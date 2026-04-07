Điện lạnh vào mùa: Sức mua 'tăng nhiệt' trước đợt nắng nóng cao điểm
GĐXH - Mùa hè dự báo đến sớm hơn khi đầu tháng 4 nền nhiệt đã bắt đầu tăng cao, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát cũng tăng nhanh trên toàn thị trường. Cùng với đó, hàng loạt khuyến mãi được tung ra sớm, kích cầu tiêu dùng ngay từ đầu mùa nắng nóng.
Ghi nhận tại một số siêu thị điện máy và cửa hàng bán lẻ cho thấy, vài ngày gần đây, lượng khách đến tìm hiểu và mua sắm thiết bị điện lạnh tăng rõ rệt so với thời điểm trước đó. Nhiều cửa hàng cho biết, sức mua tăng mạnh ngay từ đầu mùa thay vì chờ đến cao điểm như các năm trước. Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện máy ở Cầu Giấy cho biết, bên cạnh điều hòa, các thiết bị khác như quạt điều hòa, quạt nước và quạt điện với đa dạng mẫu mã và phân khúc giá đều bán khá chạy.
Chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, dẫn đến xu hướng mua sắm của người dân cũng thay đổi. "Nhiều người đến mua hàng tại cửa hàng thường quan tâm đến những sản phẩm tiết kiệm điện, giá thành phù hợp và đến từ các nhãn hiệu uy tín", nhân viên này chia sẻ.
Có thể thấy, việc tiết kiệm điện đang là xu thế của người dân. Đến với cửa hàng điện máy Nguyễn Kim tại TTTM Go! Thăng Long, bạn Bùi Thảo Linh (sinh viên năm 4, đại học Thương Mại) chia sẻ: "Thời tiết năm nay nóng sớm hơn những năm trước nên mình tranh thủ đi mua quạt vì bây giờ chưa phải mùa cao điểm và có nhiều chương trình giảm giá. Tuy mới đầu mùa nhưng các cửa hàng đã cung cấp nhiều mẫu mã cũng như giá cả rất đa dạng, nhưng mình ưu tiên những sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện để giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt."
Nắm bắt nhu cầu thị trường, các hệ thống siêu thị điện máy đã đồng loạt triển khai nhiều chương trình chào hè, áp dụng đa dạng các hình thức khuyến mại hấp dẫn. Bên cạnh đó, với mong muốn kích cầu tiêu dùng, các siêu thị, cửa hàng điện máy còn có các chính sách như giao hàng tận nhà, miễn phí công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho khách hàng, đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, giao dịch mua sắm online, thanh toán không dùng tiền mặt, trả góp lãi suất ưu đãi.
Đây cũng là thời điểm phù hợp để người dân bắt đầu sắm sửa các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa. Sang tháng 5, là mùa cao điểm, nhu cầu sắm mới, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tăng mạnh và tình trạng thiếu nhân công cũng khó tránh khỏi, dẫn đến việc thời gian lắp đặt các thiết bị như điều hòa sẽ bị chậm trễ.
Theo dự báo, năm nay mùa nắng nóng đến sớm và kéo dài hơn, thị trường điện lạnh sẽ còn sôi động hơn. Đây cũng là thời điểm vàng để các nhãn hàng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, công nghệ tiên tiến và chính sách ưu đãi để kích cầu tiêu dùng. Song song với kênh siêu thị truyền thống, để bắt kịp xu thế mua hàng trực tuyến, các hệ thống siêu thị điện máy cũng khuyến mại mạnh cho các dòng sản phẩm điện lạnh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận khi không có thời gian đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.
