Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội

Thứ hai, 23:25 26/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dương Lệ Bình lần đầu "sải cánh" giữa lòng Hà Nội với vở múa huyền thoại "Khổng tước". "Chim công làng múa" người Trung Quốc mong khán giả Việt cảm nhận thông điệp về sự vô thường của cuộc sống qua vở diễn.

Tháng 3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vở diễn huyền thoại "Khổng tước" của nghệ sĩ múa kiệt xuất Dương Lệ Bình sẽ mở ra khung cảnh đầu tiên của mùa Xuân, hòa nhịp thiên nhiên và nội tâm trong từng nhịp vũ.

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt khi "Chim công làng múa" lần đầu tiên "sải cánh" giữa lòng Hà Nội, đưa nghệ thuật múa phương Đông đến gần hơn với trái tim khán giả Việt.

Gắn bó hơn nửa thế kỷ với việc học hỏi và sáng tạo điệu khổng tước (chim công), Dương Lệ Bình đã dàn dựng nhiều phiên bản khác nhau của vũ đạo này. Tác phẩm trình diễn tại Việt Nam được bà dựng năm 2022, kết hợp tinh hoa múa truyền thống với âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nhiều hiệu ứng thị giác độc đáo.

Dương Lệ Bình ' không tước ' gây sốt với vở múa tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình trong buổi họp báo chiều 26/1 ở Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Dương Lệ Bình ' không tước ' gây sốt với vở múa tại Hà Nội - Ảnh 2.

Dương Lệ Bình: "Mong vở Khổng tước chạm đến trái tim khán giả Việt".

Vở múa được cấu trúc thành bốn chương Xuân, Hạ, Thu, Đông, phản ánh vòng tuần hoàn của thời gian và sự sống. Dương Lệ Bình xuất hiện trong chương cuối - Đông - nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào với thông điệp về sự kết thúc, cái đẹp trong cõi vô thường và sắc màu úa tàn của đời sống.

"Trong không gian tĩnh lặng, khi vạn vật úa tàn, khổng tước vẫn múa giữa bão tuyết bởi khát vọng dâng hiến cái đẹp. Vở diễn còn có nhân vật biểu tượng của thời gian, không ngừng chuyển động trên sân khấu, như quy luật bất biến của đời sống mà con người buộc phải đối diện. Chúng ta đến với thế giới nhưng không biết khi nào sẽ rời đi. Tôi mong khán giả Việt cảm nhận vẻ đẹp của múa dân gian Trung Quốc", nữ nghệ sĩ chia sẻ trong họp báo chiều 26/1 tại Hà Nội.

Trước câu hỏi về việc tiết chế các động tác khi đưa tác phẩm sang Việt Nam, bởi một số điệu múa chim công của bà trước đây từng bị chỉ trích gợi dục, Dương Lệ Bình cho biết: "Khổng tước từng được trình diễn trên sân khấu lớn ở Trung Quốc, bao gồm cả các nhà hát ở Bắc Kinh. Tôi đảm bảo vở diễn lần này hoàn toàn không có vấn đề gì về trang phục hay vũ đạo".

Dương Lệ Bình thể hiện một số động tác múa đặc trưng của vở "Khổng tước" trong họp báo chiều 26/1. Video: Ngọc Mai

Dương Lệ Bình sinh ra trong cộng đồng dân tộc Bạch ở Đại Lý, nơi âm nhạc và vũ đạo thấm sâu trong đời sống hàng ngày. Từ nhỏ, bà theo chân những người trong tộc nhảy múa vào vụ thu hoạch, khi đón mặt trời lên, trong các lễ hội. Dù chưa qua trường lớp chính thống về biên đạo múa, Dương Lệ Bình nói bà học tập suốt cuộc đời từ những điều tự nhiên nhất. Bà cảm nhận âm thanh trong tiếng róc rách của nước, tiếng lá cây xào xạc, học động tác chú ngựa băng qua đồng cỏ hay những con bướm uốn lượn quanh hoa. Với bà, sân khấu không chỉ giới hạn trong nhà hát mà còn chính là những cánh rừng, đồng cỏ, gốc cây.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ sống khoa học, kỷ luật để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng, theo đuổi nghiệp múa. Dương Lệ Bình duy trì cân nặng khoảng 42-44 kg. Mỗi ngày, bà đều đứng lên cân, cố gắng không tăng hoặc giảm trọng lượng đột ngột. Bà tham khảo nhiều cách dưỡng sinh trong cuốn Bản thảo cương mục, từ điển bách khoa về dược vật học Trung Quốc. Nghệ sĩ phủ nhận thông tin nhiều năm không ăn cơm như một số trang đưa tin. Mỗi tuần, bà nhịn ăn hai ngày vì cho rằng trong thời gian này, những độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng về những vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô chỉ tiếp nhận những góp ý về nghề, còn những bàn luận về nhan sắc cô sẽ bỏ qua.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà sau ít tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, nhan sắc của cô ngày càng tròn đầy, xinh đẹp và ngọt ngào hơn.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

Xem nhiều

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz

Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc
Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Mẹ ruột và em dâu Thanh Lam gây chú ý

Giải trí
Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diện

Giải trí
Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top