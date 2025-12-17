Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 17/12, Công an phường Bình Đức cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Bình Đức tiến hành kiểm tra khu vực Tổ 3, khóm Bình Hòa 2, phường Bình Đức. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trước nhà ông Trần Văn Hỷ (sinh năm 1964).

Các đối tượng liên quan cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã lợi dụng địa hình phức tạp để bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn và bắt giữ 8 đối tượng có liên quan.

Tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 con gà trống, 10 cuộn băng keo, 6 điện thoại di động, hơn 11 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác phục vụ hoạt động đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với Công an phường Bình Đức tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.