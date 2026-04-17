Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Thứ sáu, 19:01 17/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc như nào là phong thủy bếp nhà chung cư, làm cách nào để bố trí gian bếp cho đắc tài lộc. Những điều kiêng kỵ cần tránh là gì. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Có nên làm bếp nhà chung cư theo phong thủy không

Gian bếp đã được coi là vị trí quan trọng trong ngôi nhà, đây là nơi "giữ lửa" – gìn giữ hạnh phúc gia đình, sinh khí cũng như nguồn năng lượng của ngôi nhà. Không những thế đây còn là nơi "thắp lửa" – thu hút tài lộc, hưng thịnh.

Phòng bếp thoáng đãng, sạch sẽ tạo cho gia đình một không gian thoải mái giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn. Nếu bố trí gian bếp quá nhỏ hẹp, dễ gây ra hiện tượng ẩm mốc, khó sinh hoạt, khó vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình bạn.

Phòng bếp thoáng đãng, sạch sẽ tạo cho gia đình một không gian thoải mái giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn.

Ngoài ra nếu không tìm hiểu kỹ và thiết kế nhà bếp phạm điều cấm kỵ trong phong thủy sẽ khiến gia đạo không thu hút được tài lộc, ngôi nhà mang nặng âm khí, bất lợi trong công việc, gặp phải tiểu nhân hãm hại. Vậy nên việc chú ý và tìm hiểu thật kỹ phong thủy bếp nhà chung cư là rất cần thiết.

Hướng nhìn của bếp nhà chung cư

Nếu đó là căn chung cư thiết kế theo phong thủy Đông Tứ Trạch: Đó là khi hướng cửa ra vào từ hướng Bắc, Tây, Nam và Tây Bắc. Lúc này vị trí nhà bếp hợp với gia chủ là ở các hướng Đông Bắc, Tây và Tây Nam.

Nếu thiết kế chung cư với phong thủy Tây Tứ Trạch: Khi này nhà đặt tại hướng Đông Bắc, Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vậy hãy chọn hướng nhà bếp ở các hướng chính Đông, Bắc, Nam hay Đông Nam.

Vị trí đặt bếp nhà chung cư

Cần lưu ý vị trí đặt bếp để ngôi nhà có một phong thủy tốt. Nên đặt bếp tại vị trí cao ráo, sạch sẽ mới mang lại nhiều vận may, tài lộc cho gia đạo. Bếp là mạng Hỏa nên cần tránh các vật dụng mệnh Thủy như bồn rửa tay, bể cá...

Nên đặt bếp tại vị trí cao ráo, sạch sẽ mới mang lại nhiều vận may, tài lộc cho gia đạo.

Không nên đặt bếp ở những nơi không có điểm tựa, hay ngay cửa sổ. Vị trí này đón nhiều gió sẽ gây "tắt lửa" của ngôi nhà. Bên cạnh đó, tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, vì theo quan niệm như vậy là đè lên ông Táo, khiến tài lộc và may mắn của gia đình sụt giảm.

Màu sắc nhà bếp

Việc lựa chọn màu sắc chủ đạo cho gian bếp cũng rất quan trọng trong phong thủy. Nên chọn những gam màu nhã nhặn, gam màu thể hiện ánh sáng, đây là những gam màu mang nguồn năng lượng tốt, thu hút tài lộc, vượng khí.

Cũng còn tùy thuộc vào bản mệnh của gia chủ để lựa chọn gam màu hợp phong thủy nhất nhằm mang lại may mắn, sự hưng thịnh cho ngôi nhà.

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

Không để gian bếp đối diện với nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, ẩm mốc. Các luồng khí xấu sẽ gây ảnh hưởng đến sinh khí mà bếp chứa đựng.

Tránh những nơi có gió lùa mạnh mẽ, tài lộc của gia đình bạn có thể sẽ bị cuốn đi, vượng khí trong gia đình không tốt.

Tránh đặt bếp tại trung cung. Vị trí giữa nhà là nơi chứa nhiều năng lượng nhất của ngôi nhà. Việc đặt bếp ở đây khiến ngôi nhà bị ám mùi thức ăn.

Không đặt bếp ngược với hướng cửa chính, điều này mang ý nghĩa là đang quay lưng lại với chính ngôi nhà của mình.

Đặt bếp ở nơi lộ thiên, lộ liễu là điều cấm kỵ trong phong thủy, người khác dễ dàng nhòm ngó, nhìn trộm tài lộc của gia đạo.

Không được đặt bếp đối diện với phòng ngủ. Vị trí này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người trong gia đình tạo ra sự bí bách, ngột ngạt.

Tránh những nơi có gió lùa mạnh mẽ, tài lộc của gia đình bạn có thể sẽ bị cuốn đi, vượng khí trong gia đình không tốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

GĐXH - Theo phong thủy, vận xui kéo dài, công việc trắc trở và tài chính khó khởi sắc thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng trong trường khí mà nhiều gia chủ không nhận ra. Nếu không sớm điều chỉnh, năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đế cơ hội tài lộc.

Bí quyết cho nhà hướng Tây năm 2026: Tránh thị phi, giữ tài chính

GĐXH - Năm 2026, vận khí phong thủy biến động do ảnh hưởng của Cửu Cung Phi Tinh và các sao lưu niên. Với nhà hướng Tây, dù không xấu hoàn toàn, nhưng lại tiềm ẩn yếu tố dễ gây thị phi, tranh chấp nếu không được điều chỉnh đúng cách.

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền

Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền

- 14 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào điều hòa cũng là "thủ phạm chính" khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, bởi bên cạnh đó còn có nhiều thiết bị hoạt động liên tục hoặc sử dụng thường xuyên với mức tiêu thụ đáng kể.

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

- 17 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà bạn có thể đang gặp vấn đề phong thủy với 4 dấu hiệu dễ nhận biết dưới đây. Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên. Cùng tìm hiểu cách cải thiện không gian sống, tăng cường sinh khí và tài lộc cho gia đình.

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

- 22 giờ trước

GĐXH - Theo quan điểm phong thủy, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối quan hệ gắn kết với nhau, bao gồm con người và kiến trúc. Dưới đây là danh sách các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi.

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, phong thủy của ngôi nhà cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài vận, sức khỏe, cuộc sống, sự nghiệp của gia chủ, nếu bạn đang chuẩn bị mua hay xây nhà trọn gói bạn nên quan tâm tới một số yếu tố phong thủy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà bếp là kho tiền của gia trạch, chính vì thế nếu mắc lỗi đại kị trong phong thủy nhà bếp thì ảnh hưởng tiền bạc. Những lỗi phong thủy trong nhà bếp dưới đây gây hao tài phá lộc.

Cây trồng trên ban công chịu nắng ngừa côn trùng cho mùa hè 2026

Cây trồng trên ban công chịu nắng ngừa côn trùng cho mùa hè 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Bạn muốn biến ban công nhà mình thành một không gian xanh mát, tỏa hương thơm nhẹ nhàng và không bị làm phiền bởi các loại côn trùng? Hãy tận dụng sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên thông qua việc trồng các loại cây này.

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào những ngày hè nắng nóng gay gắt thì nhu cầu sử dụng điều hòa của các hộ gia đình tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách dùng thì không chỉ mang lại hiệu quả làm lạnh tối ưu mà còn hạn chế tình trạng lãng phí điện năng hàng tháng.

Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

- 2 ngày trước

GĐXH – Tết Hàn Thực 2026 không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Khám phá khung giờ đẹp cúng Tết Hàn Thực 2026 và các lễ vật cần chuẩn bị để mang lại may mắn cho gia đình dưới đây.

Những món ăn cấm kỵ trong lễ cúng cơm người mất, bất ngờ trong đó có xôi gấc

Những món ăn cấm kỵ trong lễ cúng cơm người mất, bất ngờ trong đó có xôi gấc

- 2 ngày trước

GĐXH - Cúng cơm hằng ngày cho người mới mất là một lễ nghi không thể bỏ qua trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam. Vậy lễ cúng cơm có ý nghĩa và có điều gì nên kiêng, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả, phong thủy tài lộc quanh năm

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả, phong thủy tài lộc quanh năm

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

