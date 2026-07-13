Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh'

Thứ hai, 16:10 13/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Hà Việt Dũng có vai diễn gây chú ý trong bộ phim "Trời cao nguyên xanh" đang phát sóng trên VTV1.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 1.

Diễn viên Hà Việt Dũng sinh năm 1987 là người dân tộc Mường, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Trước khi được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Hà Việt Dũng từng mưu sinh với công việc như phục vụ nhà hàng, bán nước mía…

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 3.

Bước ngoặt cuộc đời của Hà Việt Dũng là khi anh đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ bệ phóng này, anh được chú ý bởi khuôn mặt góc cạnh, ngoại hình bắt mắt khi bước chân vào phim ảnh.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 4.

Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến ví như "soái ca" phim VTV, anh đã tham gia nhiều bộ phim như: "Mùa hè lạnh", "Hương Ga", "Mộng phù hoa", "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn cho số phận", "Hãy nói lời yêu", "Người tình", "Bão ngầm", "Anh có phải đàn ông không", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lằn ranh"...

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 5.

Trong bộ phim “Cách em 1 milimet” vừa qua, Hà Việt Dũng đã ghi dấu ấn với khán giả khi vào vai Viễn (khi trưởng thành). Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie đã có nhiều cảnh quay "đốn tim" khán giả trong phim “Cách em 1 milimet".

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 6.

Về đời tư, gia đình luôn là hậu phương vững chắc để Hà Việt Dũng tận tâm với nghề diễn. Vợ Hà Việt Dũng tên Hà Thị Nhung (sinh năm 1993), người dân tộc Thái. Cô tốt nghiệp chuyên ngành tổ chức sự kiện, khoa Văn hoá dân tộc ở trường Đại học Văn hoá. Sau khi học xong, Hà Nhung về lại quê hương để phát triển văn hóa, du lịch nơi đây.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 7.

Vợ nam diễn viên Hà Việt Dũng được nhiều người khen trông xinh đẹp như hotgirl và có gu thời trang sành điệu không kém các sao nữ của làng giải trí.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 8.

Trong bộ phim truyền hình "Trời cao nguyên xanh" đang được phát sóng, Hà Việt Dũng gây chú ý với vai diễn người cán bộ công an nhân dân.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 9.

Hà Việt Dũng vào vai Trung tá Phạm Minh là một lãnh đạo thuộc lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai. Khác với cảnh sát hình sự vây bắt tội phạm trực tiếp, công việc của Phạm Minh đòi hỏi phải nắm bắt tình hình ngay từ những dấu hiệu vi phạm đầu tiên bằng nguyên tắc gần dân, sát dân. 

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 10.

Nhân vật Phạm Minh được xây dựng có chiều sâu, mang nhiều góc khuất nội tâm chứ không đơn thuần là một cỗ máy phá án.

Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh' - Ảnh 11.

Chia sẻ về vai diễn, Hà Việt Dũng cho biết anh gặp không ít áp lực với khối lượng thoại chuyên ngành dày đặc. Tuy nhiên, đúc kết lại hành trình đầy thử thách này, nam diễn viên chọn hai chữ "Tri ân" xem đây là cơ hội quý giá để tôn vinh những cống hiến thầm lặng của lực lượng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

 (Ảnh: Tư liệu, VTV, FBNV)

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ - Ảnh 11.Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạn

GĐXH - Cặp song sinh của diễn viên Phương Oanh nô đùa vui vẻ bên mẹ trong chuyến du lịch cuối tuần, trong khi đó cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên nhau.

'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ - Ảnh 12.Bạn gái chấp nhận lời cầu hôn của Quang Tuấn

GĐXH - Sau khi được Vân chấp nhận lời cầu hôn, Quang Tuấn bất ngờ nhận thông báo điều động xuống cơ sở làm nhiệm vụ.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin vui của Hồ Văn Cường

Tin vui của Hồ Văn Cường

Giải trí -

GĐXH - Sau 10 năm đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh đã kiếm được tiền để mua nhà, đồng thời chăm lo cho bố mẹ và chị gái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.