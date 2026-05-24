Những loại cá biển xịn, khó nuôi công nghiệp, ít xương, giàu canxi, giá phải chăng bán đầy chợ Việt

1. Cá mú vàng

Hiện nay trên thị trường cá mú đang có giá dao động từ 300.000 – 520.000 VNĐ/kg tuỳ vào loại và kích cỡ.

Loại cá này được nhiều người ưa chuộng bởi thịt mềm, ngọt, tách thớ như múi tỏi, giàu protein, canxi, phốt pho và sắt rất tốt cho trẻ em cần phát triển xương và người lớn tuổi cần bổ sung khoáng chất. Cá có màu vàng óng, nhỏ xinh này, sống ở tầng đáy ven biển, rất nhạy cảm với áp suất và môi trường nên không thể nuôi bằng công nghệ hiện nay.

2. Cá thu đao

Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm mua cá thu đao. Ở nhiều chợ hải sản, hoặc các siêu thị, giá cá thu đao (hay cá thu Nhật) hiện đang dao động từ 120.000 - 180.000 VNĐ/kg, tùy thuộc vào kích cỡ, độ tươi và mùa vụ. Cụ thể, đối với cá thu đao đông lạnh loại size vừa từ 6 - 8 con/kg thường có giá Khoảng 120.000 VNĐ/kg. Cá thu đao tươi loại size lớn thường có giá khoảng 150.000 – 180.000 VNĐ/kg.

Cá thu đao thường có thân dài như ngọn giáo, bơi cực nhanh, vì vậy không thể nuôi nhốt . Thịt cá chắc, ít xương, giàu DHA, đạm và canxi nên dễ hấp thu, rất hợp cho trẻ em, người lớn tuổi.

3. Cá đuối

Một loài cá ít xương, giàu dinh dưỡng nữa có thể kể đến đó là cá đuối. Loại cá này nhìn như chiếc quạt, thuộc nhóm cá sụn, gần như không có xương cứng mà toàn bộ là xương giòn . Cách sống đặc biệt cũng khiến nó không thể nuôi nhân tạo. Thịt cá dai, tơi thành sợi, còn phần sụn giàu chondroitin - chất tốt cho khớp, và nhiều canxi.

Giá thành của cá đuối trên thị trường hiện nay cũng không quá đắt đỏ, và không khó kiếm tại các chợ cũng như các siêu thị, cửa hàng hải sản. Theo khảo sát giá cá đuối tươi hiện dao động từ 90.000 – 370.000 VNĐ/kg tùy loại. Cụ thể với loại cỡ nhỏ có giá khoảng 90.000 – 120.000 VNĐ/kg. Loại cỡ trung bình (từ 0.5 – 3kg/con) thường có giá từ 120.000 – 180.000 VNĐ/kg. Loại cá cỡ lớn hoặc cá đuối đen tươi sống thường có giá từ 300.000 – 370.000 VNĐ/kg. Cá đuối sơ chế (phi lê, cắt miếng) thường có giá dao động từ 160.000 – 200.000 VNĐ/kg. Cá đuối một nắng hoặc cá đuối khô: 280.000 – 400.000 VNĐ/kg.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế nuôi trồng công nghiệp để bảo vệ sức khỏe, nhiều bà nội trợ đang có xu hướng lựa chọn các loại hải sản đánh bắt tự nhiên như cá đuối, cá thu đao, cá mú vàng cho bữa ăn gia đình.

Không chỉ có mức giá khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình, những loại cá này còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng canxi, omega-3, protein và khoáng chất dồi dào. Đặc biệt, điểm khiến nhiều người tiêu dùng ưa chuộng là phần thịt chắc, ít xương, vị thơm ngon tự nhiên và được xem là nguồn hải sản biển "xịn", khó nuôi công nghiệp hay làm giả trên thị trường.

