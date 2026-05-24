Nắng nóng đỉnh điểm, thiết bị làm mát nào đang được người tiêu dùng Việt ưu tiên lựa chọn?

Từ đầu tháng 5, thời tiết nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, vì vậy nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát có xu hướng tăng cao. Các sản phẩm điện lạnh như: Điều hòa, tủ lạnh, quạt máy, quạt điều hòa, quạt hơi nước,… nhanh chóng trở thành mặt hàng được ưa chuộng hàng đầu.

Các mặt hàng như điều hòa, quạt máy, quạt hơi nước, tủ lạnh,… đang được giảm giá cũng như tặng kèm các ưu đãi về dịch vụ.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại nhiều siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội như: Pico, MediaMart, Điện máy xanh, Nguyễn Kim… ngày từ những ngày đầu mùa nắng nóng, nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người tiêu dùng tăng cao. Nhiều hệ thống cửa hàng ghi nhận lượng khách đến tham khảo và mua hàng tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước.

Nắm bắt được xu thế của thị trường, những siêu thị, cửa hàng điện máy lớn này đã chủ động tăng số lượng sản phẩm so với các tháng bình thường để đảm bảo nguồn cung. Bên cạnh đó, để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, với mức giảm giá lên tới 50%, miễn phí vận chuyển, mua điều hòa được tặng công lắp đặt, tặng kèm quạt mát và nhiều phần quà đi kèm khác nhằm thu hút khách hàng.

Hàng loạt chương trình ưu đãi được tung ra nhằm kích cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị còn liên kết với ngân hàng triển khai chương trình trả góp lãi suất 0%, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu thiết bị làm mát phù hợp với túi tiền và nhu cầu giải nhiệt mùa nóng. Không chỉ vậy, các hệ thống siêu thị điện máy kết hợp chặt chẽ giữa bán hàng trực tiếp và thương mại điện tử, thu hút được lượng khách tương đối lớn. Người tiêu dùng vừa được hưởng những chính sách giống mua trực tiếp, vừa được hưởng lợi từ chính sách giao hàng nhanh, chính sách bảo hành chính hãng và các chương trình khuyến mãi đặc biệt trên sàn.

Khách hàng khi mua sản phẩm ngoài được nhận ưu đãi về giá còn được tặng quà kèm chính sách bảo hành chuyên nghiệp.

Nhiệt độ những ngày gần đây tương đối cao, có thời điểm chạm ngưỡng 38–39 độ C và dự báo trong những ngày tới tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì. Diễn biến này khiến người tiêu dùng chủ động mua sắm các thiết bị làm mát để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Anh Nguyễn Nam (nhân viên bán hàng tại một siêu thị Điện Máy Xanh ở Hà Nội) cho biết: "Các thiết bị làm mát bán chạy hàng nhất phải kể đến là: Điều hòa, quạt máy, quạt điều hòa, hơi nước, tủ lạnh... Thời điểm này, nhiều hệ thống siêu thị điện máy cũng như các cửa hàng bán thiết bị điện lạnh đều 'tung' ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, tặng quà dành cho khách hàng mua sản phẩm. Nhiều dòng điều hòa của các thương hiệu phổ biến như: Panasonic, Daikin, Casper, Samsung, LG… được giảm giá mạnh, đi kèm chính sách bảo hành dài hạn, miễn phí lắp đặt và bảo dưỡng định kỳ.

Ngoài ra, các đơn vị còn triển khai các chương trình xả kho và kích cầu với nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, tặng quà giá trị cao hay hỗ trợ đổi cũ lấy mới. Những chính sách này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần kích thích nhu cầu mua sắm trong bối cảnh sức mua chung chưa thực sự phục hồi mạnh. Vì vậy, tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn để mọi người có thể mua được sản phẩm ưng ý nhất".

Người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình.

Theo khảo sát, giá điều hòa tại Hà Nội hiện dao động từ khoảng 5 - 40 triệu đồng tùy công suất và thương hiệu. Trong khi đó, quạt điều hòa phổ biến ở mức 2 - 5 triệu đồng, còn quạt tích điện có giá từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng. Về sản phẩm quạt truyền thống, phân khúc giá khá đa dạng, dao động từ khoảng hơn 500 nghìn đồng cho đến 4-5 triệu đồng, đáp ứng nhiều nhu cầu và khả năng chi tiêu khác nhau của người tiêu dùng.

"Hiện tại, các dòng điều hòa inverter công suất từ 9.000 - 12.000 BTU đang được tiêu thụ tốt nhất vì phù hợp với nhu cầu của đa số gia đình sống tại căn hộ chung cư hoặc nhà phố có điện tích hẹp. Bên cạnh đó, các sản phẩm tích hợp công nghệ lọc không khí, khử khuẩn hay điều khiển từ xa qua điện thoại cũng được nhiều người ưu tiên lựa chọn dù giá bán cao hơn.

Các sản phẩm điều hòa giá rẻ từ 5 - 7 triệu đồng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng nhất. Trong khi phân khúc cao cấp từ 10 triệu đồng trở lên ghi nhận mức tiêu thụ ổn định nhờ tích hợp nhiều công nghệ tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, lọc không khí, tạo độ ẩm…

Không chỉ điều hòa, các mặt hàng như quạt điều hòa, quạt tích điện hay quạt phun sương cũng bước vào mùa kinh doanh cao điểm. Những mẫu quạt tích điện có thời gian sử dụng kéo dài từ 6 - 10 tiếng được nhiều gia đình tìm mua để phòng trường hợp mất điện trong các đợt nắng nóng kéo dài", anh Minh Khôi (nhân viên tại siêu thị điện máy Pico – Hà Nội) cho hay.

Các nhà sản xuất cho ra nhiều mẫu điều hòa ở các phân khúc khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những ngày đầu hè, người dân cũng chủ động mua sắm thiết bị làm mát từ sớm nhằm tránh tình trạng khan hàng vào mùa cao điểm, đồng thời có thêm thời gian lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

"Ngay từ thời điểm chớm nóng, gia đình tôi đã quyết định sắm thêm một chiếc điều hòa công suất lớn để lắp ở phòng khách. Vì nhà có cả người già và trẻ nhỏ nên vợ chồng tôi cũng tính mua một chiếc máy lạnh tốt một chút. Qua tham khảo ở nhiều cửa hàng bán đồ điện lạnh tôi thấy các thiết bị làm mát ngày càng đa dạng và các chức năng được tích hợp vô cùng thông minh, phù hợp với các gia đình. Thay vì chỉ có một chức năng làm mát thì nay điều hòa còn có cả chức năng lọc không khí, tạo độ ẩm, giúp bảo vệ đường hô hấp và da không bị khô. Dù giá có hơi cao một chút nhưng các chương trình khuyến mãi kèm theo như giảm giá, miễn phí công lắp đặt, trả góp 0%, bảo hành chuyên nghiệp,... thì tôi thấy cũng có thể chấp nhận được", chị Thu Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Hàng loạt siêu thị điện máy tung chương trình ưu đãi đặc biệt đối với các sản phẩm làm mát mùa hè 2026.



