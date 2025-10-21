Điểm danh các nguyên nhân gây thoái hoá đốt sống cổ ở người trẻ

Ngồi làm việc sai tư thế

Một trong những nguyên nhân chính gây thoái hóa đốt sống cổ ở người trẻ là ngồi làm việc sai tư thế. Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ dành phần lớn thời gian ngồi trước máy tính hoặc làm việc văn phòng, thường xuyên cúi đầu, gập lưng, hoặc nhìn xuống điện thoại. Khi chúng ta cúi đầu quá lâu, cổ phải gánh chịu một lực lớn, khiến các đĩa đệm cổ bị nén và dễ bị thoái hóa.

Thói quen ngồi lâu trong tư thế không đúng sẽ làm cho đốt sống cổ chịu một lực kéo dồn vào vùng cổ và vai, từ đó gây ra viêm khớp, giảm tuần hoàn máu và thoái hóa đĩa đệm nhanh chóng.

Ngồi làm việc sai tư thế là một trong những nguyên nhân gây thoái hoá đốt sống cổ

Sử dụng điện thoại, máy tính bảng kéo dài

Ngày nay, một tỷ lệ lớn người trẻ sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng hàng giờ mỗi ngày. Thói quen để đầu cúi xuống quá lâu khi sử dụng các thiết bị điện tử này tạo ra áp lực lớn lên đốt sống cổ, khiến cột sống cổ phải chống đỡ một lực rất lớn trong suốt thời gian dài.

Với mỗi độ nghiêng của đầu, lực tác động lên đĩa đệm cổ sẽ tăng lên gấp đôi, và khi duy trì tư thế này trong nhiều giờ sẽ dẫn đến thoái hóa đĩa đệm, gây đau cổ, tê bì tay và hạn chế vận động.

Lối sống ít vận động

Một nguyên nhân khác khiến thoái hóa đốt sống cổ ở người trẻ ngày càng phổ biến là lối sống ít vận động. Người trẻ thường xuyên ngồi lâu, không tập thể dục khiến cơ lưng và cơ cổ trở nên yếu đi. Các cơ này không đủ sức hỗ trợ cột sống cổ, tạo ra sự mất cân bằng và áp lực trực tiếp lên đĩa đệm cổ. Điều này gây ra tình trạng thoái hóa cột sống cổ, làm giảm tính linh hoạt của cổ và dễ bị đau nhức, tê bì.

Căng thẳng, stress kéo dài

Căng thẳng tinh thần và stress kéo dài cũng là nguyên nhân góp phần vào thoái hóa đốt sống cổ ở người trẻ. Khi bị stress, cơ thể có xu hướng co thắt cơ và tạo ra áp lực lên các khớp và đĩa đệm. Đặc biệt là cơ cổ và vai, khiến cổ trở nên cứng đờ và dễ bị tổn thương. Căng thẳng kéo dài làm giảm lưu thông máu đến đĩa đệm và các khớp, làm tăng tốc độ thoái hóa.

Stress kéo dài cũng làm đẩy nhanh quá trình thoái hoá đốt sống cổ ở người trẻ

Thực hiện các hoạt động thể thao sai cách

Các hoạt động thể thao là rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu thực hiện sai kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây tổn thương cho đốt sống cổ. Các môn thể thao như cử tạ, chạy bộ, bơi lội, nếu không chú ý đến tư thế sẽ dễ dẫn đến chấn thương cho cột sống cổ. Đặc biệt là các động tác quay cổ mạnh, nhấc vật nặng không đúng kỹ thuật, dễ làm cho đĩa đệm cổ bị lệch hoặc thoát vị.

Chấn thương cột sống cổ

Một trong những nguyên nhân trực tiếp và rõ ràng nhất là chấn thương cột sống cổ, thường xảy ra sau một tai nạn giao thông, té ngã, hoặc chơi thể thao. Các chấn thương này có thể gây vết nứt, tổn thương bao xơ của đĩa đệm cổ, từ đó làm tăng nguy cơ thoái hóa cột sống cổ. Ngay cả những chấn thương nhẹ nếu không được điều trị đúng cách cũng có thể trở thành yếu tố đẩy nhanh quá trình thoái hóa.

Chấn thương cột sống cổ làm đẩy nhanh quá trình thoái hoá đốt sống cổ ở người trẻ

Cách phòng ngừa và điều trị thoái hoá đốt sống cổ ở người trẻ

Tuỳ thuộc vào triệu chứng của thoái hoá đốt sống cổ mà người bệnh sẽ được chỉ định biện pháp điều trị thích hợp bao gồm thuốc giảm đau, kháng viêm, giãn cơ, vitamin nhóm B kết hợp vật lý trị liệu, kéo giãn cột sống… Trường hợp nặng có thể phẫu thuật mổ nội soi hoặc mổ hở để cắt bỏ đĩa đệm.

Bên cạnh đó, người bị thoái hoá đốt sống cổ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt và vận động lành mạnh:

- Tư thế ngồi đúng: Hãy đảm bảo rằng bạn ngồi thẳng lưng, mắt ngang với màn hình máy tính và không cúi đầu quá lâu.

- Tập thể dục đều đặn: Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, bơi lội, đi bộ giúp duy trì sự linh hoạt cho cổ và tăng cường cơ cổ. - Giảm thời gian sử dụng điện thoại, máy tính: Hạn chế thời gian cúi đầu nhìn điện thoại hoặc ngồi máy tính, đặc biệt là khi bạn làm việc lâu. - Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng: Bổ sung canxi, vitamin D và Omega-3 để hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Sử dụng sản phẩm chứa dầu vẹm xanh giúp hỗ trợ cải thiện thoái hoá đốt sống cổ ở người trẻ hiệu quả

Hiện nay, để cải thiện và phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ, nhiều người lựa chọn sử dụng sản phẩm chứa dầu vẹm xanh kết hợp cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương khớp. Sản phẩm này không chỉ hỗ trợ tăng cường sự chắc khỏe của xương khớp, mà còn hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho cột sống khỏe mạnh.

Dầu vẹm xanh giúp cải thiện thoái hóa đốt sống cổ hiệu quả

Thoái hóa đốt sống cổ C4 C5 không phải là bệnh lý chỉ có người cao tuổi mới mắc phải, mà người trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng nếu không chú ý đến sức khỏe cột sống. Việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng ngừa có thể giúp giảm thiểu tình trạng bệnh và giữ cho cột sống cổ luôn khỏe mạnh.

