Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?

Thứ bảy, 07:00 23/08/2025 | Câu chuyện văn hóa
Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.

Diễm Hằng sinh năm 1989, từng nổi tiếng qua 2 phần Nhật ký Vàng Anh năm 2006 - 2007. Nhờ gương mặt ưa nhìn, phong cách "kẹo ngọt", Diễm Hằng để lại ấn tượng với khán giả bởi tính cách nhí nhảnh trong phim.

Thời điểm đó, nữ diễn viên nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thư từ ngoài đảo về đất liền của các chiến sĩ Trường Sa, thư của các em nhỏ… Số thư ấy thậm chí chất đầy cả một bao tải.

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao? - Ảnh 1.

Diễm Hằng thời đóng "Nhật ký Vàng Anh".

"Không chỉ khán giả từ thành phố mà rất nhiều người ở vùng xa như hải đảo cũng gửi thư làm quen, bày tỏ sự yêu mến với tôi và vai diễn. Tôi nhận được hàng bao tải thư, trong đó có cả thư của một số tù nhân đang chấp hành án nhưng vẫn theo dõi bộ phim.

Thời đó, khán giả quan tâm đến bộ phim và nhân vật nhiệt tình tới mức tôi cứ bước chân ra khỏi cửa, mọi người đều nhìn và nhận ra khiến tôi có cảm giác mình như diễn viên Hollywood vậy" , nữ diễn viên từng kể.

Khi sự nghiệp đang có cơ hội phát triển, Diễm Hằng bất ngờ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình vào năm 2011. Gia đình cô gặp phải khó khăn về kinh tế nên nữ diễn viên phải tập trung vào việc kinh doanh. Sau một vài lần chuyển tiền qua lại với mối làm ăn, đối phương đã cầm toàn bộ số tiền của cô và biến mất. Vì tuổi đời còn trẻ và không gặp may, cô đã thất bại hết lần này đến lần khác.

Diễm Hằng cũng gặp nhiều biến cố sức khoẻ. Năm 2017, cô từng bị tai nạn gãy chân, phải nằm viện hơn 5 tháng để điều trị và hồi phục.

Vụ tai nạn khiến sức khỏe nữ diễn viên bị giảm 30%, sức khỏe không còn dẻo dai nên cô không thể chịu được những bài tập cường độ cao và khó để giảm cân. Ngoài ra, cô không đi lại nhiều được, đứng lâu cũng bị sưng chân, cũng không thể đi giày cao gót.

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao? - Ảnh 2.

Diễm Hằng theo đuổi đam mê hội họa suốt nhiều năm qua.

Kể từ đó, Diễm Hằng theo đuổi niềm đam mê khác là hội họa và thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất và vẽ tranh, không chỉ là niềm đam mê mà nó còn là sự nghiệp cô gây dựng trong những năm vừa qua.

Năm 2024, Diễm Hằng trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa đóng cùng bạn diễn thân thiết Mạnh Quân. Từng có kinh nghiệm diễn xuất phong phú nhưng vì đã "ở ẩn" khá lâu nên Diễm Hằng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi quay lại với vai trò diễn viên.

May mắn khi vai diễn được khán giả đón nhận, Diễm Hằng cho biết đây là động lực để cô nghiêm túc quay trở lại với nghiệp diễn.

Thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, bệnh tật, Diễm Hằng dần cân bằng được cuộc sống. Ở tuổi 36, cô vẫn tập trung vào niềm yêu thích hội họa. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, nữ diễn viên tự thấy có tuổi trẻ đáng nhớ.

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao? - Ảnh 3.

Nhan sắc nữ diễn viên ở tuổi 36.

Nói về hội họa, Diễm Hằng tiết lộ rất thành công trong những năm qua. Các tác phẩm của cô được đặt hàng để làm bìa sách, tranh trang trí trong các khách sạn, resort cao cấp.

"Cuộc sống dạo này của tôi nhẹ nhàng, vui vẻ. Quan trọng là mình được làm công việc yêu thích" , Diễm Hằng từng bộc bạch.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Diễm Hằng cho biết đã có người đồng hành nhưng không muốn tiết lộ nhiều. Mặc dù đã sẵn sàng lập gia đình và sinh con, nhưng nữ diễn viên vẫn mong để mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên.

Xã hội
