NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức ra mắt phim "Gia đình trái dấu", do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn. Phim quy tụ các gương mặt diễn viên gạo cội kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ hứa hẹn tạo sức hút trên sóng VTV khung giờ vàng phim Việt. Bộ phim "Gia đình trái dấu" lên sóng trên VTV3 bắt đầu từ 1/12/2025, sau khi "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.

"Gia đình trái dấu" mang đến một góc nhìn hiện đại về sự kết nối giữa những mảnh ghép đầy cá tính trong gia đình. Bộ phim xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức, nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật.

Nhưng "họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc với ông Phi. Đó là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Đức - người con trai lớn khi ông một mực phản đối chuyện hôn nhân của con; là sự hối thúc liên tục về tài chính từ bố và em trai ở quê; đỉnh điểm là sự xuất hiện của bé Nhi được cho là con rơi của ông Phi...

Bộ phim "Gia đình trái dấu" lên sóng trên VTV3 bắt đầu từ 1/12/2025. Ảnh VTV

Câu chuyện của gia đình ông Phi chính là hành trình thấu hiểu và chia sẻ giữa những người thân thương, ruột thịt, những người tưởng rằng đã hiểu hết mọi thứ về nhau, nhưng thực ra đôi khi lại có những khoảng cách không thể nhìn thấy. Bộ phim thông qua cuộc tinh giản biên chế, sáp nhập để đưa ra những vấn đề của gia đình ông Phi, những điều âm ỉ mà biết đâu nếu không có biến cố nghỉ hưu non của ông Phi chắc sẽ chẳng bao giờ bùng phát.

Diễn xuất chân thật của dàn diễn viên gạo cội kết hợp cùng các gương mặt trẻ tạo nên sự thu hút cho bộ phim. Trong đó, NSƯT Hoàng Hải tiếp tục thể hiện sự duyên dáng sẵn có trong vai ông Phi - một người chồng, người cha trách nhiệm nhưng thích sắp đặt cuộc sống của con cái theo ý mình. NSƯT Kiều Anh tạm thoát khỏi những vai diễn thân phận, đáng thương khi hoá thân vào bà vợ U50 nhưng tâm tính vô lo, vô nghĩ.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên trẻ quen thuộc với khán giả phim VTV. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, các diễn viên trẻ Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang từng ghi dấu ấn với khán giả qua vai Hoàng Đình Quý (thời trẻ) trong "Không thời gian" và Ngân (thời trẻ) trong "Cách em 1 milimet". Lần này, Tuấn Anh đảm nhận vai Đức với lối sống bản năng, khắc khẩu với bố; Quỳnh Trang trong vai Dương tinh ý, sống tình cảm. Bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên như: NSND Quốc Trị, Thái Vũ, Thuỳ Dương, Việt Bắc, An Nhiên...

