Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 160 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 50m2, tại đường Trần Phú, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn nhà mặt phố thiết kế 7 tầng, rộng 100m2 tại phố Vạn Phúc, phường Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 36 tỷ đồng, tương đương 360 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt đường Quang Trung, phường Hà Đông, căn nhà mặt phố thiết kế 7 tầng, rộng 88m2 hiện đang được rao bán với giá 30,5 tỷ đồng, tương đương 346,59 triệu đồng/m2.

Nhà mặt phố là một trong những loại hình bất động sản truyền thống nhưng luôn giữ được vị thế "vàng" trên thị trường nhờ giá trị sử dụng và đầu tư vượt trội. Đây là loại nhà nằm trực tiếp trên các tuyến đường lớn, khu vực trung tâm hoặc nơi có mật độ giao thông và kinh doanh sôi động. Chính vị trí đặc biệt này giúp nhà mặt phố không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn rất thuận lợi để mở cửa hàng, văn phòng, hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, giá trị của nhà mặt phố thường gắn liền với khả năng khai thác thương mại và mức độ sầm uất của khu vực.