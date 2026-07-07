Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trong khi gió mùa Tây Nam duy trì tác động tại khu vực phía Nam.

Ở Bắc Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện trên diện rộng, tập trung chủ yếu vào ban đêm, sáng sớm và lặp lại vào chiều tối. Một số nơi còn có mưa to kèm dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do mưa nhiều người dân cần đặc biệt cảnh giác với sạt lở đất bởi đất đá đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa liên tiếp; lũ quét có thể xảy ra ở các khu vực sông suối nhỏ.

Ban ngày, mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng khiến cảm giác oi nóng gia tăng bởi độ ẩm trong không khí cao đến 65%, kết hợp với nhiệt độ phổ biến 32-34 độ.

Tại Trung Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, trong khi phần lớn thời gian ban ngày trời tạnh ráo, có nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì nên mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều tối và tối, dù phạm vi và cường độ không quá lớn. Ban ngày trời có nắng nhưng không quá gay gắt. Trong các cơn dông, người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh hưởng mưa lớn, giao thông ở Lai Châu bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Lai Châu

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 7/7 đến ngày 8/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/7 đến ngày 16/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau mưa có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.