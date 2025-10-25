Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

Thứ bảy, 09:36 25/10/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong lúc đi câu cá, một nam sinh ở Hà Tĩnh chẳng may bị điện giật tử vong thương tâm.

Sáng 25/11, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.

Nam sinh bị điện giật tử vong khi đi câu cá - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 24/10, em N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc câu, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa em K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân, đồng thời kiểm tra hệ thống điện và đường dây viễn thông trên địa bàn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòMột người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tài xế container bị điện giật tử vong sau khi điều khiển xe đâm vào cột điện

Tài xế container bị điện giật tử vong sau khi điều khiển xe đâm vào cột điện

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong

Khởi tố chủ quán bar bãi biển trong vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong

Thương tâm: Hai công nhân bị điện giật tử vong khi đang sửa chữa đường dây

Thương tâm: Hai công nhân bị điện giật tử vong khi đang sửa chữa đường dây

Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi đang diễn văn nghệ ở trường

Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi đang diễn văn nghệ ở trường

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề ‘Mỗi bước chân – Một ước mơ” vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Đời sống - 9 giờ trước

Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét mức nhiệt dưới 17 độ.

Xem nhiều

Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

Đi câu cá, nam sinh bị điện giật tử vong

Xã hội

GĐXH - Trong lúc đi câu cá, một nam sinh ở Hà Tĩnh chẳng may bị điện giật tử vong thương tâm.

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Thời sự
Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thời sự
Gia đình nghèo ở Nghệ An cứu sống hàng chục người trên cây cầu 'tử thần'

Gia đình nghèo ở Nghệ An cứu sống hàng chục người trên cây cầu 'tử thần'

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top