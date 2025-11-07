Đám cưới 'trong mơ', lãng mạn đầy sắc màu điện ảnh của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

Sau khi đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi theo nghi thức truyền thống, Ngọc Huyền và Đình Tú tổ chức tiệc cưới vào chiều tối 6/11 tại không gian ngoài trời trong một khách sạn hạng sang ở Hà Nội.

Lễ cưới của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền được tổ chức trang trọng và ấm cúng, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với concept cinematic (chất điện ảnh), lấy cảm hứng từ những thước phim đã gắn liền với chuyện tình của cặp đôi.

Toàn bộ sảnh tiệc, từ khu vực đón khách đến lễ đường, được tái hiện như một phim trường lãng mạn. Tông màu chủ đạo là nâu - trắng ấm áp, với điểm nhấn là hoa tươi được kết hợp tinh tế, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, cổ điển.

Hôn lễ lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền được tổ chức vào tối 6/11 tại Hà Nội. Ảnh VTV

Chia sẻ về điều này, Ngọc Huyền nói cô lựa chọn concept này bởi những bộ phim chính là điểm khởi đầu cho mối duyên của cả hai. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy cưới ren trắng, cổ điển và thanh lịch. Đình Tú lịch lãm với vest tuxedo đen, không giấu được ánh mắt tự hào và hạnh phúc khi sánh đôi bên cô dâu.

Đám cưới của cặp đôi diễn viên thu hút sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Huyền Lizzie, Quỳnh Kool, Quỳnh Nga, Lương Thu Trang, Phanh Lee, Thanh Hương, NSND Trọng Trinh, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Việt Anh, Mạnh Hưng...

Đình Tú - Ngọc Huyền có chuyện tình kín tiếng, cho đến khi công khai bằng màn cầu hôn lãng mạn hồi giữa năm. Ảnh VTV

Trong đám cưới, khi được bố dắt tay vào lễ đường, Ngọc Huyền đã không kìm được xúc động và liên tục rơi nước mắt, đặc biệt là lúc Đình Tú trao nhẫn cưới. Chú rể Đình Tú đã thể hiện sự tinh tế khi ôm eo và khéo léo dỗ dành vợ ngay trên sân khấu.

Chuyện tình của Đình Tú và Ngọc Huyền bắt đầu từ khi cả hai đóng chung phim "Đừng nói khi yêu" (2023). Sau thời gian yêu đương kín tiếng, cặp đôi đã công khai chuyện cầu hôn và đăng ký kết hôn vào giữa năm, chính thức khép lại hành trình hẹn hò bí mật bằng một hôn lễ viên mãn.

Chú rể Đình Tú trao nhẫn cưới trong sự xúc động, hạnh phúc của cô dâu Ngọc Huyền. Ảnh Vietnamnet

Ngọc Huyền sinh năm 1997, xuất thân là sinh viên sư phạm. Là diễn viên tay ngang nhưng cô xuất hiện trong khá nhiều phim giờ vàng của VTV như: Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Đừng nói khi yêu, Cha tôi người ở lại...

Trong khi đó, Đình Tú sinh năm 1992 và góp mặt trong khá nhiều phim đình đám như: Phi công ký sự, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về và mới nhất là Những chặng đường bụi bặm.



