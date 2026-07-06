Từ 6/7, Hà Nội bắt đầu mở đăng ký miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip

Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.

Việc triển khai thẻ vật lý gắn chip nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, bên cạnh các hình thức sử dụng thẻ ảo trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp thông tin trên Căn cước công dân gắn chip.

Người dân có thể đăng ký cấp thẻ thông qua website vedientuonline.com.vn. Hồ sơ gồm ảnh chụp hai mặt Căn cước công dân và ảnh chân dung của người sử dụng.

Theo kế hoạch, đợt trả thẻ đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 31/7. Đối với các hồ sơ hợp lệ nộp sau thời điểm này, thời gian cấp thẻ từ 5 đến 10 ngày kể từ khi Trung tâm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể lựa chọn nhận thẻ trực tiếp tại Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ hành chính hoặc đăng ký nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã cung cấp. Chi phí chuyển phát sẽ được tính theo quy định của đơn vị vận chuyển.

Để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi, Trung tâm cho biết thẻ vé miễn phí mẫu cũ (không gắn chip) vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận đăng ký trực tuyến để cấp miễn phí thẻ vé xe buýt điện tử gắn chip cho những đối tượng được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 25/6, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn bộ mạng lưới giao thông công cộng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Hệ thống mới cho phép số hóa toàn bộ quy trình quản lý, điều hành, thanh toán vé và nghiệm thu dịch vụ vận tải.

Dữ liệu được quản lý tập trung trên nền tảng Trung tâm Quản trị FMC, giúp kết nối đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải và hành khách, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác điều hành.

Đối với người dân, hệ thống vé điện tử mang đến nhiều tiện ích khi có thể thanh toán bằng thẻ giao thông, thẻ ảo trên điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc mã QR từ các ví điện tử. Riêng hành khách từ 60 tuổi trở lên có thể sử dụng Căn cước công dân gắn chip để xác thực thông tin khi sử dụng xe buýt.

Các dịch vụ đăng ký, mua vé và gia hạn thẻ cũng được thực hiện trực tuyến, giúp người dân không còn phải xếp hàng tại các điểm giao dịch như trước.

Đối với vé lượt, hệ thống sẽ tự động tính cước theo đúng quãng đường thực tế, bảo đảm minh bạch và thuận tiện trong quá trình thanh toán.

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