Con gái Tuấn Hưng khéo tay

Tuấn Hưng cổ vũ, khuyến khích các con rời khỏi 'vùng an toàn' GĐXH - Tuấn Hưng trong tập 13 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" đóng vai trò là người cổ vũ, khuyến khích các bé bước ra khỏi vùng an toàn để trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên.

Tập 14 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" tiếp tục mang đến những cú "bẻ lái" không đỡ nổi từ các thế lực nhí. Tuần này, khán giả sẽ được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười: từ màn làm toán lớp 1 đầy "bất ổn" của bé Dừa nhà Khắc Việt, thử thách "ba biến mất" hú hồn của ba Tuấn Dương, cho đến trận đua thuyền thúng nghẹt thở nhưng đầy tình đồng chí của hai ông bố Tuấn Hưng – Minh Vương.

Tuấn Hưng cho các con trải nghiệm điều mới lạ

Nếu tập trước là thử thách của các con thì tuần này là sân chơi để các bố thể hiện bản lĩnh với bộ môn chèo thuyền thúng. Dù là lần đầu tiên làm quen với chiếc thuyền khó nhằn này và còn nhiều lúng túng, cả hai bố vẫn hoàn thành xuất sắc chặng đường nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt của các con trên bờ.

Có lợi thế xuất phát trước 30 giây từ thử thách bắt cá trước đó, nhưng Tuấn Hưng đã chủ động từ bỏ đặc quyền này để tạo ra một cuộc đua hoàn toàn công bằng. Nhờ khả năng làm quen nhanh, anh nhanh chóng làm chủ tay chèo, dẫn đầu đường đua và xuất sắc về đích ở vị trí đầu tiên để giành giải đặc biệt.

Con gái Tuấn Hưng khéo léo làm công việc tráng bánh cuốn và chăm sóc các em.

Chứng kiến bố Tuấn Hưng về trước, cô bé Na (con gái Minh Vương) nhạy cảm đã không kìm được nước mắt vì lo lắng cho kết quả của phe mình. Nhìn thấy phản ứng của con trẻ, ca sĩ Tuấn Hưng đã có những lời chia sẻ và động viên đầy tinh tế: "Thực ra thì anh lại thấy ở Na có một cái điểm mà anh rất thích. Đó là con bé luôn đặt chỉ tiêu cho những điều nhỏ nhất. Mặc dù đây chỉ là trò chơi mà bố chơi thôi, nhưng Na đặt chỉ tiêu là phải chiến thắng thì đấy cũng là một cái tính cách tốt".

Tới giờ ăn trưa, 2 gia đình đã cùng đến gặp nghệ nhân 30 năm kinh nghiệm để học cách làm món bánh cuốn Thanh Trì gia truyền. Trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này, Tuấn Hưng chia sẻ: "Bánh cuốn là cái món sở trường buổi sáng của cả ba bạn. Thế nhưng mà để làm ra bánh cuốn như thế nào rồi một phần bánh cuốn gồm có những gì thì có lẽ hôm nay các bạn ấy mới được biết". Các bé được tự tay thử sức múc bột, tráng bánh, đóng gói bán hàng và hạnh phúc thưởng thức thành phẩm thơm ngon do chính tay mình và bố làm ra.

Hình ảnh hiếm hoi của Tuấn Hưng trong chương trình.

Đằng sau niềm vui giản dị ấy, đây chính là những hình ảnh đời thường hiếm hoi của Tuấn Hưng mà công chúng được biết đến. Không còn là một ngôi sao cá tính trên sân khấu, khán giả được thấy một ông bố Tuấn Hưng ngày càng kiên nhẫn, dịu dàng hơn khi chậm lại để đồng hành cùng các con trong từng trải nghiệm nhỏ nhất.

Chuyến đi nông trại "bất ngờ" và màn làm toán xòe cả chân lẫn tay của anh Dừa

Với sự quay trở lại của gia đình Khắc Việt và hai em bé Dừa, Đủ, gia đình MinHee cùng check-in tại một nông trại trái cây rất mát mẻ để thực hiện các thử thách thu hoạch.

Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, MinHee đã có màn "lý sự" siêu ngộ nghĩnh với bố. Nghe bố bảo cần ra ngoài trời để hấp thụ vitamin D, cô bé liền nhắc lại lời dặn cũ: "Bố bảo ở ngoài nắng nhiều bị ốm mà!", khiến bố phải bật cười giải thích lại định nghĩa thế nào là "nắng lâu" và "nắng vừa".

Trải nghiệm đi nông trai vui vẻ của bé MinHee.

Chưa kịp hoàn hồn, hai ông bố đã bị bác đạo diễn tịch thu sạch sành sanh điện thoại lẫn ví tiền trước khi bước vào các hoạt động. Thấy ekip đột nhiên cho ăn nhẹ, bố Trung liền rút ra kinh nghiệm xương máu: "Theo kinh nghiệm của em, chưa làm gì mà tự dưng được cho ăn là đằng sau gian nan đấy!".

Ba Tuấn Dương "thót tim" vì hai ái nữ quá dễ dụ, đòi đi theo người lạ chỉ vì... một cây kem

Để thưởng cho Nami và Suli vì đã ngoan ngoãn giúp ba giặt quần áo, ba Tuấn Dương dẫn hai bé vào cửa hàng đồ chơi lớn. Vừa vào cửa, Nami đã "va" phải tình yêu sét đánh với chú vịt vàng khổng lồ. Vì quá mê, cô bé nhất quyết ôm khư khư suốt buổi dù chú vịt to bằng cả người mình. Khi ba Dương ngỏ lời cầm hộ, Nami lập tức từ chối khiến ba phải trêu: "Ba cầm hộ cho. Gớm làm như ba lấy ấy!".

Tuấn Dương và 2 em bé.

Nhân cơ hội này, ba Dương bèn giả vờ mất tích để thử thách các con. Đứng trước một thế giới đồ chơi lớn, hai em bé hoàn toàn quên luôn ông bố cho đến khi được chị nhân viên hỏi thăm. Dù đang rất lo lắng, Nami vẫn khiến người xem lụi tim khi nhớ rõ mồn một và miêu tả ngoại hình của ba chuẩn không cần chỉnh: "Cao, đẹp trai, áo trắng, quần đen, đội nón xanh". Không để các con lo lắng thêm, ông bố trẻ lập tức lộ diện để giải vây cho hai công chúa, không quên thanh toán ngay chú vịt bông làm phần thưởng.

Bé Bona bắn tiếng Anh siêu đỉnh khiến thầy Tây gật gù khen ngợi

Tuần này, ông bố trẻ Phí Ngọc Hưng đưa con gái Bona đến tham quan và trải nghiệm một ngày học tập tại trung tâm tiếng Anh. Để tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, ba bố con đã có khoảng thời gian xả stress cực kỳ tinh nghịch tại khu nhà bóng. Những màn rượt đuổi, ngã nhào ngập tràn tiếng cười đã giúp Bona hoàn toàn giải phóng năng lượng và sẵn sàng tâm lý tự tin.

Bước vào bài kiểm tra năng lực 1-1 với thầy giáo bản xứ Isaac, Bona lập tức gây bất ngờ lớn nhờ khả năng ngoại ngữ vô cùng ấn tượng. Khác với sự rụt rè thường thấy của trẻ nhỏ khi gặp người nước ngoài, Bona giao tiếp hoàn toàn bằng "bản năng" tự nhiên và phản xạ siêu nhanh.

Tập 14 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" khép lại với những khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động. Dù lấm lem cuốc đất, loay hoay làm toán, "lạc" mất ba hay chèo thuyền thúng vượt sóng, các cặp bố con đã cùng nhau bước ra khỏi vùng an toàn để học cách tự lập và sẻ chia. Qua từng thử thách, các em bé ngày càng trưởng thành, còn các ông bố lại có thêm cơ hội để thấu hiểu và xích lại gần các con hơn.

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6).

Khoảnh khắc ấm áp của Tuấn Hưng bên vợ và các con trong bữa cơm gia đình GĐXH - Tham gia một gameshow truyền hình, Tuấn Hưng đã chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, giản dị và đầy ấm áp bên gia đình.



