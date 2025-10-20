3 triệu chứng này xuất hiện trên tay: Coi chừng bệnh mạch vành, đừng chủ quan!
GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy tê, mỏi, đặc biệt là đau lan tỏa ở cánh tay trái? Bạn có thường xuyên bị lạnh tay, ra mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay không? Thậm chí đầu ngón tay tím tái, trắng bệch, tình trạng tệ hơn sau khi vận động?
Có lẽ bạn chưa từng để ý, nhưng một vài thay đổi nhỏ ở đôi bàn tay có thể chính là tín hiệu cầu cứu mà cơ thể đang gửi đến bạn. Những triệu chứng tưởng chừng bình thường này có thể liên quan đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch vành (Coronary Heart Disease - CHD).
Bệnh mạch vành là tình trạng động mạch vành bị tổn thương, máu cung cấp không đủ, dẫn đến tim bị thiếu máu, thiếu oxy, thậm chí gây ra nhồi máu cơ tim và các vấn đề nghiêm trọng khác. Có lẽ một số người cho rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng những tín hiệu này đôi khi không đơn giản. Bác sĩ khuyên rằng, tuyệt đối không được chủ quan với những dấu hiệu này.
Bệnh mạch vành, một căn bệnh tim mạch phổ biến, gần đây đã trở thành "sát thủ vô hình" đe dọa sức khỏe con người. Nhiều người chỉ biết đến các triệu chứng như đau ngực, khó thở, nhưng bệnh mạch vành thường xuyên "ngụy trang", và đôi khi nó sẽ phát ra "cảnh báo" thông qua đôi bàn tay bạn.
3 triệu chứng nguy cơ bệnh mạch vành
1. Tê, mỏi, đặc biệt là đau lan tỏa ở cánh tay trái
Bạn có bao giờ đột nhiên cảm thấy một bên tay, đặc biệt là tay trái, như mất cảm giác, bị tê bì, thậm chí là đau mỏi không? Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài, bạn cần cảnh giác.
Mặc dù tê mỏi tay có thể là biểu hiện của bệnh lý cột sống cổ, viêm quanh khớp vai hoặc các bệnh khác, nhưng nếu nó xuất hiện ở cánh tay trái, đặc biệt là sau khi vận động, làm việc nặng, và kèm theo cảm giác đau lan tỏa, thì cần phải đặc biệt chú ý.
Nhiều bệnh nhân mạch vành có biểu hiện đầu tiên là đau cánh tay trái. Cụ thể, cơn đau lan tỏa ở cánh tay trái do bệnh mạch vành gây ra là vì tim bị tổn thương, dẫn đến sự dẫn truyền thần kinh ở ngực bị bất thường.
Vấn đề ở tim có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh ngực và khiến cơn đau "lan tỏa" đến vai trái, cánh tay trái, thậm chí là ngón tay. Cơn đau lan tỏa này thường không giới hạn ở một vị trí cụ thể trên cánh tay, mà có thể lan đến ngón tay, cẳng tay, thậm chí là lưng.
Đặc biệt, nếu cơn đau lan tỏa ở cánh tay trái xuất hiện khi bạn cảm xúc kích động, vận động mạnh, hoặc tiêu hao nhiều sức lực, thì rất có thể đó là lời nhắc nhở rằng nguy cơ bệnh mạch vành đang âm thầm đến gần. Nếu triệu chứng này kéo dài hoặc tái phát, nên đi khám bác sĩ ngay để kiểm tra tim toàn diện.
2. Lòng bàn tay thường xuyên ra mồ hôi lạnh, lạnh một cách vô cớ
Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có bao giờ gặp phải tình trạng lòng bàn tay đổ mồ hôi, lạnh buốt, thậm chí ra mồ hôi lạnh không ngừng dù môi trường không hề lạnh không? Tình trạng này thường khiến nhiều người bối rối, nghĩ rằng mình bị yếu hoặc điều chỉnh thân nhiệt kém. Nhưng thực ra, đây có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch.
Tim là một cơ quan vô cùng nhạy cảm. Bất cứ khi nào tuần hoàn máu trong cơ thể gặp vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp máu cho tứ chi. Nếu động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn, nguồn cung máu cho tim sẽ bị hạn chế, dẫn đến cung cấp máu toàn thân không đủ. Khi hệ thống cung cấp máu của tim gặp trục trặc, cơ thể tự nhiên sẽ "báo động" bằng cách đổ mồ hôi lạnh, lòng bàn tay lạnh buốt, v.v.
Việc lòng bàn tay thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt khi không có yếu tố bên ngoài rõ ràng (như nhiệt độ, áp lực tinh thần, v.v.) và kèm theo các khó chịu khác, thường cho thấy một số cơ quan trong cơ thể bạn, ví dụ như tim, đang "kêu cứu". Nếu xuất hiện tình trạng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra kịp thời để xác nhận xem có nguy cơ mắc bệnh mạch vành hay không.
3. Đầu ngón tay tím tái, trắng bệch, tệ hơn sau khi vận động
Đầu ngón tay tím tái hoặc trắng bệch là một thay đổi cơ thể rất rõ rệt. Nhiều người có thể liên hệ nó với tuần hoàn máu kém, thời tiết lạnh, nhưng nếu bạn phát hiện ra rằng ngay cả trong thời tiết ấm áp, bạn vẫn có hiện tượng đầu ngón tay tím tái, trắng bệch, thì cần phải cảnh giác, vì nó có thể liên quan đến sức khỏe tim mạch.
Hiện tượng này thường xảy ra khi tuần hoàn máu không thông suốt, đặc biệt là khi động mạch vành có bệnh lý. Máu không thể lưu thông đầy đủ đến tứ chi, các chi như ngón tay, ngón chân dễ xuất hiện triệu chứng tím tái hoặc trắng bệch.
Hơn nữa, triệu chứng này thường trở nên nặng hơn sau khi vận động. Nếu sau khi thực hiện một số hoạt động thể chất đơn giản, bạn cảm thấy màu sắc ở ngón tay, ngón chân thay đổi, hoặc cảm giác lạnh tăng lên, thì rất có thể bệnh mạch vành đang tìm đến.
Tình trạng đầu ngón tay tím tái hoặc trắng bệch thường xuất hiện khi cơ thể mệt mỏi, đặc biệt là sau khi vận động hoặc căng thẳng. Nếu kéo dài và không thuyên giảm, rất có thể là dấu hiệu máu lưu thông bị cản trở, tim cung cấp máu không đủ. Lúc này, không chỉ cần xem xét vấn đề tuần hoàn máu mà còn phải cảnh giác với các vấn đề về tim.
Đừng bỏ qua những triệu chứng điển hình
Những thay đổi nhỏ ở đôi bàn tay này tưởng chừng vô tình, nhưng lại có thể là tín hiệu âm thầm của bệnh mạch vành. Đặc biệt là các triệu chứng đau lan tỏa ở cánh tay trái, lòng bàn tay thường xuyên ra mồ hôi lạnh và đầu ngón tay tím tái/trắng bệch, đều không thể bỏ qua.
Biểu hiện ban đầu của bệnh mạch vành thường không rõ rệt, nhiều người có thể vì triệu chứng nhẹ nên dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, sức khỏe tim mạch là mạch sống của mỗi người chúng ta. Chỉ khi phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm, chúng ta mới có thể phòng ngừa và giảm thiểu hiệu quả các rủi ro do bệnh mạch vành gây ra.
Mặc dù các triệu chứng này có thể liên quan đến các bệnh lý khác, nhưng khả năng mắc bệnh mạch vành là không thể xem nhẹ. Khi phát hiện bản thân xuất hiện các triệu chứng trên, tuyệt đối không được chủ quan, mà nên kịp thời đi khám và làm các kiểm tra tim mạch liên quan. Đừng để việc lơ là những triệu chứng nhỏ trở thành hậu quả nghiêm trọng, phát hiện sớm, điều trị sớm mới có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn tốt hơn.
