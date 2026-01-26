'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội
GĐXH - Dương Lệ Bình lần đầu "sải cánh" giữa lòng Hà Nội với vở múa huyền thoại "Khổng tước". "Chim công làng múa" người Trung Quốc mong khán giả Việt cảm nhận thông điệp về sự vô thường của cuộc sống qua vở diễn.
Tháng 3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vở diễn huyền thoại "Khổng tước" của nghệ sĩ múa kiệt xuất Dương Lệ Bình sẽ mở ra khung cảnh đầu tiên của mùa Xuân, hòa nhịp thiên nhiên và nội tâm trong từng nhịp vũ.
Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt khi "Chim công làng múa" lần đầu tiên "sải cánh" giữa lòng Hà Nội, đưa nghệ thuật múa phương Đông đến gần hơn với trái tim khán giả Việt.
Gắn bó hơn nửa thế kỷ với việc học hỏi và sáng tạo điệu khổng tước (chim công), Dương Lệ Bình đã dàn dựng nhiều phiên bản khác nhau của vũ đạo này. Tác phẩm trình diễn tại Việt Nam được bà dựng năm 2022, kết hợp tinh hoa múa truyền thống với âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nhiều hiệu ứng thị giác độc đáo.
Vở múa được cấu trúc thành bốn chương Xuân, Hạ, Thu, Đông, phản ánh vòng tuần hoàn của thời gian và sự sống. Dương Lệ Bình xuất hiện trong chương cuối - Đông - nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào với thông điệp về sự kết thúc, cái đẹp trong cõi vô thường và sắc màu úa tàn của đời sống.
"Trong không gian tĩnh lặng, khi vạn vật úa tàn, khổng tước vẫn múa giữa bão tuyết bởi khát vọng dâng hiến cái đẹp. Vở diễn còn có nhân vật biểu tượng của thời gian, không ngừng chuyển động trên sân khấu, như quy luật bất biến của đời sống mà con người buộc phải đối diện. Chúng ta đến với thế giới nhưng không biết khi nào sẽ rời đi. Tôi mong khán giả Việt cảm nhận vẻ đẹp của múa dân gian Trung Quốc", nữ nghệ sĩ chia sẻ trong họp báo chiều 26/1 tại Hà Nội.
Trước câu hỏi về việc tiết chế các động tác khi đưa tác phẩm sang Việt Nam, bởi một số điệu múa chim công của bà trước đây từng bị chỉ trích gợi dục, Dương Lệ Bình cho biết: "Khổng tước từng được trình diễn trên sân khấu lớn ở Trung Quốc, bao gồm cả các nhà hát ở Bắc Kinh. Tôi đảm bảo vở diễn lần này hoàn toàn không có vấn đề gì về trang phục hay vũ đạo".
Dương Lệ Bình thể hiện một số động tác múa đặc trưng của vở "Khổng tước" trong họp báo chiều 26/1. Video: Ngọc Mai
Dương Lệ Bình sinh ra trong cộng đồng dân tộc Bạch ở Đại Lý, nơi âm nhạc và vũ đạo thấm sâu trong đời sống hàng ngày. Từ nhỏ, bà theo chân những người trong tộc nhảy múa vào vụ thu hoạch, khi đón mặt trời lên, trong các lễ hội. Dù chưa qua trường lớp chính thống về biên đạo múa, Dương Lệ Bình nói bà học tập suốt cuộc đời từ những điều tự nhiên nhất. Bà cảm nhận âm thanh trong tiếng róc rách của nước, tiếng lá cây xào xạc, học động tác chú ngựa băng qua đồng cỏ hay những con bướm uốn lượn quanh hoa. Với bà, sân khấu không chỉ giới hạn trong nhà hát mà còn chính là những cánh rừng, đồng cỏ, gốc cây.
Ở tuổi U70, nghệ sĩ sống khoa học, kỷ luật để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng, theo đuổi nghiệp múa. Dương Lệ Bình duy trì cân nặng khoảng 42-44 kg. Mỗi ngày, bà đều đứng lên cân, cố gắng không tăng hoặc giảm trọng lượng đột ngột. Bà tham khảo nhiều cách dưỡng sinh trong cuốn Bản thảo cương mục, từ điển bách khoa về dược vật học Trung Quốc. Nghệ sĩ phủ nhận thông tin nhiều năm không ăn cơm như một số trang đưa tin. Mỗi tuần, bà nhịn ăn hai ngày vì cho rằng trong thời gian này, những độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải.
Nhã Phương sau 8 năm kết hôn với Trường Giang: Ứng xử khéo léo, được chồng biết ơnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn cùng Trường Giang, cô có được cuộc sống đủ đầy ấm áp với chồng tài hoa và 3 con nhỏ xinh xắn. Để có được như vậy, cô cũng hy sinh cả sự nghiệp và có cách ứng xử khéo léo trong cuộc sống.
Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt NamXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".
Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thậtThế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.
Mẹ Thương Tín 90 tuổi lần đầu lộ diệnGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Mẹ của diễn viên Thương Tín (90 tuổi) lần đầu lộ diện trong lễ cúng 49 ngày của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, con gái Thương Tín lại vắng mặt.
Lưu Hương Giang: 'Những góp ý về nhan sắc thì xin phép bỏ qua'Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Lưu Hương Giang mới đây đã lên tiếng về những vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô chỉ tiếp nhận những góp ý về nghề, còn những bàn luận về nhan sắc cô sẽ bỏ qua.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.
Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúcXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.
Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ điXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.
Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng TrịGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà sau ít tháng kết hôn cùng chồng thiếu gia quê Quảng Trị, nhan sắc của cô ngày càng tròn đầy, xinh đẹp và ngọt ngào hơn.
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'Thế giới showbiz
Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.