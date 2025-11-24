Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đồng Văn Tiền bất ngờ trở lại và tiếp tục "gây sốt" với loạt câu thoại, câu thơ trong các phân cảnh đầy hài hước như: "Em giống như kiếp nạn của đàn ông/ Ai cũng phải trải qua em rồi mới trưởng thành", "Phong cách yêu của em vẫn thế: "Toàn từ chối người tốt, xong lại chốt thằng tồi", "Đừng bao giờ yêu một thằng côn đồ/ Nó sẽ còn làm cho em phải phát dồ, vì nó rất hồ đồ"...

