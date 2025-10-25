Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

Sáng 25/11, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc câu, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân, đồng thời kiểm tra hệ thống điện và đường dây viễn thông trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.