1/2026, giúp chủ hộ an tâm chuyển đổi và đón đầu xu thế hội nhập mới. Delta POS triển khai toàn diện từ cài đặt đến vận hành phần mềm cho nhà hàng, quán ăn, tạp hóa. Đảm bảo tuân thủ quy định mới về hóa đơn điện tử, quản lý doanh thu, chi phí và nhất là kê khai thuế đúng chỉ vài thao tác.
Nhân viên Fujina Tokyo dùng Delta POS để xem thực đơn và đặt món
Trong bối cảnh đó, Delta POS giới thiệu chương trình "Đồng hành 60 ngày cao điểm chuyển đổi (11–12/2025)" nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và làm quen với hệ thống quản lý – bán hàng có chuẩn dữ liệu thuế đầy đủ. Điểm khác biệt của Delta POS nằm ở khả năng tự động tổng hợp doanh thu, lưu trữ giao dịch theo từng ca và xuất báo cáo đúng định dạng phục vụ cho việc kê khai, hạn chế tối đa sai sót thủ công – một trong các nguyên nhân thường dẫn đến xử phạt thuế.
Quầy thu ngân tại Fujina Tokyo vận hành Delta POS để in hóa đơn, kiểm soát giao dịch
Lợi ích kép: Tuân thủ thuế – Dễ dùng, quản lý hiệu quả
Điều khiến hệ thống này được nhiều hộ kinh doanh chú ý chính là khả năng lưu trữ dữ liệu an toàn trên nền tảng đám mây, tức toàn bộ giao dịch bán hàng, hóa đơn, lịch sử chỉnh sửa hay đối soát đều được ghi nhận và truy xuất dễ dàng. Đây là yêu cầu trọng tâm trong quy định sắp tới, khi cơ quan thuế cần dữ liệu rõ ràng, không thất lạc, không sai sót và có thể kiểm chứng bất kỳ lúc nào.
Bên cạnh đó, Delta POS còn hỗ trợ thiết lập máy in linh hoạt, giúp hệ thống tự phân biệt để in order nước tại quầy, in order thực phẩm tại máy in bếp. Và 1 chức năng rất mạnh của Delta POS là tìm kiếm thông tin doanh nghiệp theo MST và tạo hóa đơn tài chính nhanh tại quầy, đúng với quy định thuế thậm chí với cả hóa đơn có nhiều mức thuế suất hay hóa đơn có áp dụng chiết khấu..
Nhân viên nhà hàng chọn món và quản lý danh mục trực tiếp trên ứng dụng Delta POS
Nhiều nhân viên tại Fujina Tokyo cho biết hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý đơn, hạn chế nhầm lẫn và dễ dàng đối soát hóa đơn cuối ngày. Quản lý của nhà hàng Fujina Tokyo cũng đánh giá cao chức năng Phân tích ABC của Delta POS, giúp nhà hàng có cái nhìn bao quát về đặc tính kinh doanh, các mặt hàng bán chạy nhất, các mặt hàng cần cải thiện một cách lượng hóa rõ ràng. Chức năng Tạo nhanh mẫu tờ khai O1/CNKD cũng giúp kế toán của Fujina Tokyo rút ngắn được nhiều thời gian.
Tuy nhà hàng Nhật không phải trọng tâm của chương trình 60 ngày cao điểm, nhưng việc phần mềm được ứng dụng thực tế tại mô hình này giúp hộ kinh doanh yên tâm hơn khi chuyển đổi.
Delta POS được vận hành tại quầy bar – nơi cần tốc độ xử lý đơn rất cao
Trong giai đoạn cao điểm chuyển đổi, Delta POS áp dụng chính sách tặng 3 tháng sử dụng miễn phí cho người đăng ký mới, kèm theo hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn chi tiết về quy trình xuất hóa đơn, quản lý doanh thu và chuẩn bị dữ liệu thuế. Mục tiêu của chương trình là giúp các hộ kinh doanh hoàn tất việc số hóa sớm, tránh tình trạng dồn ứ và bị động vào tháng 1/2026.
Việc tuân thủ quy định thuế 2026 không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn mang lại lợi ích dài hạn như minh bạch tài chính, giảm thất thoát doanh thu và cải thiện tính chuyên nghiệp trong quản lý. Với hệ thống đã chứng minh được hiệu quả qua vận hành thực tế như Delta POS, hộ kinh doanh có thể yên tâm hơn khi chuyển đổi sang chuẩn mới.
Khuyến khích đăng ký trong 60 ngày cao điểm
Đại diện Delta POS, anh Triều - giám đốc công ty Việt Vang chia sẻ: "Chuyển đổi sớm sẽ giúp các hộ kinh doanh không bị áp lực vào tháng 1/2026. Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp đơn giản – đúng chuẩn thuế – dễ dùng cho mọi mô hình". Ngoài ra công ty Việt Vang cũng sẽ tư vấn miễn phí về một số nội dung kế toán, thuế liên quan ban đầu nếu quý công ty có nhu cầu.
Người dùng có thể đăng ký trải nghiệm miễn phí tại:
https://vietvang.net/deltapos-landing-page/
Khách hàng trải nghiệm thực tế phần mềm Delta Pos tại nhà hàng
Doanh nghiệp tự giới thiệu
