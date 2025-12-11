Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 11/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 11/12/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/12/2025

























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giả Ba O O O

50.000

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.