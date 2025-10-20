Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính
GĐXH - Không có mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng thời điểm tốt nhất cho bữa sáng của người già là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy.
Gợi ý bữa ăn sáng tốt nhất với người già, người cao tuổi
Theo báo cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người thường xuyên ăn sáng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp và cholesterol cao.
Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Với người cao tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém, răng yếu, cảm giác ăn ngon cũng không như hồi trẻ, do đó cháo là món ăn được nhiều người cao tuổi lựa chọn.
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, dạ dày và ruột ở trạng thái trống rỗng do quá trình tiêu hóa thức ăn qua đêm, đồng nghĩa với việc cơ chế duy trì hoạt động của dạ dày không tốt. Lúc này, ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ và rắn chắc sẽ khiến dạ dày khó chịu, nhưng ăn cháo có thể bù đắp kịp thời nhu cầu của dạ dày. Nước và các chất dinh dưỡng, các thành phần trong cháo còn có tác dụng dưỡng niêm mạc dạ dày.
Điều nên và không nên trong chế độ ăn của người già, người cao tuổi
Thông thường, người cao tuổi hoạt động thể lực ít hơn, nhu cầu tiêu hao năng lượng cũng giảm hơn so với người trẻ. Vì vậy, người cao tuổi nên ăn giảm lượng thịt, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa cholesterol "xấu" như nội tạng động vật, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào, rán; giảm lượng đường bột; hạn chế ăn mặn...
Chế độ ăn của người cao tuổi nên tăng cường nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết thông qua các loại rau củ quả nhiều màu sắc, theo mùa tại địa phương như rau dền, súp lơ, bắp cải, su hào, dưa chuột, xà lách, đậu cô ve, giá đỗ, cải xoong, cà chua, cà rốt, chuối, cam, chanh, dưa hấu,...
Đặc biệt, với người cao tuổi, cần chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày. Người cao tuổi chỉ nên ăn từ 1.600-1.700 kcalo/ngày. Số bữa ăn trong ngày nên gồm 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ.
Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ thức ăn, không nói chuyện trong bữa ăn. Thường xuyên thay đổi thực đơn, chế biến các món hấp, luộc nhiều hơn, hạn chế các món rán, nướng. Các loại thực phẩm nên thái nhỏ nấu mềm, hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa.
Người cao tuổi không nên ăn quá no, nhất là vào bữa tối sẽ gây đầy bụng, tăng thể tích dạ dày và chèn ép gây cản trở hoạt động của tim. Sau mỗi bữa ăn, nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong vòng 30 phút.
Người già ăn sáng vào thời điểm nào là tốt nhất?
Không có một mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng thời điểm tốt nhất để ăn sáng là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy. Vì:
- Nếu ăn sáng quá sớm (ngay khi vừa thức dậy), hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng hoạt động, có thể gây khó chịu cho dạ dày.
- Nếu ăn sáng quá muộn (sau 9 giờ sáng), cơ thể đã ở trạng thái nhịn ăn quá lâu, dễ làm giảm đường huyết, gây chóng mặt, mệt mỏi và tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.
Ví dụ, nếu bạn thức dậy lúc 6h30 sáng, thời điểm ăn sáng phù hợp sẽ rơi vào khoảng 7h - 7h30. Nếu thức dậy muộn hơn, chẳng hạn 8h sáng, thì nên ăn sáng vào khoảng 8h30 - 9h để tránh ảnh hưởng đến bữa trưa.
Người cao tuổi thường có giấc ngủ thất thường, vì vậy không nên cố gắng bằng mọi cách thức dậy sớm hơn hoặc chờ đợi hàng giờ để ăn sáng vào 7 giờ. Ngoài ra, với những người cần uống thuuốcc điều trị các bệnh mãn tính, cần lưu ý không uống thuốc khi bụng đói vì có thể gây kích ứng dạ dày.
Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ quaMẹ và bé - 2 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...
Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại việnY tế - 2 giờ trước
GĐXH - Bệnh viện Giao thông Vận tải thông báo tới người bệnh, khách hàng tới thăm khám về việc cảnh giác đối tượng 'cò bệnh viện'.
12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biếtBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Những nghiên cứu mới nhất ghi nhận 12 thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Khám phá bí quyết ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
Cẩn thận 4 loại vitamin trở thành 'thuốc độc' nếu bổ sung bừa bãi!Sống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt nghiên cứu này đều chỉ ra cùng một kết luận: Vitamin chắc chắn không phải là loại thực phẩm bổ sung "ăn nhiều cũng không có hại". Việc bổ sung mù quáng chẳng khác nào gieo mầm rủi ro vào mảnh đất sức khỏe.
Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổiSống khỏe - 16 giờ trước
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về tuổi thọ cho rằng, chìa khóa để sống lâu, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày có thể bắt đầu đơn giản từ bữa sáng.
Ăn nho thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe?Sống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Quả nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc ăn quá nhiều có thể gây tăng lượng đường trong máu, tích tụ mỡ...
Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?Y tế - 20 giờ trước
Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh
7 dấu hiệu cảnh báo sớm cục máu đông, phòng ngừa như thế nào?Sống khỏe - 21 giờ trước
Cục máu đông (huyết khối) có thể âm thầm hình thành trong tĩnh mạch hoặc động mạch và gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay thuyên tắc phổi. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo giúp can thiệp kịp thời và phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.
20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viênSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Ăn chay mà vẫn muốn chạy bền, dẻo dai như dân marathon? Đây là 20 loại thực phẩm giàu protein giúp bạn nạp đạm tự nhiên, phục hồi cơ nhanh mà không cần thịt cá.
Số lượng tách trà nên uống mỗi ngày để giảm mỡ máu và huyết ápSống khỏe - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới cho thấy trà nóng mang nhiều lợi ích với sức khỏe, bao gồm hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường.
Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!Bệnh thường gặp
GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.