Diện mạo và sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau khi bị đột quỵ

Sức khỏe diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ra sao giữa loạt tin đồn thất thiệt? GĐXH - Phía diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bức xúc trước các tin đồn thất thiệt đang lan truyền.

Huỳnh Anh Tuấn là nam thần màn ảnh một thời khi đóng phim cùng nhiều giai nhân như: Diễm Hương, Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh. Thời gian qua, anh không còn mặn mà với phim ảnh mà trở về với miệt vườn, sống cuộc đời bình yên. Bên cạnh đó, anh còn lập các kênh trên nền tảng mạng xã hội thể hiện tài nội trợ. Nam diễn viên có nhiều clip nấu ăn ngon với những khoảnh khắc chân thực.

Huỳnh Anh Tuấn khoe tiệc sinh nhật tại khu nhà chòi

Đầu tháng 7, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.

Sau 2 tháng điều trị bệnh, nam nghệ sĩ đã được xuất viện và hiện tại đang nghỉ dưỡng ở nhà chòi giản dị tại Tây Ninh. Theo quản lý của anh cho biết anh hồi phục tốt, da dẻ hồng hào, chỉ còn một bên tay hơi yếu. Các bác sĩ khuyên anh tiếp tục bồi dưỡng, giữ sức khỏe và cải thiện tinh thần bằng những công việc nhẹ nhàng.

Căn nhà giản dị nơi nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn nghỉ dưỡng.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đã ổn định sức khỏe và quay trở lại công việc làm vlog ẩm thực. Ngoài công việc, thời gian rảnh, anh thư giãn trong khu vườn 6.000 m2. Khi dưỡng bệnh, anh vẫn dành thời gian xem lại các clip cũ để có thêm ý tưởng mới cho các sản phẩm vlog tiếp theo của mình.

Huỳnh Anh Tuấn da dẻ hồng hào và sức khỏe hiện tại đã ổn định.

Huỳnh Anh Tuấn là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim: Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm... Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích. Những năm gần đây, anh ít diễn xuất mà chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng.

Vlog ẩm thực mới nhất của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn.

