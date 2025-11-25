Mới nhất
Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Thứ ba, 19:00 25/11/2025 | Giải trí

google News News

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ông sinh ra tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Lan. Ban đầu theo học Piano, nhưng sau khi học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà thi vào Nhà hát Tuổi trẻ. Ông trúng tuyển vào Nhà hát trong cuộc thi hơn 2000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2.

Quá trình công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, Chí Trung có những thành công với chính kịch. Ông đã có những vai diễn điển hình trong các vở lớn như: Romeo trong "Romeo và Juliet", Đôn-sứt trong "Lời thề thứ 9", Tạ Quay trong "Trò đời".

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 3.

Khán giả biết đến Chí Trung nhiều hơn với vai trò nghệ sĩ hài. Ông từng đóng vai "Táo Giao thông" nhiều năm trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”. Trong vai trò là MC, NSƯT Chí Trung tham gia trò chơi truyền hình "Những ẩn số vàng "được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

Chí Trung còn là một diễn viên phim điện ảnh, truyền hình. Ông góp mặt trong hàng chục bộ phim, trong đó ấn tượng qua các bộ phim như: "Tết này ai đến xông nhà", "Kiều nữ và đại gia", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Gia đình vui nhộn", "Thông gia ngõ hẹp"... Năm 1997, Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2017, Chí Trung được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, tháng 6/2022, NSƯT Chí Trung nghỉ hưu.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 5.

NSƯT Chí Trung sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia phim ảnh với các vai diễn phù hợp và sắp xếp được thời gian. Một trong những dự án phim mà NSƯT Chí Trung tham gia, hóa thân thành ông trùm xã hội đen Hưng “Khẹc” trong phim "Độc Đạo" năm 2024 gây ấn tượng mạnh với khán giả.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 6.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2025" phát sóng trên VTV, NSƯT Chí Trung đảm nhận vai "Táo Giao thông", mang đến nhiều câu nói hài hước. Điển hình như câu: "Phạt lúc đầu thì đau, nhưng về sau là sẽ biết sợ". Câu nói "Tính tôi nóng như kem. Tôi luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích xã hội" cũng khiến khán giả bật cười. Vai diễn cho thấy NSƯT Chí Trung dù về hưu nhưng vẫn giữ vững phong độ, nhiệt huyết và "cháy" hết mình trên sân khấu.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 7.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân trước đó, NSƯT Chí Trung đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới bên bạn gái là doanh nhân Ý Lan. Sau khi về hưu, ngoài đi diễn, quay quảng cáo, quay vlog, NSƯT Chí Trung dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, sẻ chia tình cảm với Ý Lan.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 8.

Chuyện tình cảm của NSƯT Chí Trung và bạn gái nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi nam nghệ sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm và sự trân trọng dành cho Ý Lan trên trang cá nhân. Cả hai thường xuyên có những chuyến đi du lịch trong và ngoài nước, tham gia sự kiện cùng nhau.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 9.

Chia sẻ với báo chí, NSƯT Chí Trung tiết lộ, cuộc sống từ lúc về hưu tới giờ cảm thấy rất thích. Tôi cảm nhận cuộc sống một cách đủ đầy hơn. Tôi thấy được lá cây màu xanh, nước biển cũng xanh mà trước đây là không nhìn thấy gì cả. Trước đây, tôi phụ trách nhà hát, là trưởng đoàn mấy chục năm, công việc vất vả. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã cảm nhận được cuộc sống ngoài kia ra sao. Tôi dành thời gian cho bản thân mình hơn, tập thể thao, đọc sách, đi du lịch,…

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 10.

Hiện tại, ở tuổi U70, NSƯT Chí Trung tận hưởng cuộc sống không còn vướng bận công việc quản lý. Ông dành thời gian chăm sóc sức khỏe, theo đuổi những sở thích cá nhân và vun đắp cho mối quan hệ tình cảm. Sau khi về hưu, ông hiện có cuộc sống giản dị với mức lương hưu hơn 10 triệu đồng và tìm thấy hạnh phúc bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

(Ảnh: VTV, Thanh niên Tư liệu, Internet)

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 11.'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 12.Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

'Táo Giao thông' Chí Trung sau khi về hưu cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 13.Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.


Thanh Hằng (th)
