Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Có nên làm bếp nhà chung cư theo phong thủy không

Gian bếp đã được coi là vị trí quan trọng trong ngôi nhà, đây là nơi "giữ lửa" – gìn giữ hạnh phúc gia đình, sinh khí cũng như nguồn năng lượng của ngôi nhà. Không những thế đây còn là nơi "thắp lửa" – thu hút tài lộc, hưng thịnh.

Phòng bếp thoáng đãng, sạch sẽ tạo cho gia đình một không gian thoải mái giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn. Nếu bố trí gian bếp quá nhỏ hẹp, dễ gây ra hiện tượng ẩm mốc, khó sinh hoạt, khó vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình bạn.

Ngoài ra nếu không tìm hiểu kỹ và thiết kế nhà bếp phạm điều cấm kỵ trong phong thủy sẽ khiến gia đạo không thu hút được tài lộc, ngôi nhà mang nặng âm khí, bất lợi trong công việc, gặp phải tiểu nhân hãm hại. Vậy nên việc chú ý và tìm hiểu thật kỹ phong thủy bếp nhà chung cư là rất cần thiết.

Hướng nhìn của bếp nhà chung cư

Nếu đó là căn chung cư thiết kế theo phong thủy Đông Tứ Trạch: Đó là khi hướng cửa ra vào từ hướng Bắc, Tây, Nam và Tây Bắc. Lúc này vị trí nhà bếp hợp với gia chủ là ở các hướng Đông Bắc, Tây và Tây Nam.

Nếu thiết kế chung cư với phong thủy Tây Tứ Trạch: Khi này nhà đặt tại hướng Đông Bắc, Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vậy hãy chọn hướng nhà bếp ở các hướng chính Đông, Bắc, Nam hay Đông Nam.

Vị trí đặt bếp nhà chung cư

Cần lưu ý vị trí đặt bếp để ngôi nhà có một phong thủy tốt. Nên đặt bếp tại vị trí cao ráo, sạch sẽ mới mang lại nhiều vận may, tài lộc cho gia đạo. Bếp là mạng Hỏa nên cần tránh các vật dụng mệnh Thủy như bồn rửa tay, bể cá...

Không nên đặt bếp ở những nơi không có điểm tựa, hay ngay cửa sổ. Vị trí này đón nhiều gió sẽ gây "tắt lửa" của ngôi nhà. Bên cạnh đó, tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, vì theo quan niệm như vậy là đè lên ông Táo, khiến tài lộc và may mắn của gia đình sụt giảm.

Màu sắc nhà bếp

Việc lựa chọn màu sắc chủ đạo cho gian bếp cũng rất quan trọng trong phong thủy. Nên chọn những gam màu nhã nhặn, gam màu thể hiện ánh sáng, đây là những gam màu mang nguồn năng lượng tốt, thu hút tài lộc, vượng khí.

Cũng còn tùy thuộc vào bản mệnh của gia chủ để lựa chọn gam màu hợp phong thủy nhất nhằm mang lại may mắn, sự hưng thịnh cho ngôi nhà.

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư

Không để gian bếp đối diện với nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi ô uế, ẩm mốc. Các luồng khí xấu sẽ gây ảnh hưởng đến sinh khí mà bếp chứa đựng.

Tránh những nơi có gió lùa mạnh mẽ, tài lộc của gia đình bạn có thể sẽ bị cuốn đi, vượng khí trong gia đình không tốt.

Tránh đặt bếp tại trung cung. Vị trí giữa nhà là nơi chứa nhiều năng lượng nhất của ngôi nhà. Việc đặt bếp ở đây khiến ngôi nhà bị ám mùi thức ăn.

Không đặt bếp ngược với hướng cửa chính, điều này mang ý nghĩa là đang quay lưng lại với chính ngôi nhà của mình.

Đặt bếp ở nơi lộ thiên, lộ liễu là điều cấm kỵ trong phong thủy, người khác dễ dàng nhòm ngó, nhìn trộm tài lộc của gia đạo.

Không được đặt bếp đối diện với phòng ngủ. Vị trí này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người trong gia đình tạo ra sự bí bách, ngột ngạt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

