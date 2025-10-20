Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Gợi ý bữa ăn sáng tốt nhất với người già, người cao tuổi

Theo báo cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người thường xuyên ăn sáng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp và cholesterol cao.

Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Với người cao tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém, răng yếu, cảm giác ăn ngon cũng không như hồi trẻ, do đó cháo là món ăn được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, dạ dày và ruột ở trạng thái trống rỗng do quá trình tiêu hóa thức ăn qua đêm, đồng nghĩa với việc cơ chế duy trì hoạt động của dạ dày không tốt. Lúc này, ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ và rắn chắc sẽ khiến dạ dày khó chịu, nhưng ăn cháo có thể bù đắp kịp thời nhu cầu của dạ dày. Nước và các chất dinh dưỡng, các thành phần trong cháo còn có tác dụng dưỡng niêm mạc dạ dày.

Ảnh minh họa

Điều nên và không nên trong chế độ ăn của người già, người cao tuổi

Thông thường, người cao tuổi hoạt động thể lực ít hơn, nhu cầu tiêu hao năng lượng cũng giảm hơn so với người trẻ. Vì vậy, người cao tuổi nên ăn giảm lượng thịt, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa cholesterol "xấu" như nội tạng động vật, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào, rán; giảm lượng đường bột; hạn chế ăn mặn...

Chế độ ăn của người cao tuổi nên tăng cường nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết thông qua các loại rau củ quả nhiều màu sắc, theo mùa tại địa phương như rau dền, súp lơ, bắp cải, su hào, dưa chuột, xà lách, đậu cô ve, giá đỗ, cải xoong, cà chua, cà rốt, chuối, cam, chanh, dưa hấu,...

Ảnh minh họa

Đặc biệt, với người cao tuổi, cần chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày. Người cao tuổi chỉ nên ăn từ 1.600-1.700 kcalo/ngày. Số bữa ăn trong ngày nên gồm 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ.

Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ thức ăn, không nói chuyện trong bữa ăn. Thường xuyên thay đổi thực đơn, chế biến các món hấp, luộc nhiều hơn, hạn chế các món rán, nướng. Các loại thực phẩm nên thái nhỏ nấu mềm, hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa.

Người cao tuổi không nên ăn quá no, nhất là vào bữa tối sẽ gây đầy bụng, tăng thể tích dạ dày và chèn ép gây cản trở hoạt động của tim. Sau mỗi bữa ăn, nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong vòng 30 phút.

Người già ăn sáng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Không có một mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng thời điểm tốt nhất để ăn sáng là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy. Vì:

Ảnh minh họa.

- Nếu ăn sáng quá sớm (ngay khi vừa thức dậy), hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng hoạt động, có thể gây khó chịu cho dạ dày.

- Nếu ăn sáng quá muộn (sau 9 giờ sáng), cơ thể đã ở trạng thái nhịn ăn quá lâu, dễ làm giảm đường huyết, gây chóng mặt, mệt mỏi và tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.

Ví dụ, nếu bạn thức dậy lúc 6h30 sáng, thời điểm ăn sáng phù hợp sẽ rơi vào khoảng 7h - 7h30. Nếu thức dậy muộn hơn, chẳng hạn 8h sáng, thì nên ăn sáng vào khoảng 8h30 - 9h để tránh ảnh hưởng đến bữa trưa.

Người cao tuổi thường có giấc ngủ thất thường, vì vậy không nên cố gắng bằng mọi cách thức dậy sớm hơn hoặc chờ đợi hàng giờ để ăn sáng vào 7 giờ. Ngoài ra, với những người cần uống thuuốcc điều trị các bệnh mãn tính, cần lưu ý không uống thuốc khi bụng đói vì có thể gây kích ứng dạ dày.

Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe GĐXH - Bạn có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.