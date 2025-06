Diễn biến giá các dự án nhà ở xã hội tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

"Bứt tốc" giá nhà ở xã hội tại quận Thanh Xuân

Nhà ở xã hội vốn là phân khúc được định vị dành cho người dân có thu nhập thấp hoặc trung bình, nhằm hỗ trợ nhu cầu an cư cơ bản. Tuy nhiên, tại quận Thanh Xuân, một trong những khu vực nội đô Hà Nội có mật độ dân cư cao diễn biến giá nhà ở xã hội đang có dấu hiệu vượt khỏi giới hạn mục tiêu ban đầu.

Điển hình là nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ Công an, tên thương mại Hoành Sơn Complex, tọa lạc tại ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung. Dự án do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an làm chủ đầu tư, khởi công vào quý III/2018 và bàn giao vào khoảng năm 2020. Thời điểm mở bán, giá nhà chỉ khoảng 23 triệu đồng/m², phù hợp với tiêu chí nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, theo khảo sát gần đây trên các sàn mua bán nhà trực tuyến như batdongsan.com.vn, giá bán nhà tại đây đã tăng vọt lên hơn 60 triệu đồng/m². Cụ thể, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m² hiện được rao bán 4,5 tỷ đồng, tương đương 63,57 triệu đồng/m², mức giá tương đương với nhiều dự án thương mại cao cấp tại khu vực.

Nguồn cung mở rộng, kỳ vọng "hạ nhiệt" giá?

Bên cạnh Hoành Sơn Complex, quận Thanh Xuân hiện còn đang triển khai một số dự án nhà ở xã hội quy mô lớn khác. Nổi bật là cụm dự án nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Công an tại các lô CT6B, CT7 và CT8, thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1 (phường Hạ Đình). Đây là khu phức hợp có quy mô gần 5 ha, kéo dài sang cả phường Đại Kim ( quận Hoàng Mai). Dự án này được dự kiến triển khai và hoàn thành từ năm 2025 đến năm 2028.

Ngoài ra, dự án nhà ở xã hội tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, cũng là một điểm đáng chú ý. Với quy mô 0,36 ha, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027 dự án này tiếp tục phục vụ nhóm đối tượng là cán bộ, chiến sĩ ngành công an, một trong những nhóm được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội theo chính sách của Nhà nước.

Sự xuất hiện của những dự án mới phần nào hứa hẹn bổ sung nguồn cung, từ đó có thể làm dịu sức nóng của thị trường mua nhà ở xã hội trong thời gian tới. Tuy nhiên, để giá nhà thực sự ổn định và hợp lý, vẫn cần có sự giám sát chặt chẽ về quy trình bán nhà, tránh tình trạng đầu cơ hoặc "lách luật" sang tay khiến giá bị đẩy lên cao.

Thực tế, nhiều chuyên gia đã từng cảnh báo rằng, nếu không có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, nhà ở xã hội có thể bị biến tướng trở thành kênh đầu tư, thay vì là giải pháp an cư cho người thu nhập thấp.