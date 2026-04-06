Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026

Chung cư tại phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương được cho thuê với giá cao

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 4/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn ghi nhận ở ngưỡng cao. giá cho thuê dao động từ 6-20 triệu đồng/căn/tháng, trong đó 2 phường Hà Đông và Dương Nội có mặt bằng cho thuê nhỉnh hơn các phường còn lại.

Đơn cử có thể kể đến một căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 91m2 tại dự án Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Chính chủ đăng thông tin cho thuê căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 135m2 tại dự án Mulberry Lane, phường Hà Đông (tức Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông cũ) với giá 17 triệu đồng/tháng.

Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 97m2 tại dự án Văn Phú Victoria, đường Văn Phú, phường Kiến Hưng, (tức phường Phú La, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Tại khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phường Yên Nghĩa một căn chung cư rộng 90m2, thiết kế 3 phòng ngủ hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 11 triệu đồng/tháng.

Như vậy hiện nay, trên địa bàn 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông cũ đang ghi nhận giá cho thuê ở ngưỡng khá cao, chạm và vượt 10 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến chung cư tại Hà Nội được cho thuê với giá cao

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.

Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.

Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026 GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.