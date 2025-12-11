Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025

Thứ năm, 16:26 11/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 11/12/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/12/2025








Giá trị Jackpot 1: đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Người trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về tay

Người trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về tay

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 61 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Delta POS – Giải pháp quản lý tối ưu về thuế cho nhà hàng, quán ăn, tạp hóa

Delta POS – Giải pháp quản lý tối ưu về thuế cho nhà hàng, quán ăn, tạp hóa

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, khi mà hàng loạt các chính sách quản lý, nhất là lĩnh vực thuế đang trở nên chặt chẽ hơn, Công ty Việt Vang tự hào là đơn vị đồng hành và tiên phong hỗ trợ các đối tác kinh doanh.

Bỏ việc lương nghìn đô ở nước ngoài, chàng trai về quê ủ rượu hồng và bất ngờ gây ‘sốt

Bỏ việc lương nghìn đô ở nước ngoài, chàng trai về quê ủ rượu hồng và bất ngờ gây ‘sốt

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khi nhiều bạn trẻ rời quê để tìm cơ hội nơi phố thị, một chàng trai ở Nghệ An lại lựa chọn con đường ngược lại. Khởi nghiệp tại quê hương từ nông sản địa phương, hướng sản phẩm rượu hồng đạt sao OCOP.

Bosch Tech Tour 2025 tại Hà Nội: Trung Chính Audio giới thiệu hệ thống âm thanh mới

Bosch Tech Tour 2025 tại Hà Nội: Trung Chính Audio giới thiệu hệ thống âm thanh mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Tại Bosch Tech Tour 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái Bosch, gồm thiết bị xe, gia dụng và khu âm thanh hội thảo – biểu diễn do TCA – Trung Chính Audio phối hợp triển khai.

Hatchback hybrid của Toyota giá 290 triệu đồng, có 8 túi khí, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Hatchback hybrid của Toyota giá 290 triệu đồng, có 8 túi khí, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ của Nhật Bản tiếp tục ghi dấu trên thị trường nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và loạt công nghệ an toàn nổi bật.

Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình Việt

Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.

In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt

In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.

Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?

Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.

Làm Digital Marketing trong thời đại AI - góc nhìn từ đội ngũ X3Sales

Làm Digital Marketing trong thời đại AI - góc nhìn từ đội ngũ X3Sales

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra một cơn địa chấn trong ngành Digital Marketing.. Khi công nghệ học máy, chatbot, phân tích dữ liệu tự động, và tối ưu hóa quảng cáo tự động trở nên phổ biến, nhiều marketer đặt câu hỏi: "Liệu AI sẽ thay thế con người trong marketing?".

Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xao

Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xao

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.

Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Ô tô điện giá 197 triệu gây sốt: Ưu đãi ‘khủng’, pin bền, tiện ích đầy đủ khiến dân tình xôn xao

Ô tô điện giá 197 triệu gây sốt: Ưu đãi ‘khủng’, pin bền, tiện ích đầy đủ khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng, cốp siêu rộng, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng, cốp siêu rộng, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Giá cả thị trường

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
