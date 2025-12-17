Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi thành đoàn, không gắn biển số, cố tình che giấu danh tính nhằm tránh bị phát hiện, xử lý.

Các thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định nhóm đối tượng thường trú trên địa bàn xã Hạ Lạng, từ đó phối hợp Công an xã Hạ Lạng tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Kết quả, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp là học sinh, tạm giữ 13 xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.

Trong đó, có 6 trường hợp người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô vi phạm; 7 trường hợp người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã lập 9 biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền xử phạt là 90.250.000 đồng.