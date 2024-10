Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc sắp có mưa rét kéo dài?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết hạ nhiệt, có mưa

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 14 đến ngày 16/10, Hà Nội có mưa dông về đêm và sáng; gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2-3; nhiệt độ giảm 2-3 độ C so với ngày trước đó.

Sau đó, cường độ không khí lạnh suy yếu dần, Hà Nội mưa vài nơi, chủ yếu về đêm và sáng; nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng đêm 18/10, sáng 19/10 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa, nền nhiệt giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là những đợt không khí lạnh đầu mùa nên chưa đủ để gây lạnh cả ngày lẫn đêm cho Bắc Bộ. Trời chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng vùng núi trời trở lạnh, có nơi trời rét, dưới 20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 18/10 và sáng 19/10 khu vực Bắc Bộ có mưa dông rải rác, vùng núi có nơi mưa to. Mưa và gió Đông Bắc của không khí lạnh xuống sẽ chấm dứt tình trạng sương mù ô nhiễm cho Bắc Bộ nhưng lưu ý khi không khí lạnh xuống sẽ khiến không khí bị xáo trộn mạnh, thường đi kèm các trận lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Tại miền Trung, không khí lạnh xuống kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn cũng sẽ gây mưa cho khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 19-20/10, có điểm mưa to. Đề phòng nguy cơ đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh yếu liên tiếp, nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 14/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày 15/10 cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều và đêm 14/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 15/10 đến ngày 23/10

- Bắc Bộ:

+ Từ đêm 15-16/10 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Từ khoảng đêm 18-20/10: có mưa rào và dông rải rác.

- Bắc Trung Bộ: Từ khoảng đêm 19-20/10 có mưa rải rác.

- Khu vực Trung Trung Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 15/10 và từ khoảng ngày 20-23/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.