'Khổng tước' Dương Lệ Bình gây chú ý khi lần đầu 'sải cánh' giữa lòng Hà Nội

Tháng 3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), vở diễn huyền thoại "Khổng tước" của nghệ sĩ múa kiệt xuất Dương Lệ Bình sẽ mở ra khung cảnh đầu tiên của mùa Xuân, hòa nhịp thiên nhiên và nội tâm trong từng nhịp vũ.

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt khi "Chim công làng múa" lần đầu tiên "sải cánh" giữa lòng Hà Nội, đưa nghệ thuật múa phương Đông đến gần hơn với trái tim khán giả Việt.

Gắn bó hơn nửa thế kỷ với việc học hỏi và sáng tạo điệu khổng tước (chim công), Dương Lệ Bình đã dàn dựng nhiều phiên bản khác nhau của vũ đạo này. Tác phẩm trình diễn tại Việt Nam được bà dựng năm 2022, kết hợp tinh hoa múa truyền thống với âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nhiều hiệu ứng thị giác độc đáo.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình trong buổi họp báo chiều 26/1 ở Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Dương Lệ Bình: "Mong vở Khổng tước chạm đến trái tim khán giả Việt".

Vở múa được cấu trúc thành bốn chương Xuân, Hạ, Thu, Đông, phản ánh vòng tuần hoàn của thời gian và sự sống. Dương Lệ Bình xuất hiện trong chương cuối - Đông - nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào với thông điệp về sự kết thúc, cái đẹp trong cõi vô thường và sắc màu úa tàn của đời sống.

"Trong không gian tĩnh lặng, khi vạn vật úa tàn, khổng tước vẫn múa giữa bão tuyết bởi khát vọng dâng hiến cái đẹp. Vở diễn còn có nhân vật biểu tượng của thời gian, không ngừng chuyển động trên sân khấu, như quy luật bất biến của đời sống mà con người buộc phải đối diện. Chúng ta đến với thế giới nhưng không biết khi nào sẽ rời đi. Tôi mong khán giả Việt cảm nhận vẻ đẹp của múa dân gian Trung Quốc", nữ nghệ sĩ chia sẻ trong họp báo chiều 26/1 tại Hà Nội.

Trước câu hỏi về việc tiết chế các động tác khi đưa tác phẩm sang Việt Nam, bởi một số điệu múa chim công của bà trước đây từng bị chỉ trích gợi dục, Dương Lệ Bình cho biết: "Khổng tước từng được trình diễn trên sân khấu lớn ở Trung Quốc, bao gồm cả các nhà hát ở Bắc Kinh. Tôi đảm bảo vở diễn lần này hoàn toàn không có vấn đề gì về trang phục hay vũ đạo".

Dương Lệ Bình thể hiện một số động tác múa đặc trưng của vở "Khổng tước" trong họp báo chiều 26/1. Video: Ngọc Mai

Dương Lệ Bình sinh ra trong cộng đồng dân tộc Bạch ở Đại Lý, nơi âm nhạc và vũ đạo thấm sâu trong đời sống hàng ngày. Từ nhỏ, bà theo chân những người trong tộc nhảy múa vào vụ thu hoạch, khi đón mặt trời lên, trong các lễ hội. Dù chưa qua trường lớp chính thống về biên đạo múa, Dương Lệ Bình nói bà học tập suốt cuộc đời từ những điều tự nhiên nhất. Bà cảm nhận âm thanh trong tiếng róc rách của nước, tiếng lá cây xào xạc, học động tác chú ngựa băng qua đồng cỏ hay những con bướm uốn lượn quanh hoa. Với bà, sân khấu không chỉ giới hạn trong nhà hát mà còn chính là những cánh rừng, đồng cỏ, gốc cây.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ sống khoa học, kỷ luật để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng, theo đuổi nghiệp múa. Dương Lệ Bình duy trì cân nặng khoảng 42-44 kg. Mỗi ngày, bà đều đứng lên cân, cố gắng không tăng hoặc giảm trọng lượng đột ngột. Bà tham khảo nhiều cách dưỡng sinh trong cuốn Bản thảo cương mục, từ điển bách khoa về dược vật học Trung Quốc. Nghệ sĩ phủ nhận thông tin nhiều năm không ăn cơm như một số trang đưa tin. Mỗi tuần, bà nhịn ăn hai ngày vì cho rằng trong thời gian này, những độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải.



