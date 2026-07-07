Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ Trích lục khai tử đã được cấp trái quy định đối với công dân Nguyễn Thị Thu (SN 1984), người trước đó bị khởi tố vì hành vi giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi, hủy bỏ Trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020 do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột là Trần Thị Thập để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Lý do thu hồi là việc đăng ký khai tử được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND tỉnh giao UBND phường Quang Trung tổ chức thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; đồng thời cập nhật, điều chỉnh và hủy bỏ các thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột là Trần Thị Thập (SN 1955, trú phường Quang Trung) để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư và đang tham gia 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Nguyễn Thị Thu đã bàn bạc với mẹ ruột dựng hiện trường giả chết nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Mộ giả của Nguyễn Thị Thu.

Ngày 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi nằm trong nhà tắm giả chết. Tin tưởng sự việc là thật, người thân đã tổ chức tang lễ. Sau đó, bà Thập làm thủ tục đăng ký khai tử và hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp bảo hiểm, bà Thập đã chuyển toàn bộ số tiền cho Thu sử dụng để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong thời gian này, Thu rời địa phương, sinh sống tại Đồng Nai và cắt đứt liên lạc để tránh bị phát hiện.

Đến giữa tháng 12/2025, Thu trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện vụ việc và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.