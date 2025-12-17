Mới nhất
Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Thứ tư, 18:08 17/12/2025
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Trong mưa rét cắt da, giữa rừng núi hiểm trở của Lai Châu, hơn 15 giờ đồng hồ không nghỉ xuyên đêm, lực lượng Công an xã Nậm Tăm cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và cứu sống bé trai 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau hơn 15 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ xuyên đêm dưới điều kiện thời tiết mưa rét khắc nghiệt, trưa ngày 17/12/2025, lực lượng Công an xã Nậm Tăm đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.

Trước đó, vào 19h30 ngày 16/12/2025, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cháu Giàng Văn H (SN 2021) bị mất tích tại khu vực Đội cao su số 3. Theo trình báo, chiều cùng ngày, chị Thào Thị S (SN 2002, trú tại xã Tủa Sín Chải) đưa con trai là cháu H đi cùng để cạo mủ cao su thuê tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm. Trong quá trình làm việc, do sơ suất, cháu H đã đi lạc vào rừng. Mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Nậm Tăm nhận định tình hình rất cấp bách do trời đã tối, địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, cộng với thời tiết mưa rét có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé. Công an xã Nậm Tăm đã huy động tối đa quân số, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, công nhân nông trường cao su và nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Tìm thấy bé trai 4 tuổi ở Lai Châu Sau 15 giờ tìm kiếm giữa đêm mưa rét - Ảnh 1.

Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát kỹ lưỡng từng lô cao su, khe suối, hang đá bất chấp đêm tối và mưa lạnh. Sau khoảng 15 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến 11h00 ngày 17/12/2025, tổ công tác đã phát hiện cháu H tại khu vực đỉnh đồi (thuộc lô 136, bản Nậm Lò), cách vị trí bị lạc khoảng 2,5km.

Tại thời điểm được tìm thấy, cháu H đang trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn vì đói, lạnh và có nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã kịp thời sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu về Trung tâm Y tế để kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và được bàn giao về cho gia đình.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống, lao động tại khu vực nương rẫy, đồi núi cần nâng cao cảnh giác, chú ý quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, tránh để xảy ra những tai nạn, sự cố đáng tiếc.

