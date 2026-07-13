Điều bất ngờ về nam diễn viên Trung tá công an trong 'Trời cao nguyên xanh'
GĐXH - Diễn viên Hà Việt Dũng có vai diễn gây chú ý trong bộ phim "Trời cao nguyên xanh" đang phát sóng trên VTV1.
Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ "thả thính" ông xã Victor Vũ tại Mumbai (Ấn Độ).
Con gái Tuấn Hưng khéo tayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Con gái Tuấn Hưng thể hiện sự khéo léo trong việc chăm sóc em nhỏ và làm công việc tráng bánh cuốn.
Bạn gái chấp nhận lời cầu hôn của Quang TuấnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau khi được Vân chấp nhận lời cầu hôn, Quang Tuấn bất ngờ nhận thông báo điều động xuống cơ sở làm nhiệm vụ.
7 nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - 7 thí sinh quê Hải Phòng đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ nhờ sắc vóc mà còn nhờ học vấn ấn tượng.
Tin vui của Hồ Văn CườngGiải trí -
GĐXH - Sau 10 năm đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, anh đã kiếm được tiền để mua nhà, đồng thời chăm lo cho bố mẹ và chị gái.
Ảnh cưới tuyệt đẹp kỷ niệm 20 năm hôn nhân của Việt Hương và chồngGiải trí -
GĐXH - Việt Hương và chồng kỷ niệm 20 năm ngày cưới bằng bộ ảnh cưới tuyệt đẹp chỉ có hai vợ chồng.
Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift có tin vui sau đám cướiGiải trí -
GĐXH - Ngay sau khi kết hôn với ngôi sao Travis Kelce, ca sĩ Taylor Swift đón nhận tin vui với bộ phim "The Eras Tour: The Final Show" do cô sản xuất.
Lịch phát sóng trực tiếp Bán kết, Chung kết FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí -
GĐXH - Vòng Bán kết World Cup 2026 quy tụ 4 đội bóng xuất sắc nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina.
'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh caoCâu chuyện văn hóa -
Ở thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình Việt, 'hoa hậu màn ảnh' này từng sở hữu mức cát-xê khiến nhiều đồng nghiệp mơ ước.
Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạnGiải trí -
GĐXH - Cặp song sinh của diễn viên Phương Oanh nô đùa vui vẻ bên mẹ trong chuyến du lịch cuối tuần, trong khi đó cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên nhau.