'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, các bộ phim dài tập tiếp tục duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả trong các ngày từ 17 - 23/11/2025.
Cụ thể, bộ phim "Cách em 1 milimet" đã giành lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating từ bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", với số lượng khán giả tiếp cận lên tới 6,8 triệu người trên mỗi tập, trung bình rating là hơn 5 triệu người/phút, đạt 7.2%.
Trong khi đó, các bộ phim "Lằn ranh", "Tiến về phía trước" và "Hoa sữa về trong gió" vẫn thu hút lượng khán giả ổn định, chiếm giữ vị trí trong top 5 phim truyền hình dài tập tuần qua.
Theo đánh giá, "Cách em 1 milimet" có thể giữ vững phong độ và vị trí Top1 trong tuần này bởi phim đang giai đoạn hấp dẫn, trong khi "Gió ngang khoảng trời xanh" đã bớt kịch tính. Hiện tại, diễn biến bộ phim "Cách em 1 milimet" đang bước vào giai đoạn cao trào với nhiều mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm.
Cụ thể, trong tập 25 "Cách em 1 milimet" sắp lên sóng, nhân vật Hoàng "cận" (bạn cũ thời thơ ấu của nhóm bạn Làng Mây) sẽ chính thức tái xuất với vẻ ngoài "lột xác": Đẹp trai, giàu có và sành điệu, khác hẳn cậu bé nhút nhát ngày xưa. Sự xuất hiện của Hoàng hứa hẹn gây xáo trộn mối quan hệ giữa các nhân vật chính.
Tuy nhiên, sự cách biệt giữa hai bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" và "Cách em 1 milimet" không lớn. Trung bình rating của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đạt tới 4,9 triệu người/phút, tiếp cận trung bình 6,5 triệu người xem mỗi tập, đạt rating 6.9%.
Trong nhiều tuần liền, "Gió ngang khoảng trời xanh" luôn có sự ổn định và thu hút lượng lớn của khán giả. Trong bối cảnh bộ phim đang đi vào các tập cuối, khán giả càng háo hức chờ đợi cái kết của phim. Điều này cho thấy, màn so kè giưa hai bộ phim sẽ tiếp tục gay cấn.
