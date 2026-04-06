Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 4/2026
GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, giá cho thuê chung cư tại các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn duy trì ở ngưỡng khá cao.
Chung cư tại phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương được cho thuê với giá cao
Theo khảo sát tại thời điểm tháng 4/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 5 phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng và Phú Lương vẫn ghi nhận ở ngưỡng cao. giá cho thuê dao động từ 6-20 triệu đồng/căn/tháng, trong đó 2 phường Hà Đông và Dương Nội có mặt bằng cho thuê nhỉnh hơn các phường còn lại.
Đơn cử có thể kể đến một căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 91m2 tại dự án Park Kiara, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.
Chính chủ đăng thông tin cho thuê căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 135m2 tại dự án Mulberry Lane, phường Hà Đông (tức Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông cũ) với giá 17 triệu đồng/tháng.
Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 97m2 tại dự án Văn Phú Victoria, đường Văn Phú, phường Kiến Hưng, (tức phường Phú La, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.
Tại khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phường Yên Nghĩa một căn chung cư rộng 90m2, thiết kế 3 phòng ngủ hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 11 triệu đồng/tháng.
Như vậy hiện nay, trên địa bàn 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông cũ đang ghi nhận giá cho thuê ở ngưỡng khá cao, chạm và vượt 10 triệu đồng/tháng/căn.
Nguyên nhân khiến chung cư tại Hà Nội được cho thuê với giá cao
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.
Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.
Giá iPhone 17 Pro mới nhất giảm sốc, rẻ hiếm thấy, khách đua chọn thay iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro mới nhất tẻ hơn iPhone 17 Pro Max tới 4 triệu, là sự lựa chọn tiết kiệm hơn được khách Việt săn đón đầu tháng 4.
Giá lăn bánh Honda City giảm sốc, thấp nhất phân khúc, rẻ hiếm thấy, Hyundai Accent, Toyota Vios lo thua doanh sốGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City giảm mạnh nhờ ưu đãi lớn, đưa Hyundai Accent, Toyota Vios vào cuộc đua doanh số.
Giá vàng hôm nay 6/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC “bốc hơi” 1,4 triệu đồng/lượng.
SUV cỡ nhỏ giá siêu rẻ 206 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Toyota Raize, Kia Seltos, tiện nghi vượt chuẩn, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ giá chỉ từ 206 triệu đồng nhưng sở hữu không gian vượt chuẩn hạng A, mẫu xe này nhanh chóng được đặt lên bàn cân với Toyota Raize và Kia Seltos.
Giá biệt thự, liền kề phường Dương Nội tăng mạnh, nguồn cung dồi dào, cạnh tranh với các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Phú LươngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Dương Nội, thành phố Hà Nội mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 400 triệu đồng/m2.
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 6/4: 'Chợ đen' hạ nhiệt, ngân hàng giữ ổn địnhGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến tương đối ổn định khi tỷ giá USD tại ngân hàng đi ngang, trong khi thị trường tự do có dấu hiệu hạ nhiệt sau những phiên biến động trước đó.
Xe ga 150cc giá 55 triệu đồng thiết kế phong cách, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade khiến thị trường xôn xaoGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc mới có ngoại hình cực kỳ cá tính, độc đáo vừa chính thức trình làng, trở thành mối đe dọa mà ngay cả Honda Air Blade và Vario cũng phải dè chừng.
Giá bạc hôm nay 6/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đều có xu hướng giảm nhẹ quanh vùng 74 triệu đồng/kg, trong khi đó giá bạc quốc tế có xu hướng giảm mạnh.
Cận cảnh 3 ô tô điện giá từ 148 triệu đồng mới về Việt Nam có gì đặc biệt?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Ba ô tô điện với 3 mức giá khác nhau đều có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp đô thị Việt.
Trải nghiệm ô tô giá 269 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, đi 300km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ ngang Honda SH 360i thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Ô tô nhanh chóng thu hút sự chú ý trong phân khúc xe đô thị giá rẻ, được xem là lời giải hoàn hảo cho bài toán giá xăng biến động trong bối cảnh hiện tại.
Giá xe SH Mode giảm mạnh, thấp hiếm thấy, khách lựa chọn thay Air Blade, Lead vì rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.