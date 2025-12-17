Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Thứ tư, 19:54 17/12/2025 | Xã hội

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhằm nâng cao an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đơn vị quản lý cần thực hiện bàn giao công tác vận hành, khai thác, sử dụng và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Túy Loan cho lực lượng Cảnh sát giao thông theo đúng nội dung đã thống nhất trước đó.

Đồng thời, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng Đà Nẵng để rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ tại khu vực nút giao theo hướng rõ ràng, dễ quan sát và dễ thực hiện đối với người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu xử lý dứt điểm các vị trí mặt đường tại khu vực đầu cống xuất hiện hiện tượng lún lõm, sửa chữa ngay những đoạn mặt đường bị hằn lún, hư hỏng nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn.

Đối với tình trạng người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn chiếu từ xe chạy ngược chiều, đơn vị quản lý tuyến cần rà soát nguyên nhân, đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định hoặc lắp đặt đèn không phù hợp.

Trường hợp nguyên nhân xuất phát từ yếu tố địa hình, kết cấu tuyến như dốc dọc, đường cong hoặc các yếu tố kỹ thuật khác, cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp để khắc phục.

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'- Ảnh 2.

Một vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến gia đình đi đám cưới gặp nạn xảy ra vào đầu tháng 12/2025.

Đối với khu vực Ramp C1 và Ramp D tại nút giao Hà Lam, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu căn cứ các yếu tố hình học và hiện trạng kỹ thuật của nền, mặt đường để tính toán, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao.

Cùng với đó, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cần chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc theo các văn bản chỉ đạo trước đây của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trước mắt, đơn vị quản lý tuyến được yêu cầu làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để thống nhất điều chỉnh hệ thống biển báo chỉ dẫn địa giới, bổ sung và điều chỉnh biển báo nhằm giúp các phương tiện, đặc biệt là xe chở hàng nguy hiểm, chủ động điều chỉnh hành trình do không được lưu thông qua hầm.

Đồng thời, rà soát và điều chỉnh các biển địa giới hành chính, biển báo liên quan đến địa danh trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, cũng như các biển thu phí điện tử không dừng, biển cảnh báo sạt lở và các loại biển báo cần thiết khác trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu điều chỉnh vị trí rào chắn tại khu vực hai đầu hầm đường bộ Núi Eo để hướng dẫn người điều khiển phương tiện sử dụng đúng phần đường dành cho xe quay đầu, tránh tình trạng nhầm đường dẫn đến việc các phương tiện phải lùi xe trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Song song với đó, cần tăng cường vệ sinh biển báo hiệu và hệ thống mắt phản quang nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, thông suốt.

Đối với các kiến nghị khác như mở rộng làn dừng xe khẩn cấp, hoàn thiện đường gom, hay nghiên cứu giải pháp tháo lắp hộ lan tôn sóng dải phân cách giữa trong các tình huống khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm rà soát, đôn đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.

Thành Long
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Cùng chuyên mục

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Xã hội - 46 phút trước

Sau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Xã hội - 53 phút trước

Sau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Xã hội - 1 giờ trước

Nhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Xã hội - 1 giờ trước

Nhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Xã hội - 1 giờ trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đứng ngoài lớp học. Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và giới chuyên gia, với kỳ vọng về một cách tiếp cận bài bản, an toàn và có định hướng.

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.

Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết

Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.

Xem nhiều

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.

Tin sáng 17/12: Từ 01/01/2026, tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi; 'Nuôi Em' phát cảnh báo

Tin sáng 17/12: Từ 01/01/2026, tặng 800.000 đồng - 2.400.000 đồng/người/lần tiền mừng thọ người cao tuổi; 'Nuôi Em' phát cảnh báo

Xã hội
Đáp ứng điều kiện này, người dân sẽ không phải đăng ký tạm trú

Đáp ứng điều kiện này, người dân sẽ không phải đăng ký tạm trú

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tý năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tý năm 2026

Đời sống
Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top