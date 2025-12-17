Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhằm nâng cao an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đơn vị quản lý cần thực hiện bàn giao công tác vận hành, khai thác, sử dụng và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Túy Loan cho lực lượng Cảnh sát giao thông theo đúng nội dung đã thống nhất trước đó.

Đồng thời, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng Đà Nẵng để rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ tại khu vực nút giao theo hướng rõ ràng, dễ quan sát và dễ thực hiện đối với người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu xử lý dứt điểm các vị trí mặt đường tại khu vực đầu cống xuất hiện hiện tượng lún lõm, sửa chữa ngay những đoạn mặt đường bị hằn lún, hư hỏng nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn.

Đối với tình trạng người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn chiếu từ xe chạy ngược chiều, đơn vị quản lý tuyến cần rà soát nguyên nhân, đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định hoặc lắp đặt đèn không phù hợp.

Trường hợp nguyên nhân xuất phát từ yếu tố địa hình, kết cấu tuyến như dốc dọc, đường cong hoặc các yếu tố kỹ thuật khác, cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp để khắc phục.

Một vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến gia đình đi đám cưới gặp nạn xảy ra vào đầu tháng 12/2025.

Đối với khu vực Ramp C1 và Ramp D tại nút giao Hà Lam, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu căn cứ các yếu tố hình học và hiện trạng kỹ thuật của nền, mặt đường để tính toán, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao.

Cùng với đó, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cần chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc theo các văn bản chỉ đạo trước đây của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trước mắt, đơn vị quản lý tuyến được yêu cầu làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để thống nhất điều chỉnh hệ thống biển báo chỉ dẫn địa giới, bổ sung và điều chỉnh biển báo nhằm giúp các phương tiện, đặc biệt là xe chở hàng nguy hiểm, chủ động điều chỉnh hành trình do không được lưu thông qua hầm.

Đồng thời, rà soát và điều chỉnh các biển địa giới hành chính, biển báo liên quan đến địa danh trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, cũng như các biển thu phí điện tử không dừng, biển cảnh báo sạt lở và các loại biển báo cần thiết khác trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu điều chỉnh vị trí rào chắn tại khu vực hai đầu hầm đường bộ Núi Eo để hướng dẫn người điều khiển phương tiện sử dụng đúng phần đường dành cho xe quay đầu, tránh tình trạng nhầm đường dẫn đến việc các phương tiện phải lùi xe trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Song song với đó, cần tăng cường vệ sinh biển báo hiệu và hệ thống mắt phản quang nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, thông suốt.

Đối với các kiến nghị khác như mở rộng làn dừng xe khẩn cấp, hoàn thiện đường gom, hay nghiên cứu giải pháp tháo lắp hộ lan tôn sóng dải phân cách giữa trong các tình huống khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm rà soát, đôn đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.