Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ Đức

Trong tập 19 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Ngân đón nhận cú sốc lớn, một vụ tai tiếng khiến cô không chỉ xấu hổ với người ngoài mà với chính những bạn bè thân thiết, những người em thân thiết của cô từ thuở ấu thơ. Nghiêm, chồng cô, quấy rối thực tập sinh và bị bạn trai cô gái ấy, mà sau này cô biết đó chính là Đức, cậu em hàng xóm của cô ở làng Mây. Giờ đây, cả Viện nghiên cứu nơi Nghiêm làm việc đều biết việc này.

Điều tiếng của Nghiêm thì đã có từ lâu rồi nhưng ra cớ sự như hôm nay là điều Ngân không ngờ đến. Khi Ngân vào bệnh viện gặp Nghiêm, anh ta vẫn tỏ ra đạo mạo, đóng vai nạn nhân. Nghiêm nói mọi thứ ở bệnh viện và các chuyện khác đã ủy quyền cho Trung, bạn thân của anh ta xử lý nên Ngân có thể yên tâm về nhà chăm con.

Nghiêm tỏ ra lạnh lùng, không cần đến sự chăm sóc của vợ khi nằm ở bệnh viện. Ảnh VTV

Đáp lại lời Nghiêm, Ngân nói chồng cô bị đánh làm sao cô có thể dửng dưng không quan tâm được. Ngân nín nhịn bỏ qua câu nói khó nghe của Nghiêm nhưng cô nói thẳng với Nghiêm: "Mà em nhớ rắc rối của anh với nữ thực tập sinh thì đây cũng không phải lần đầu nhỉ?".

Trên thực tế, Nghiêm không hề biết rằng trước khi bước vào phòng bệnh đối mặt với anh ta, Ngân đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nghiêm và Trung mà ở đó, Nghiêm đã lộ rõ sự bẩn thỉu của mình. Nghiêm yêu cầu Trung điều tra lý lịch của Đức và nếu Đức là kẻ thân cô thế cô thì anh ta muốn kiện Đức, muốn cho Đức vào tù. Nhưng nếu không phải thì Nghiêm muốn Đức phải trả 600 triệu thì mới đồng ý hòa giải. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngân thấy mình bẽ bàng và sai lầm đến thế.

Mẹ của Đức, bà Ánh, đau khổ khi con trai bà bị bắt vì đánh người. Bà cùng Nga đã đến tận phòng bệnh của Nghiêm để xin bỏ qua cho con trai mình. Nhưng Nghiêm không thấy những hành động của mình sai trái mà còn quay ra đòi kiện Đức và buông lời dọa nạt với bà Ánh.

Mẹ của Đức tới xin Nghiêm tha thứ cho con trai, nhưng nhận về những lời dọa nạt của Nghiêm. Ảnh VTV

Nghiêm sau đó nói thêm đã ủy quyền cho luật sư, muốn ra tòa hay hòa giải thì nói chuyện với luật sư. Sau khi thương lượng bất thành, bà Ánh trở ra và tại đây, bà gặp nhóm Tú, Thư và Chiến đo và sau đó là Ngân. Lúc này, tất cả mới biết người đánh Nghiêm trọng thương chính là Đức. Ngân bối rối khi thấy bà Ánh khóc và van xin mình: "Cô sẽ cố gắng thu xếp tiền để đền bù cho chồng cháu nhưng chỉ mong các cháu bỏ qua cho em Đức lần này".

Nhìn bà Ánh khóc lóc, nói rằng con bà đánh người là con bà sai và việc đền bù là đúng nhưng bà chỉ mong con mình được tha về khiến Ngân đưa ra quyết định bảo lãnh cho Đức sau đó bất chấp cơn thịnh nộ của Nghiêm. Ngân hiểu gia đình bà Ánh, Đức, những người hàng xóm cũ của mình là người như thế nào và chồng cô là người như thế nào.

Ngân quyết định bảo lãnh cho Đức bởi Đức và bà Ánh là hàng xóm cũ trước đây. Ảnh VTV

Khi Ngân đi đến đồn để xin bảo lãnh cho Đức, khi trở ra, cô gặp Viễn. Viễn nói với Ngân rằng quyết định bảo lãnh của cô hẳn chồng cô chưa biết nhưng phòng khi chồng cô vẫn muốn kiện tụng và làm ầm ĩ mọi chuyện thì Viễn sẽ cho đội pháp lý của công ty mình vào cuộc để bảo vệ Đức.



"Về lý, thằng Đức vẫn là cộng tác viên của bên mình, còn về tình, nó là thằng em của chúng ta. Một thằng em rất thiệt thòi lâu rồi chúng ta chưa gặp" - Viễn nói.

Nghiêm cho rằng nếu không kiện Đức ra tòa thì hồ sơ của anh ta sẽ bị bôi đen, anh ta sẽ mất hết danh dự. Đáp lại câu nói của Nghiêm, Ngân nói rằng hồ sơ của Nghiêm bị bôi đen là do chính anh ta chứ không phải ai khác làm.

Viễn nói với Ngân rằng sẽ lo giúp cho Đức về mặt pháp lý nếu như xảy ra kiện tụng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thư đã đến quán của Chiến để mong gặp được Biên. Lần này Biên vẫn mang khẩu trang đến mua hàng với vẻ lạnh lùng bất chấp câu chào hỏi đầy hàm ý của Chiến dành cho mình. Biên lờ đi và đứng đợi thịt xiên như mọi khi.



Nhưng mọi chuyện đã không như mọi khi khi Biên ngước lên và nhìn thấy Thư đang nhìn mình. Và Biên đã bỏ chạy, lên xe phóng vội đi.

Nhóm bạn đã chặn đầu xe của Biên buộc phải lộ diện. Ảnh VTV

Khi Biên lao xe đi cũng là lúc Đức và Tú chạy đến và cả hai quyết định đuổi theo xe của Biên. Đức đã chặn đầu xe Biên lại và khi Tú cố gắng vẫy Biên thì một lần nữa, Biên tìm đường chạy thoát.

Tập 20 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào ngày 7/11 trên kênh VTV3, lúc 20h.

