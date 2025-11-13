Diện mạo và sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau khi bị đột quỵ
GĐXH - Huỳnh Anh Tuấn sau 2 tháng xuất viện vì cơn đột quỵ đã trở lại cuộc sống và công việc. Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống ở Tây Ninh trong căn nhà chòi giản dị.
Huỳnh Anh Tuấn là nam thần màn ảnh một thời khi đóng phim cùng nhiều giai nhân như: Diễm Hương, Việt Trinh, Trương Ngọc Ánh. Thời gian qua, anh không còn mặn mà với phim ảnh mà trở về với miệt vườn, sống cuộc đời bình yên. Bên cạnh đó, anh còn lập các kênh trên nền tảng mạng xã hội thể hiện tài nội trợ. Nam diễn viên có nhiều clip nấu ăn ngon với những khoảnh khắc chân thực.
Đầu tháng 7, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.
Sau 2 tháng điều trị bệnh, nam nghệ sĩ đã được xuất viện và hiện tại đang nghỉ dưỡng ở nhà chòi giản dị tại Tây Ninh. Theo quản lý của anh cho biết anh hồi phục tốt, da dẻ hồng hào, chỉ còn một bên tay hơi yếu. Các bác sĩ khuyên anh tiếp tục bồi dưỡng, giữ sức khỏe và cải thiện tinh thần bằng những công việc nhẹ nhàng.
Hiện tại, nam nghệ sĩ đã ổn định sức khỏe và quay trở lại công việc làm vlog ẩm thực. Ngoài công việc, thời gian rảnh, anh thư giãn trong khu vườn 6.000 m2. Khi dưỡng bệnh, anh vẫn dành thời gian xem lại các clip cũ để có thêm ý tưởng mới cho các sản phẩm vlog tiếp theo của mình.
Huỳnh Anh Tuấn da dẻ hồng hào và sức khỏe hiện tại đã ổn định.
Huỳnh Anh Tuấn là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim: Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm... Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.
Những năm gần đây, anh ít diễn xuất mà chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng.
Vlog ẩm thực mới nhất của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn.
Ảnh, clip: FBNV
Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn traiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.
Hòa Minzy có tiếng 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế rất cô đơnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy cho biết bản thân cô nổi tiếng là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế, cô lại khó mở lòng nói những lời thầm kín với mọi người.
Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hônXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Ca sĩ Hòa Minzy nghẹn ngào thú nhận 'cô đơn'Thế giới showbiz - 8 giờ trước
Trong "Sao nhập ngũ" tập 15, ca sĩ Hòa Minzy thú nhận thích sống trong môi trường tập thể vì luôn thấy cô đơn.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổiCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Hoa hậu Việt Nam đầu tiên trở thành dâu hào môn giờ ra sao?Giải trí - 20 giờ trước
Là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn, cuộc sống của người đẹp này luôn được khán giả quan tâm.
Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tếGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồngCâu chuyện văn hóa
Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.