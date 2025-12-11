Mới nhất
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Thứ năm, 10:46 11/12/2025
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục "ấm nóng".

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán  nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Ngọc Hà.

Hiện nay, phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Ba Đình cũ. Giá nhà tại đây dao động phổ biến từ 170 đến gần 700 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 7 tầng, rộng 66m2 tại ngõ 34, đường Vạn Bảo, phường Ngọc Hà (tức phường Liễu Giai, quận Ba Đình cũ) hiện đang được rao bán với giá 32,5 tỷ đồng, tương đương 492,42 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Đây cũng là khu vực có lượng nhà riêng rao bán khá sôi nổi trên địa bàn các phường mới thuộc quận Ba Đình cũ, giá nhà tại đây cũng tương đối cao, dao động từ 180 đến hơn 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 8 tầng, rộng 136m2 tại đường Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được rao bán với giá 90 tỷ đồng, tương đương 661,76 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn một chút, tuy nhiên giá nhà riêng tại phường Ba Đình cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 180 đến hơn 800 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 52m2 tại đường phố Hàng Bún, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình) hiện đang được rao bán với giá 43,5 tỷ đồng, tương đương 836,54 triệu đồng/m2. Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh  giá nhà đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

