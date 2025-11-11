Đi thuê nhà, ở trọ có được đăng ký thường trú tại Hà Nội không?

Người thuê nhà, ở trọ có được đăng ký thường trú tại Hà Nội không?

Tại Điều 20, Luật Cư trú 2020 nêu rõ người đi thuê nhà, ở trọ đáp ứng điều kiện được đăng ký thường trú như sau:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người.

Theo quy định nêu trên, người đi thuê nhà, ở trọ được đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

Người đi thuê nhà, ở trọ được đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Ảnh minh họa: TL

Có thể đăng ký thường trú bằng những cách nào?

Người thuê nhà, ở trọ có thể đăng ký thường trú bằng các cách nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như:

Cổng dịch vụ công quốc gia;

Cổng dịch vụ công Bộ Công an;

Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Đăng ký thường trú tại Hà Nội mang lại những lợi ích gì cho người dân?

Người dân hưởng các lợi ích khi đăng ký thường trú tại Hà Nội như sau:

- Dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế công lập, được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế đầy đủ và có thể lựa chọn các cơ sở y tế thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.

- Con cái có cơ hội được học tại các trường công lập trên địa bàn thành phố với chất lượng giáo dục tốt, gần nhà, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính khác như đăng ký kết hôn, khai sinh, làm căn cước công dân, làm sổ hộ chiếu, đăng ký xe... sẽ trở nên thuận tiện hơn.

- Thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận thông tin cư trú sẽ là bằng chứng pháp lý về nơi ở ổn định của bạn, giúp bạn thực hiện các giao dịch dân sự như vay vốn ngân hàng, mua bán nhà đất, thuê tài sản... một cách dễ dàng hơn.

- Việc đăng ký thường trú giúp bạn và gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi về an ninh trật tự, được bảo vệ bởi chính quyền địa phương nơi bạn cư trú.

- Có thể được hưởng các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do thành phố Hà Nội quy định dành cho người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Ví dụ như hỗ trợ nhà ở, trợ cấp xã hội, các chương trình hỗ trợ người nghèo, người có công với cách mạng...

- Việc có hộ khẩu tại Hà Nội có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các công việc yêu cầu nơi cư trú ổn định.

Địa điểm nào không được đăng ký thường trú?

Tại điều 23 Luật Cư trú 2020 quy định rõ địa điểm không được đăng ký thường trú:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

