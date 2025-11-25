Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Chia sẻ với báo chí, NSƯT Chí Trung tiết lộ, cuộc sống từ lúc về hưu tới giờ cảm thấy rất thích. Tôi cảm nhận cuộc sống một cách đủ đầy hơn. Tôi thấy được lá cây màu xanh, nước biển cũng xanh mà trước đây là không nhìn thấy gì cả. Trước đây, tôi phụ trách nhà hát, là trưởng đoàn mấy chục năm, công việc vất vả. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã cảm nhận được cuộc sống ngoài kia ra sao. Tôi dành thời gian cho bản thân mình hơn, tập thể thao, đọc sách, đi du lịch,…