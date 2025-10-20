Phụ nữ có 5 'khuyết điểm' này ở cơ thể: Hãy mừng vì đó lại là dấu hiệu của trường thọ

Ít ai biết rằng, những bộ phận mà bạn cho là không đẹp, thậm chí là khuyết điểm, ngược lại lại mang đến những lợi ích đặc biệt cho cơ thể, thậm chí là dấu hiệu của sự trường thọ, khiến một số người còn ao ước có được!

5 khuyết điểm của cơ thể lại mang đến những lợi ích đặc biệt

1. Đùi to: Nguy cơ tử vong thấp hơn

Nhiều người ghét bỏ vì chân mình to, cảm thấy đùi to không đẹp, nhưng lại không biết rằng đùi to lại có lợi hơn cho sự trường thọ.

Năm 2020, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ), phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 2,52 triệu người trưởng thành, cho thấy cứ tăng 5 cm chu vi vòng đùi, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 18%. Ngoài ra, hàm lượng mỡ ở chân quá thấp sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân.

Cùng năm đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Endocrine Connections, khảo sát hơn 9000 người trên 40 tuổi ở Trung Quốc, cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa độ dày của đùi và tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp.

Ảnh minh họa

Tại sao đùi to lại tốt hơn cho cơ thể? Điều này thực sự có lý, vì đùi to cho thấy khả năng lưu trữ chất béo ở đùi mạnh hơn, điều này có thể ngăn chất béo di chuyển đến các khu vực khác và gây hại. Hơn nữa, chất béo dưới da ở đùi có thể tiết ra nhiều chất có lợi, giúp cơ thể duy trì sức khỏe trao đổi chất, đồng thời mang lại lợi ích nhất định cho quá trình chuyển hóa đường huyết.

Vì vậy, không cần quá lo lắng về việc đùi hơi to, miễn là chu vi vòng đùi không vượt quá 60 cm, về cơ bản sẽ không có ảnh hưởng lớn.

2. Chiều cao khiêm tốn: Ít mắc bệnh ung thư hơn

Nhiều người lo lắng, thậm chí tự ti vì mình không cao, nhưng đôi khi thấp lại là điều tốt.

Một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy, những người có chiều cao khiêm tốn có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng thấp hơn. Cụ thể, cứ tăng 10 cm chiều cao, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng 14%.

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu của 296.000 người, bao gồm 280.660 ca ung thư đại trực tràng, 14.139 ca u tuyến đại trực tràng và 1.459 người trưởng thành đã nội soi đại trực tràng.

Tổng hợp dữ liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện: Những người cao nhất có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 24% so với những người thấp nhất; cứ tăng 10 cm chiều cao, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng tăng 14%, nguy cơ mắc u tuyến tăng 6%.

Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Ung thư Anh (British Journal of Cancer) cũng đưa ra kết luận tương tự:

Đối với nam giới, chiều cao có mối tương quan thuận với tỷ lệ mắc các loại ung thư nói chung, ung thư phổi, ung thư máu, ung thư hạch và u ác tính (melanoma).

Đối với phụ nữ, chiều cao có liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư vú, ung thư hạch, u ác tính và các loại ung thư nói chung.

Tuy nhiên, chiều cao cũng không phải càng thấp càng tốt. Nam giới cao 174 cm và nữ giới cao 158 cm được ghi nhận là có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp nhất.

3. Ngực nhỏ: Nguy cơ mắc nhiều bệnh thấp hơn

Nhiều phụ nữ mong muốn có vòng một đầy đặn, thậm chí chấp nhận rủi ro để phẫu thuật nâng ngực. Tuy nhiên, xét từ góc độ sức khỏe, ngực nhỏ lại là điều tốt.

Ngực người chủ yếu bao gồm chất béo, mô tuyến vú và mô liên kết, trong đó 2/3 là chất béo. Vì vậy, yếu tố chính quyết định kích thước vòng ngực của phụ nữ chính là lượng mỡ.

Ảnh minh họa

Ngực nhỏ mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ, ví dụ như khi tập thể dục, ngực ít bị cọ xát, không gây cảm giác khó chịu do rung lắc; da ngực thoáng khí hơn, ít bị bí mồ hôi hoặc nổi chàm; vai gáy và cột sống chịu áp lực ít hơn, nên nguy cơ gù lưng, vẹo cột sống và đau mãn tính do căng cơ thấp hơn.

Ngoài ra, người ngực nhỏ ít bị cảm lạnh hơn. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ngực phẳng có thời gian bị cảm ngắn hơn và các triệu chứng cũng nhẹ hơn. Điều này là do mỡ ở ngực có thể làm suy yếu tác dụng của hệ thống miễn dịch, khiến họ dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn.

4. Bụng hơi to: Bảo vệ bạn ít bị thương hơn

Nhiều phụ nữ thường phiền lòng vì vòng eo của mình, nhưng thực ra bụng hơi to lại là điều tốt.

Phần lớn các cơ quan của cơ thể nằm trong khoang bụng, và tử cung cùng buồng trứng của phụ nữ cũng nằm trong khoang bụng. Rất nhiều cơ quan chen chúc nhau, nên việc bụng hơi phình ra là điều khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, cơ thể còn có mỡ nội tạng và mỡ dưới da. Đặc biệt là lượng mỡ nội tạng sẽ tăng theo tuổi tác và thường không liên quan đến tổng lượng mỡ toàn thân. Nói một cách dễ hiểu, dù bạn có béo phì hay không, bạn vẫn có thể có một chút mỡ bụng.

Một nghiên cứu kéo dài 5 năm, bao gồm 1.126 nam và nữ trên 50 tuổi, cho thấy: Cứ giảm 1 kg mỡ bụng ở phụ nữ, nguy cơ gãy xương tăng 50%.

Đặc biệt đối với phụ nữ, nếu lượng mỡ quá ít, có thể ảnh hưởng đến việc tiết estrogen, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết và có thể dẫn đến loãng xương.

5. Mông to: Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn

Một nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì (International Journal of Obesity) cho thấy, những người có mông to thường có tình trạng lipid máu tốt hơn.

Người có tỷ lệ mỡ vùng mông cao hơn có mức "cholesterol xấu" (LDL) thấp hơn và mức "cholesterol tốt" (HDL) cao hơn trong cơ thể, giúp làm chậm quá trình xơ cứng động mạch.

Ngoài ra, một nghiên cứu của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cho thấy mỡ ở vùng mông có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa

Tháng 9/2020, một nghiên cứu được công bố trên BMJ cho thấy: Cứ tăng 10 cm chu vi vòng mông, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 10%.

Hiện tượng này ở phụ nữ rõ ràng hơn so với nam giới.

Tất nhiên, không phải mông càng to càng tốt. Chủ yếu là xem xét tỷ lệ eo-mông (Waist-Hip Ratio - WHR), tức là vòng eo chia cho vòng mông. Thông thường, WHR bình thường của nam giới là < 0.9, của phụ nữ là < 0.85. Nếu WHR > 1, có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nhất định.

Da dầu: Ít bị nếp nhăn, chống lão hóa tốt hơn Một số người có làn da dầu thường gặp nhiều rắc rối, chẳng hạn như do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, dễ xuất hiện lỗ chân lông to, da bóng nhờn, mụn đầu đen và mụn trứng cá. Tuy nhiên, da dầu không phải là vô dụng. Chất bã nhờn mà da tiết ra không chỉ làm ẩm da, tăng cường độ đàn hồi, cải thiện độ sáng bóng, hình thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt da, mà còn giúp người đó ít bị lão hóa hơn. Nghiên cứu phát hiện, so với da khô hoặc da hỗn hợp, da dầu có tốc độ lão hóa chậm hơn, và sau khi bước vào tuổi trung niên, da dầu ít bị nếp nhăn sâu hơn, độ săn chắc của da cũng tốt hơn.

Theo Abolouwang