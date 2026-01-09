Đi chợ giáp tết Nguyên đán mua sao cho đủ, không ‘mỏi tay – cháy ví’

Chợ tết nhộn nhịp từ sớm, người nội trợ tính toán kỹ hơn cho cái tết gọn gàng

Từ sáng sớm, các khu chợ dân sinh đã đông đúc hơn ngày thường. Rau xanh được bày ngay ngắn, thịt cá tươi rói, quầy bánh mứt bắt đầu đỏ rực sắc Tết. Tiếng hỏi giá, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng chào mời khiến không khí chợ càng thêm tất bật.

"Những ngày cuối tuần của tháng giáp tết là lúc chợ đông nhất trong năm. Khách đi chợ sớm để chọn đồ tươi, còn chúng tôi cũng phải nhập hàng nhiều hơn gấp đôi so với ngày thường", bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương bán đồ khô lâu năm tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Theo bà Hồng, giá cả thời điểm này đã bắt đầu "nhích nhẹ" nhưng chưa quá căng. "Ai có thể mua sớm một phần thì sẽ đỡ áp lực. Càng sát Tết, lượng mua tăng mạnh thì giá cũng khó giữ như ngày thường", bà nói.

Đồ trang trí tết đã bày bán ngập khắp các chợ truyền thống.

Dù chợ truyền thống đã nhộn nhịp hàng hóa phục vụ tết nhưng nhiều gia đình hiện nay chọn cách mua sắm Tết theo kế hoạch, chia nhỏ thành nhiều đợt thay vì dồn vào những ngày cận Tết để tránh lạm chi.

Chị Lê Thu Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, năm nào chị cũng lập sẵn danh sách các món cần mua. "Đồ khô, bánh mứt thì tôi mua từ sớm để có thời gian chọn lựa, còn thịt cá, rau xanh thì chỉ mua trước Tết vài ngày. Làm vậy vừa đỡ tốn tiền, vừa không bị quá tải lúc chợ đông", chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, mua sắm có kế hoạch giúp gia đình kiểm soát chi tiêu tốt hơn, tránh tình trạng "thấy gì cũng mua" rồi đến cuối tháng mới giật mình vì ví mỏng đi quá nhanh.

Tiểu thương chia sẻ cách mua hàng không bị "hớ"

Giữa nhịp chợ hối hả, không ít tiểu thương cũng thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm để người mua tránh mua phải hàng kém chất lượng hoặc giá cao.

"Đi chợ Tết, nên hỏi giá vài sạp rồi mới quyết định xuống tiền. Đừng thấy đông người là vội. Hàng ngon thì không sợ chờ, còn hàng rẻ bất thường thì càng phải cẩn thận", bà Phạm Thị Lan, tiểu thương bán rau củ tại chợ Cầu Diễn cho biết.

Theo bà Lan, thời điểm giáp Tết thường xuất hiện hàng trôi nổi, trộn lẫn hàng cũ, hàng kém chất lượng. Người mua nên ưu tiên những sạp quen, quan sát kỹ màu sắc, độ tươi và hạn sử dụng với hàng đóng gói.

Nhiều người tiêu dùng được hỏi nói rằng đi chợ truyền thống có cái vui riêng.

Theo quan sát của PV, dù siêu thị và mua sắm online ngày càng tiện lợi, chợ truyền thống vẫn giữ được vị trí riêng trong dịp giáp Tết.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Phú Diễn, Hà Nội) cho rằng: "Đi chợ truyền thống có cái vui riêng. Mình được tận tay chọn từng món đồ khô, mớ rau, miếng thịt, mua đúng lượng cần dùng, không bị lãng phí".

Theo nhiều người tiêu dùng, chợ truyền thống phù hợp với không khí chuẩn bị tết, nơi việc mua sắm không chỉ là tiêu dùng mà còn là một phần thói quen, nếp sinh hoạt gia đình.

Tết trọn vẹn bắt đầu từ những lựa chọn vừa vặn, khéo léo tránh thủng ví vì chi tiêu dịp tết Nguyên đán. Tết không nằm ở việc mua sắm thật nhiều, mà ở sự sum vầy, ấm áp trong mỗi gia đình. Khi người nội trợ chủ động tính toán, lựa chọn khéo léo, những buổi đi chợ giáp Tết sẽ trở thành niềm vui, chứ không phải nỗi lo chi tiêu.

5 lưu ý nhỏ để mua sắm Tết nhẹ nhàng hơn



Để việc đi chợ Tết không trở thành áp lực, người tiêu dùng có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau:



Lên danh sách mua sắm trước khi đi chợ để tránh mua dư.



Mua sớm đồ khô, bánh mứt, để có nhiều lựa chọn và giá ổn định.



Không mua dồn sát Tết, nhất là những mặt hàng dễ tăng giá.



So sánh giá và chất lượng giữa các sạp trước khi quyết định.



Chi tiêu trong khả năng, ưu tiên đủ dùng hơn là phô trương.



