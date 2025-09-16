Trúc Lam (Quỳnh Kool) bất hòa với chồng, được 'phi công' ở công ty quan tâm đặc biệt
GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau cuộc cãi vã Trúc Lam nhận ra chồng vẫn luôn yêu thương mình, trong khi đó Đăng áy náy với Mỹ Anh khi chưa thể giúp công ty vượt qua khó khăn.
Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Trúc Lam (Quỳnh Kool đóng) được cậu nhân viên mới tên Lâm dành sự quan tâm đặc biệt. Lâm không chỉ mua đồ uống tặng Trúc Lam, mà còn hướng dẫn cô cách biết từ chối đúng lúc, tránh cả nể tại công sở. Hơn nữa, biết Lam hơn tuổi nhưng Lâm vẫn cố tình xưng hô như cũ.
Cũng tại công ty, Trúc Lam được sếp gọi vào phòng riêng để trao đổi về việc chuyển cô sang tòa nhà khác làm mảng tài chính, sau đó sẽ cất nhắc lên chức phụ trách tài chính. Theo sếp, Lam có bằng kế toán lại làm việc ở đây 7 năm rồi, cũng không nên làm nhân viên mãi như vậy. Tuy nhiên, Lam từ chối đề nghị này của sếp và cho rằng mình không hợp làm quản lý.
Khi ở nhà, nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của chồng, Trúc Lam rất bất ngờ và tiếc vì đã lỡ từ chối vị trí phụ trách tài chính mà sếp cô mới đề nghị. Nghe vậy, Toàn tức điên vì vợ từ chối cơ hội tốt như vậy. Anh thậm chí còn nhắc lại chuyện không nên có con ở thời điểm này. "Có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng" - câu nói của chồng khiến Trúc Lam tức giận, bỏ sang nhà mẹ đẻ.
Trúc Lam hỏi mẹ về việc ngày xưa nuôi mình vất vả như thế nào. Dù khẳng định nuôi con rất vất vả nhưng mẹ Trúc Lam nhấn mạnh đứa trẻ là hạnh phúc, là nguồn sống của bố mẹ. Sáng hôm sau từ nhà mẹ về, Trúc Lam thấy chồng đang đo đạc ở phòng. Toàn tính chỗ đặt nôi cho con sao cho thuận tiện cho vợ chăm sóc con sau này... Điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Ở diễn biến khác trong tập phim, biết Kim Ngân (Việt Hoa) vào viện, mẹ cô gọi điện giục con gái về quê. Bà dọa nếu Kim Ngân không về quê thì bà lên tận nơi lôi con gái về.
Đón con gái về quê, mẹ Ngân đã nấu đồ ăn ngon cho con gái. Tuy nhiên, bà không quên giục Ngân chuyện lấy chồng. Bà lo mình già nên Ngân cần một tấm chồng để lo lắng, chăm sóc cô. Có như vậy, mẹ Ngân mới yên tâm. Mẹ của Kim Ngân còn đưa ra người mới để giới thiệu cho con gái, trong khi Kim Ngân tỏ ra thờ ơ, né tránh.
Trong khi đó, Mỹ Anh (Phương Oanh) dần được nhập hội quý bà. Trong số các quý bà đó có Sương - vợ của một công ty lớn về tổ chức sự kiện, mà những công ty như Lợi Hà hay Mỹ Anh Đăng chỉ là công ty nhỏ, cấp dưới. Vì thế, Mỹ Anh tìm kiếm mua một chiếc túi hàng hiệu để có thể tự tin đứng chụp ảnh cùng các vị phu nhân đó với hi vọng sẽ có những cơ hội, dự án, hợp đồng tốt, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Khi đến nhà bố đẻ, hai vợ chồng Mỹ Anh bất ngờ được bố đưa cho tất cả số tiền tiết kiệm của mình. Mỹ Anh khóc vì cảm thấy có lỗi khi để bố phải lo lắng cho mình như vậy. Cô không thể lấy số tiền mà bố dành dụm cả đời. Trước tình huống này, Đăng thuyết phục bố cất tiền đi, nếu hai vợ chồng không thể xoay sở được thì sẽ hỏi bố.
Rời khỏi nhà bố, hai vợ chồng Mỹ Anh đều mang những cảm xúc khác nhau. Mỹ Anh động viên chồng rằng hủy hợp đồng với Lợi Hà nhưng công ty vẫn còn các "job" nhỏ khác. Trong khi đó, Đăng lại xin lỗi vợ, vì cảm thấy "vừa ích kỷ, vừa bất tài".
Tập 17 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 16/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
