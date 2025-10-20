Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Thứ hai, 10:32 20/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không có mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng thời điểm tốt nhất cho bữa sáng của người già là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy.

Gợi ý bữa ăn sáng tốt nhất với người già, người cao tuổi

Theo báo cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người thường xuyên ăn sáng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp và cholesterol cao.

Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Với người cao tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém, răng yếu, cảm giác ăn ngon cũng không như hồi trẻ, do đó cháo là món ăn được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, dạ dày và ruột ở trạng thái trống rỗng do quá trình tiêu hóa thức ăn qua đêm, đồng nghĩa với việc cơ chế duy trì hoạt động của dạ dày không tốt. Lúc này, ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ và rắn chắc sẽ khiến dạ dày khó chịu, nhưng ăn cháo có thể bù đắp kịp thời nhu cầu của dạ dày. Nước và các chất dinh dưỡng, các thành phần trong cháo còn có tác dụng dưỡng niêm mạc dạ dày.

Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều nên và không nên trong chế độ ăn của người già, người cao tuổi

Thông thường, người cao tuổi hoạt động thể lực ít hơn, nhu cầu tiêu hao năng lượng cũng giảm hơn so với người trẻ. Vì vậy, người cao tuổi nên ăn giảm lượng thịt, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa cholesterol "xấu" như nội tạng động vật, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào, rán; giảm lượng đường bột; hạn chế ăn mặn...

Chế độ ăn của người cao tuổi nên tăng cường nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết thông qua các loại rau củ quả nhiều màu sắc, theo mùa tại địa phương như rau dền, súp lơ, bắp cải, su hào, dưa chuột, xà lách, đậu cô ve, giá đỗ, cải xoong, cà chua, cà rốt, chuối, cam, chanh, dưa hấu,...

Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, với người cao tuổi, cần chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày. Người cao tuổi chỉ nên ăn từ 1.600-1.700 kcalo/ngày. Số bữa ăn trong ngày nên gồm 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ.

Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ thức ăn, không nói chuyện trong bữa ăn. Thường xuyên thay đổi thực đơn, chế biến các món hấp, luộc nhiều hơn, hạn chế các món rán, nướng. Các loại thực phẩm nên thái nhỏ nấu mềm, hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa.

Người cao tuổi không nên ăn quá no, nhất là vào bữa tối sẽ gây đầy bụng, tăng thể tích dạ dày và chèn ép gây cản trở hoạt động của tim. Sau mỗi bữa ăn, nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong vòng 30 phút.

Người già ăn sáng vào thời điểm nào là tốt nhất?

Không có một mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng thời điểm tốt nhất để ăn sáng là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy. Vì:

Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

- Nếu ăn sáng quá sớm (ngay khi vừa thức dậy), hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng hoạt động, có thể gây khó chịu cho dạ dày.

- Nếu ăn sáng quá muộn (sau 9 giờ sáng), cơ thể đã ở trạng thái nhịn ăn quá lâu, dễ làm giảm đường huyết, gây chóng mặt, mệt mỏi và tăng nguy cơ viêm loét dạ dày.

Ví dụ, nếu bạn thức dậy lúc 6h30 sáng, thời điểm ăn sáng phù hợp sẽ rơi vào khoảng 7h - 7h30. Nếu thức dậy muộn hơn, chẳng hạn 8h sáng, thì nên ăn sáng vào khoảng 8h30 - 9h để tránh ảnh hưởng đến bữa trưa. 

Người cao tuổi thường có giấc ngủ thất thường, vì vậy không nên cố gắng bằng mọi cách thức dậy sớm hơn hoặc chờ đợi hàng giờ để ăn sáng vào 7 giờ. Ngoài ra, với những người cần uống thuuốcc điều trị các bệnh mãn tính, cần lưu ý không uống thuốc khi bụng đói vì có thể gây kích ứng dạ dày.

Bữa sáng lành mạnh cho người già, người cao tuổi: Đủ chất, ngon miệng, ngăn ngừa các bệnh mãn tính - Ảnh 4.Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe

GĐXH - Bạn có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi

Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi

Thoát đột quỵ nhờ đi khám do biểu hiện lạ sau khi ăn sáng

Thoát đột quỵ nhờ đi khám do biểu hiện lạ sau khi ăn sáng

Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biết

Giảm cân bằng cách ăn sáng với trái cây: Lợi ích và mặt trái ít ai biết

Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân

Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Ăn sáng lành mạnh: 5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện Giao thông Vận tải thông báo tới người bệnh, khách hàng tới thăm khám về việc cảnh giác đối tượng 'cò bệnh viện'.

12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biết

12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biết

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Những nghiên cứu mới nhất ghi nhận 12 thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Khám phá bí quyết ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.

Cẩn thận 4 loại vitamin trở thành 'thuốc độc' nếu bổ sung bừa bãi!

Cẩn thận 4 loại vitamin trở thành 'thuốc độc' nếu bổ sung bừa bãi!

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt nghiên cứu này đều chỉ ra cùng một kết luận: Vitamin chắc chắn không phải là loại thực phẩm bổ sung "ăn nhiều cũng không có hại". Việc bổ sung mù quáng chẳng khác nào gieo mầm rủi ro vào mảnh đất sức khỏe.

Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi

Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi

Sống khỏe - 16 giờ trước

Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về tuổi thọ cho rằng, chìa khóa để sống lâu, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày có thể bắt đầu đơn giản từ bữa sáng.

Ăn nho thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe?

Ăn nho thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Quả nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc ăn quá nhiều có thể gây tăng lượng đường trong máu, tích tụ mỡ...

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

Y tế - 20 giờ trước

Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh

7 dấu hiệu cảnh báo sớm cục máu đông, phòng ngừa như thế nào?

7 dấu hiệu cảnh báo sớm cục máu đông, phòng ngừa như thế nào?

Sống khỏe - 21 giờ trước

Cục máu đông (huyết khối) có thể âm thầm hình thành trong tĩnh mạch hoặc động mạch và gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay thuyên tắc phổi. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo giúp can thiệp kịp thời và phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Ăn chay mà vẫn muốn chạy bền, dẻo dai như dân marathon? Đây là 20 loại thực phẩm giàu protein giúp bạn nạp đạm tự nhiên, phục hồi cơ nhanh mà không cần thịt cá.

Số lượng tách trà nên uống mỗi ngày để giảm mỡ máu và huyết áp

Số lượng tách trà nên uống mỗi ngày để giảm mỡ máu và huyết áp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy trà nóng mang nhiều lợi ích với sức khỏe, bao gồm hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường.

Xem nhiều

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.

Mỡ máu cao ở người cao tuổi: Căn bệnh âm thầm rút ngắn tuổi thọ nếu chủ quan trong ăn uống và vận động

Mỡ máu cao ở người cao tuổi: Căn bệnh âm thầm rút ngắn tuổi thọ nếu chủ quan trong ăn uống và vận động

Bệnh thường gặp
Cẩn thận 4 loại vitamin trở thành 'thuốc độc' nếu bổ sung bừa bãi!

Cẩn thận 4 loại vitamin trở thành 'thuốc độc' nếu bổ sung bừa bãi!

Sống khỏe
Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niên

Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niên

Bệnh thường gặp
20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top