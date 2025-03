Đi xe máy khi chưa có bằng lái gây tai nạn chết người, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Đại Vương (SN 8/4/2007, trú tại thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm a (khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự).

Theo cáo trạng của Viện kiếm sát nhân nhân huyện Cẩm Giàng, mặc dù bản thân không có giấy phép lái xe, tuy nhiên vào khoảng 2h30 ngày 2/5/2024, Mai Đại Vương điều khiển xe máy BKS 34B2-227.xx lưu thông ngược chiều trên QL5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Ảnh minh họa

Khi đi đến Km 45+570 (thuộc thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), do không chú ý quan sát nên phương tiện do Vương điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 34B1-143.xx do ông Đ.V.Th (SN 1969, trú tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Cú va chạm khiến ông Th. ngã ra đường bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương và Bệnh viện Bỏng Quốc Gia. Đến ngày 13/7/2024, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND huyện Cẩm Giàng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Đại Vương 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xem thêm video đang được quan tâm: