Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong chiều nay tại Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết, trong những giờ qua vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức.

Sau đó vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên và sẽ tiếp tục phát triển mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội như Long Biên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm…

Hiện nay nhiều khu vực như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông đã có mưa to, đến rất to. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc sắp có mưa rét kéo dài? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh yếu liên tiếp. Đây vẫn là những đợt không khí lạnh đầu mùa nên chưa đủ để gây lạnh cả ngày lẫn đêm cho Bắc Bộ.

Theo dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội có mưa to trong chiều nay (15/10). Ảnh minh họa: TL

Cũng theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, chiều nay (15/10), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 15h ngày 15/10 có nơi trên 50mm như: Ia RSai (Gia Lai) 50.6mm, Cái Răng (Cần Thơ) 52mm, Giá Rai (Bạc Liêu) 56.2mm, Phú Thuận (Cà Mau) 79.6mm,…

Chiều tối và đêm 15/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h); khu vực vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.