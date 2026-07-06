Mưa lớn ở miền Bắc chưa dứt, dự báo tâm điểm mưa lớn ngày hôm nay
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi Bắc Bộ mưa tiếp tục tăng lên kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, kéo dài cả tuần tới.
Phía Tây Bắc Bộ đang tồn tại vùng hội tụ gió phát triển từ mặt đất lên độ cao 5000m khiến mưa có xu hướng gia tăng. Thời gian mưa nhiều là từ chiều tối đến đêm.
Mưa tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai. Có nơi mưa to lượng mưa trên 130mm. Cảnh báo đợt mưa này còn kéo dài trong cả tuần tới. Mưa liên tục nên có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra tại các sườn đồi.
Với đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội tuần tới mưa nắng đan xen. Mưa chủ yếu về chiều tối, ban ngày trời nắng, oi nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Trước khi có mưa, sáng đến trưa trời nắng, mức nhiệt từ 31-35 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ cũng có nắng về trưa và chiều, có điểm nắng mạnh. Chiều tối có mưa dông rải rác. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 33-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 6/7 đến ngày 7/7:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 7/7 đến ngày 15/7:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 11/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau mưa có xu hướng giảm dần.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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