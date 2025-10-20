Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Cách đây 3 năm, bà N.T.T. (61 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đi khám và tình cờ phát hiện có một khối sa sàn chậu ở vùng cửa mình. Nhưng do tâm lý e ngại, mặc cảm nên bà không điều trị.

Nhiều năm trôi qua, khối sa ngày càng lộ rõ, đặc biệt mỗi khi bà đi lại nhiều, hoặc ho mạnh, khối sa lại tụt ra ngoài, khiến bà gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt thường ngày. Bà không dám đi đâu hay làm việc nặng. Không chỉ vậy, bà còn phải đối mặt với tình trạng rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề.

Khi đến khám tại Phòng khám khoa Ngoại Tiết Niệu – BVĐK Xuyên Á Long An, bà T. đã được các bác sĩ thăm khám và chụp MRI sàn chậu. Kết quả cho thấy bà mắc sa sàn chậu độ III, sa bàng quang độ III và sa tử cung độ II.

Nhận định tình trạng của bà T. đã ở mức độ nặng, gây nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như tâm lý người bệnh, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cùng. "Phương pháp này không chỉ giúp phục hồi cấu trúc và chức năng của sàn chậu, cải thiện rõ rệt các triệu chứng khó chịu, mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh" – BS. CKI. Lê Thanh Phong chia sẻ.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự chuẩn bị chu đáo của ê-kíp Khoa Ngoại Tiết Niệu phối hợp với Gây mê Hồi sức. Do người bệnh từng trải qua hai lần phẫu thuật trước đó (cắt ruột thừa và cắt túi mật do sỏi) nên phúc mạc, trực tràng và tử cung có nhiều dính viêm, khiến việc bộc lộ gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, bằng sự khéo léo và kinh nghiệm dày dặn, các bác sĩ đã đặt lưới sinh học để cố định sàn chậu vào xương cùng thông qua đường hầm ngoài phúc mạc. Nhờ đó, cấu trúc sàn chậu được phục hồi, bàng quang và tử cung trở lại vị trí sinh lý bình thường.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn và được chăm sóc chu đáo tại khoa Ngoại Tiết Niệu. Các bác sĩ khuyến khích bà sớm ăn uống, vận động theo đúng chỉ dẫn để nhanh chóng phục hồi. Khối sa sàn chậu đã được xử lý triệt để, không còn gây cản trở trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tình trạng rối loạn tiểu tiện cũng cải thiện rõ rệt so với trước mổ. Sau một tuần theo dõi, người bệnh được cắt chỉ và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái.