Những loại cá biển xịn, khó nuôi công nghiệp, ít xương, giàu canxi, giá phải chăng bán đầy chợ Việt
GĐXH - Giá cả phải chăng, hợp túi tiền của nhiều người, lại giàu canxi, omega-3, khoáng chất, protein. Điều khiến nhiều người tiêu dùng ưa chuộng ở cá mú, cá thu, cá đuối là loại cá thường ít xương, là hàng biển xịn, khó nhân tạo.
1. Cá mú vàng
Hiện nay trên thị trường cá mú đang có giá dao động từ 300.000 – 520.000 VNĐ/kg tuỳ vào loại và kích cỡ.
Loại cá này được nhiều người ưa chuộng bởi thịt mềm, ngọt, tách thớ như múi tỏi, giàu protein, canxi, phốt pho và sắt rất tốt cho trẻ em cần phát triển xương và người lớn tuổi cần bổ sung khoáng chất. Cá có màu vàng óng, nhỏ xinh này, sống ở tầng đáy ven biển, rất nhạy cảm với áp suất và môi trường nên không thể nuôi bằng công nghệ hiện nay.
2. Cá thu đao
Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm mua cá thu đao. Ở nhiều chợ hải sản, hoặc các siêu thị, giá cá thu đao (hay cá thu Nhật) hiện đang dao động từ 120.000 - 180.000 VNĐ/kg, tùy thuộc vào kích cỡ, độ tươi và mùa vụ. Cụ thể, đối với cá thu đao đông lạnh loại size vừa từ 6 - 8 con/kg thường có giá Khoảng 120.000 VNĐ/kg. Cá thu đao tươi loại size lớn thường có giá khoảng 150.000 – 180.000 VNĐ/kg.
Cá thu đao thường có thân dài như ngọn giáo, bơi cực nhanh, vì vậy không thể nuôi nhốt . Thịt cá chắc, ít xương, giàu DHA, đạm và canxi nên dễ hấp thu, rất hợp cho trẻ em, người lớn tuổi.
3. Cá đuối
Một loài cá ít xương, giàu dinh dưỡng nữa có thể kể đến đó là cá đuối. Loại cá này nhìn như chiếc quạt, thuộc nhóm cá sụn, gần như không có xương cứng mà toàn bộ là xương giòn . Cách sống đặc biệt cũng khiến nó không thể nuôi nhân tạo. Thịt cá dai, tơi thành sợi, còn phần sụn giàu chondroitin - chất tốt cho khớp, và nhiều canxi.
Giá thành của cá đuối trên thị trường hiện nay cũng không quá đắt đỏ, và không khó kiếm tại các chợ cũng như các siêu thị, cửa hàng hải sản. Theo khảo sát giá cá đuối tươi hiện dao động từ 90.000 – 370.000 VNĐ/kg tùy loại. Cụ thể với loại cỡ nhỏ có giá khoảng 90.000 – 120.000 VNĐ/kg. Loại cỡ trung bình (từ 0.5 – 3kg/con) thường có giá từ 120.000 – 180.000 VNĐ/kg. Loại cá cỡ lớn hoặc cá đuối đen tươi sống thường có giá từ 300.000 – 370.000 VNĐ/kg. Cá đuối sơ chế (phi lê, cắt miếng) thường có giá dao động từ 160.000 – 200.000 VNĐ/kg. Cá đuối một nắng hoặc cá đuối khô: 280.000 – 400.000 VNĐ/kg.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế nuôi trồng công nghiệp để bảo vệ sức khỏe, nhiều bà nội trợ đang có xu hướng lựa chọn các loại hải sản đánh bắt tự nhiên như cá đuối, cá thu đao, cá mú vàng cho bữa ăn gia đình.
Không chỉ có mức giá khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình, những loại cá này còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng canxi, omega-3, protein và khoáng chất dồi dào. Đặc biệt, điểm khiến nhiều người tiêu dùng ưa chuộng là phần thịt chắc, ít xương, vị thơm ngon tự nhiên và được xem là nguồn hải sản biển "xịn", khó nuôi công nghiệp hay làm giả trên thị trường.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/5/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 24/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tỷ giá USD hôm nay 24/5: Động thái mới của đồng Đô la Mỹ trên thị trường tiền tệ thế giớiGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Với vàng nhẫn, các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng giao dịch quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).
Xe máy điện giá 28,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thanh lịch, pin rời LFP, đi 120 km/lần sạc, có TCS, GPS như xe ga cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.
Giá bạc hôm nay 24/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng thiết kế thanh lịch, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ nhỉnh hơn Vision dành riêng cho chị emGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc có vóc đáng nhỏ nhắn, thiết kế ‘nét’ hơn Honda Vision, động cơ dung tích 125cc như SH Mode.
MPV 7 chỗ giá rẻ 386 triệu đồng phong cách trẻ trung, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 177 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 386 triệu đồng, được xem là ‘đối trọng’ mới của Mitsubishi Xpander.
Nhà vườn Đảo Vua - Tài sản ven sông khan hiếm dành cho giới tinh hoa tại trung tâm mới của Hải PhòngSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
Sở hữu vị thế đảo đô thị duy nhất tại miền Bắc, hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng cộng đồng cư dân ngày một đông đảo, Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm sống mới của giới tinh hoa Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Tại đây, nhà vườn ven sông Đảo Vua đang được đặc biệt săn đón.
Vinfast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tôSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
Ngày 23/5/2026 - VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.
Một loại mận đặc sản vùng Tây Bắc có giá cao gấp 10 lần mận thường, được nhiều người tiêu dùng không ngớt lời khenSản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước
GĐXH - Loại mận này được nhiều người tiêu dùng đánh giá ngon hơn cả mận hậu, vì vậy dù giá có tương đối cao nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng.
SUV hạng C giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng, thấp chưa từng thấy, Mazda CX-5 rẻ hiếm cóGiá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng C đang tiếp tục được hãng và các đại lý "xả kho" giảm giá trong tháng 5, thời điểm được cho là có doanh số thấp nhất trong năm.