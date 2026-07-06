Tin sáng 6/7: Thông tin 'từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt' là sai sự thật; Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng kể từ ngày 15/8/2026, khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 /NĐ-CP) có hiệu lực thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện. Qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân. Nhân Dân đưa tin.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định:

“Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm³ trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên” thành: “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô và các loại xe tương tự xe mô-tô”.

Đây là quy định về xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP chỉ sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, không sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không làm thay đổi quy định về phân loại phương tiện và cũng không làm thay đổi điều kiện, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy theo quy định của pháp luật.

Do đó, thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật.

Người dân Hà Nội cần làm gì để nhận thẻ xe buýt miễn phí?

Người dân thuộc diện miễn phí xe buýt tại Hà Nội có thể đăng ký online từ ngày 6/7 để nhận thẻ điện tử vật lý gắn chip. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Tung tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên, một TikToker bị xử lý

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện tài khoản TikTok “CHIẾN HALO – ’Hóng‘ viên” (ID: @chienhalo) đăng bài viết với tiêu đề “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên” kèm video dài hơn 2 phút đưa ra nhiều nhận định về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. VTC News đưa tin.

Video này cho rằng có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, trong đó 147 học sinh đạt điểm 10, đồng thời đặt nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.

Công an tỉnh Thái Nguyên xác định những thông tin trên không đúng sự thật. Chủ tài khoản đăng tải video được xác định là V.V.C. (sinh năm 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội). Sau khi có nhiều bình luận phản ánh thông tin không chính xác, khoảng 18h cùng ngày, V.V.C. chủ động xóa bài đăng.

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với V.V.C. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Hơn 3,55 triệu người lĩnh lương hưu mới

Kỳ chi trả đầu tháng 7, hơn 3,55 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng với mức tăng 8%, tổng kinh phí hơn 24.300 tỷ đồng. Số tiền chi trả tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với kỳ tháng 6. Trong đó, hơn 3,3 triệu người nhận tiền qua tài khoản ngân hàng với hơn 22.900 tỷ đồng; 226.000 người nhận tiền mặt qua chi trả tại nhà với kinh phí gần 1.400 tỷ đồng. VnExpress đưa tin.

Tiền chi trả chia hai đợt với người nhận qua tài khoản nhằm đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch an toàn. Đợt đầu ngày 1/7, thực hiện tại 23 tỉnh thành; đợt hai ngày 2/7 tại các địa phương còn lại gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất chuyển tiền qua tài khoản. Cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương kết hợp bưu điện thông báo lịch đến người thụ hưởng.

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP vừa được ban hành, chính sách miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo lộ trình. Từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội hóa, Nghị định khuyến khích thực hiện chính sách sớm hơn, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai trước tại các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương.

Việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần; ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới. Quy định này nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.