Người trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về tay

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Vietlott tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01438 cho anh L.N.Q (Hà Nội) – thuê bao Viettel trên kênh điện thoại Vietlott SMS với giá trị giải thưởng lên tới hơn 61,7 tỷ đồng.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, anh Q. cho biết, điều đặc biệt là anh chỉ tình cờ lướt Facebook, thấy thông tin Jackpot Mega 6/45 vượt mốc 60 tỷ, sau đó anh tiếp tục thấy thông tin Jackpot hiện lên, nên nghĩ đó là điềm lành. Anh Q. liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và dành hết số tiền đó mua xổ số. Các dãy số anh mua đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên.

Người chơi may mắn trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott.

Tại lễ trao thưởng, anh Q. đã trích 500 triệu đồng để đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt – một hành động đẹp đầy ý nghĩa.

Anh chia sẻ: "Nhận tin nhắn trúng thưởng tôi rất bất ngờ nhưng vẫn tin tưởng vì trước đây đã trúng nhiều giải nhỏ. Sắp tới tôi sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền thật hợp lý".

Theo quy định, anh L.N.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Người trúng thưởng trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh, xã hội.

Vietlott SMS là gì?

Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

