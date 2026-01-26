Mới nhất
Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Thứ hai, 18:59 26/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đờiNhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Ngày 25/1, trên Fanpage cá nhân Trường Giang đã viết những lời xúc động dành cho Nhã Phương và các con. Thông qua những dòng viết này, anh muốn thông báo gia đình đã đón thêm thành viên mới. Thời điểm, Nhã Phương sinh con, Trường Giang bận đi công tác nên anh đã không ở bên. Ngoài lời xin lỗi, nam diễn viên còn ca ngợi vợ là "người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà". Anh còn cảm thán: "3 thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh".

Nhã Phương hạnh phúc bên chồng và các con xinh xắn.

Trong suốt thời gian gắn bó với nam danh hài gốc Quảng Nam, Nhã Phương trải qua nhiều sóng gió về ồn ào liên quan đến Trường Giang.

Nhã Phương đối mặt với tìn đồn tình ái của chồng: Chọn sống hiện tại, tìm hiểu rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Nhã Phương chọn cách im lặng đối mặt với những ồn ào tình ái của chồng.

Đối mặt với những thị phi liên quan đến người đàn ông của cuộc đời, Nhã Phương có cách ứng xử rất tinh tế. Trong lần chia sẻ trên podcast của Á hậu Hoàng Oanh, Nhã Phương thẳng thắn nói: "Tôi là người chọn sống cho những gì đang hiện hữu. Nếu tôi sống mãi với kiểu cứ nghe người này nói người kia nói thì sẽ tự tử chết mất. Thời điểm tôi yêu chồng cũng có nhiều sóng gió đến với mình, tôi thường sẽ quay lại bên trong để tìm nguyên nhân từ đâu mà ra. Tôi cố gắng 'tu luyện', tôi luyện bản thân lại để xem mình thiếu sót gì mà gặp những chuyện như thế".

Để thị phi đi qua, Nhã Phương cho biết cô im lặng để không làm sự việc đi quá và đó cũng là cách "đập tan" những ồn ào liên quan đến gia đình. Trong mắt người hâm mộ, đây là cách ứng xử thông minh và giữ được cuộc sống bình yên nhất.

Nhã Phương đối mặt với tìn đồn tình ái của chồng: Chọn sống hiện tại, tìm hiểu rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Hiện tại, Nhã Phương - Trường Giang vẫn bình tĩnh giữa sóng gió.

Không chỉ fan, chính Khánh My - một người đẹp từng bị đồn có ồn ào với Trường Giang cũng lên tiếng khen Nhã Phương trong một talkshow. Cụ thể, năm 2018, Khánh My nói: "Nhã Phương là người phụ nữ rất chịu đựng nếu không phải Nhã Phương thì chắc chẳng có ai đi được với anh Giang lâu đến thế".

Cô còn bổ sung: "Nhã Phương có cái đầu lạnh quá, nếu không như thế thì đầu chắc phải nổ tung rồi. Nếu là tôi, chắc tôi không thể chịu đựng nổi".

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn - Ảnh 5.

Gia đình Nhã Phương trong khung hình tại khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Sau những sóng gió ồn ào đến từ Trường Giang, hiện tại, cuộc sống của Nhã Phương trước mắt công chúng vẫn bình thường. 8 năm trôi qua, hôn nhân của cặp đôi vẫn bền vững trước tất cả những sóng gió. Không chỉ thêm con, Trường Giang - Nhã Phương còn thêm của với khối tài sản lớn từ nhà đến xe. Mới đây, họ còn mua được thêm khu resort đẹp ở Đà Lạt. Trước khi sinh con, Nhã Phương đã cùng gia đình lên đây nghỉ ngơi và có những bức hình xinh đẹp.

Khối tài sản "khủng" của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hônKhối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

GĐXH - 8 năm sau ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và sắp chào đón thêm thành viên mới.

