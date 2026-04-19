Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Chủ nhật, 09:32 19/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên nhà riêng tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

Nhà riêng tại phường Yên Nghĩa thiết lập mặt bằng giá mới

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, nhà riêng trên địa bàn phường Yên Nghĩa được rao bán khá rầm rộ, giá bán  nhà riêng khu vực phường Yên Nghĩa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo khảo sát, giá bán nhà riêng tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 90 đến hơn 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, căn nhà 7 tầng, rộng 53m2, tại đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 22 tỷ đồng, tương đương 415,09 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang đăng thông tin rao bán căn nhà rộng 39m2, thiết kế 5 tầng tại đường Yên Lộ, phường Yên Nghĩa với giá 6,8 tỷ đồng, tương đương 174,36 triệu đồng/m2.

Tại đường Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa, căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 35m2 hiện đang được rao bán với giá 3,75 tỷ đồng, tương đương 107,14 triệu đồng/m2.

Trong khi các phường  Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng khó tìm thấy những căn nhà riêng có giá bán dưới 4 tỷ đồng thì tại phường Yên Nghĩa hiện nay, vẫn xuất hiện những căn nhà riêng có giá rao bán dưới 4 tỷ đồng, mức giá bán phù hợp với nhu cầu của nhiều người dân hiện nay.

Phường Yên Nghĩa hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Nguyên nhân nhà riêng phường Yên Nghĩa tăng giá

Khu vực phường Yên Nghĩa mới, thuộc quận Hà Đông cũ của Hà Nội, đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá bất động sản trong bối cảnh nhu cầu mua nhà liên tục ở mức cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực phía Tây thủ đô, kéo theo sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Việc kết nối thuận tiện với các trục đường lớn và khu trung tâm đã khiến Yên Nghĩa trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tâm lý tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn, chi phí hợp lý hơn so với khu vực nội đô cũng góp phần thúc đẩy dòng người dịch chuyển về đây. Dù hiện nay nguồn cung bất động sản trong khu vực vẫn được đánh giá là khá dồi dào, với nhiều loại hình nhà ở từ đất nền đến nhà xây sẵn, nhưng nhu cầu thực tế vẫn liên tục gia tăng, tạo áp lực lên mặt bằng giá. Giá bán vì vậy có xu hướng tăng nhanh, tùy thuộc vào vị trí, hạ tầng và mức độ hoàn thiện của từng bất động sản.

Ngoài ra, sự tham gia của các nhà đầu tư với kỳ vọng đón đầu quy hoạch và tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng là yếu tố khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Tổng hòa các yếu tố về hạ tầng, nhu cầu ở thực và hoạt động đầu tư đã góp phần lý giải cho hiện tượng tăng giá nhanh và sức mua cao tại khu vực này trong thời gian gần đây.

