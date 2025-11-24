Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy trong vai Đồng Văn Tiền đã bất ngờ quay trở lại ở chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, lời thoại đầy dí dỏm.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.