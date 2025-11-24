Mới nhất
Lý Chí Huy gây sốt với những 'câu thơ' hài hước trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ hai, 19:00 24/11/2025
GĐXH - Diễn viên Lý Chí Huy trong vai Đồng Văn Tiền đã bất ngờ quay trở lại ở chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, lời thoại đầy dí dỏm.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Diễn viên Lý Chí Huy sinh năm 1985 tại Hà Nội. Ngay khi tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Lý Chí Huy đã công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Năm 2013, Lý Chí Huy giành HCB vai Đại đội trưởng Bằng trong vở "Lời thề thứ 9" tại Liên hoan Sân khấu các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ. Sau này, Lý Chí Huy cũng giành thêm một số giải thưởng, huy chương tại các liên hoan, hội diễn sân khấu trong nước.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.

Lý Chí Huy còn là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua các bộ phim: "Bí mật tam giác vàng", "Những người độc thân vui vẻ", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Nhà trọ Balanha", "Hương vị tình thân", "Lối nhỏ vào đời", "Đấu trí"...

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 4.

Về đời tư, năm 2022, Lý Chí Huy lần đầu tiết lộ về cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm và quãng thời gian khủng hoảng sau ly hôn. Tháng 10/2024, những hình ảnh về đám cưới của Lý Chí Huy đã được anh và bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Người vợ thứ hai của Lý Chí Huy có vẻ ngoài xinh đẹp như hotgirl, dịu dàng, thanh thoát.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 5.

Trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đang phát sóng trên kênh VTV3, Lý Chí Huy đã có vai diễn đáng chú ý. Xuất hiện từ tập 10, nam diễn viên vào vai Đồng Văn Tiền, một người có lối sống thực dụng, đểu giả, nhưng cũng đầy hài hước. Đồng Văn Tiền được xem là "vận đen" của Kim Ngân (Việt Hoa) khi được mai mối, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cô nàng khổ sở muốn thoát thân.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 6.

Đồng Văn Tiền sau khi không thuyết phục được Kim Ngân làm bồ nhí thì giở những trò bẩn, khiến cô lao đao. Sau đó, bộ ba chị em Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân đã bàn mưu lên kế hoạch cho Đồng Văn Tiền một bài học nhớ đời.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 7.

Tưởng chừng Kim Ngân đã thoát được kẻ đáng ghét, nào ngờ Đồng Văn Tiền lại xuất hiện trở lại khi Kim Ngân và Dũng (Đức Hiếu) không may đi xe va quệt phải ô tô của Tiền và phải đền bù tiền. Cũng từ đây, Đồng Văn Tiền tiếp tục giở trò hèn hạ nhằm bôi nhọ Kim Ngân và các chị em thân thiết.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 8.

Dù là nhân vật đáng ghét nhưng trên các diễn đàn phim Việt lại tỏ ra quan tâm, thích thú, liên tục để lại bình luận về nhân vật Đồng Văn Tiền. Các bình luận đáng chú ý như: “Đoạn nào có Tiền là cười ngất”, “vô duyên mà rất duyên”, “không ưa được tính cách nhưng mê cách anh diễn”,... Từ đó, cho thấy sức hút của nhân vật.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 9.

Đồng Văn Tiền bất ngờ trở lại và tiếp tục "gây sốt" với loạt câu thoại, câu thơ trong các phân cảnh đầy hài hước như: "Em giống như kiếp nạn của đàn ông/ Ai cũng phải trải qua em rồi mới trưởng thành", "Phong cách yêu của em vẫn thế: "Toàn từ chối người tốt, xong lại chốt thằng tồi", "Đừng bao giờ yêu một thằng côn đồ/ Nó sẽ còn làm cho em phải phát dồ, vì nó rất hồ đồ"...

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 10.

Trong chặng cuối phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Đồng Văn Tiền xuất hiện và phá hoại tình cảm đang nhen nhóm giữa Kim Ngân và Dũng. Vai diễn của Lý Chí Huy không xuất hiện nhiều, lại là vai phản diện, nhưng vẫn để lại ấn tượng bởi phong cách diễn tự nhiên, dí dỏm. Đây cũng được coi là nhân vật tạo điểm nhấn, xuất hiện xen kẽ, tạo hài hước trong bối cảnh phim đang có nhiều kịch tích, căng thẳng của các nhân vật chính.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 11.Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 12.Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.

Diễn viên Lý Chí Huy gây sốt với vai Đồng Văn Tiền trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 13.SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.


Thanh Hằng (th)
