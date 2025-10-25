Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong
GĐXH - Trong lúc đi câu cá, một nam sinh ở Hà Tĩnh chẳng may bị điện giật tử vong thương tâm.
Sáng 25/11, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.
Trước đó, chiều ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc câu, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Nhận thông tin, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân, đồng thời kiểm tra hệ thống điện và đường dây viễn thông trên địa bàn.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh" chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm") khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.
GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.
Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.
GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.
Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét mức nhiệt dưới 17 độ.
