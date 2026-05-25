Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 25 – 31/5/2026: Cúp điện từ 6h đến 18h hàng loạt khu dân cư khi thời tiết nắng nóng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25 – 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 25 – 31/5/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Đường Trần Trọng Quốc, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870B, HL 94, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Lẩy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Đình xã Gò Công Đông; ấp Hộ, Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nam xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới, Hiệp Trị, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố Muôn Nghiệp phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/05/2026 đến 18:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bờ Kinh xã Tân Đông và Khu phố Rạch Lá – phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/05/2026 đến 15:30:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Xã Lới, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/05/2026 đến 16:30:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Chợ Mới, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 15:30:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hưng, Thọ Khương xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 16:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Đông xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 16:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Ninh Quới xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Phú Thuận phường Cai Lậy và một phần ấp 9, 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hưng Điền, ấp Phú Nhuận, xã Mỹ Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Hữu, Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/05/2026 đến 17:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận, xã Tân Phước 2

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Áp Tân Vinh Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp 4, ấp Phú Thạnh Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp Tân Long Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp Hưng Điền Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp Mỹ Hòa Xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình An, Bình Hòa, Bình Thuận, Bình Phong xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Đăng xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 12:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Đăng xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Điền Thạnh, Tân Tỉnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Thân Đức xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương Một phần các ấp Trung Hòa, Hòa Quới, Phú Hòa, Trung Chánh xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần các ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. Một phần ấp Hữu Lợi xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 3,5 xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/05/2026 đến 18:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thống, ấp Khu Phố, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/05/2026 đến 18:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 8, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/05/2026 đến 18:00:00 ngày 26/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5, 6, 8, 9, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/05/2026 đến 18:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần các ấp Hậu Hòa, Hậu Hoa, Mỹ Trung, Hậu Thuận, Mỹ Quới, xã Hội Cư. - Toàn phần các ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư. - Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ. - Toàn phần các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới xã Hậu Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/05/2026 đến 18:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện



Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Gảnh, toàn phần ấp Bà Từ, Pháo Đài, Cồn Công, Phú Hữu xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/05/2026 đến 17:00:00 ngày 27/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 13:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp